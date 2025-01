Hà Trung náo nức cùng xuân

Một mùa xuân lại về trên vùng quê Hà Trung giàu truyền thống cách mạng. Bằng việc nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn và khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế, tranh thủ ngoại lực, huy động tối đa nội lực để xây dựng quê hương, Hà Trung tự hào sánh bước cùng các địa phương mừng Đảng, mừng xuân, mừng quê hương đổi mới.

Chủ tịch UBND huyện Hà Trung Nguyễn Ngọc Thức thăm mô hình trồng dưa chuột tại xã Hà Lĩnh. Ảnh: Phan Nga

Thực hiện nhiệm vụ năm 2024 có nhiều thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, huyện Hà Trung đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực: Có 21/27 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và hoàn thành vượt mức (7 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức). Kinh tế tiếp tục phát triển, nông nghiệp và XDNTM đạt được mục tiêu đề ra, huyện đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện NTM. Sản xuất công nghiệp - xây dựng được quan tâm, duy trì và phát triển các ngành sản xuất có lợi thế. Các loại hình dịch vụ được phát triển theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả. Giá trị xuất khẩu đạt 325,7 triệu USD, tăng 28,23% so cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước đạt 123,16% dự toán tỉnh giao; giải ngân vốn đầu tư công có nhiều chuyển biến tích cực. Thành lập doanh nghiệp mới vượt chỉ tiêu tỉnh giao (61/50). Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đạt 127,42%, đứng thứ 3 của tỉnh. Các hoạt động văn hóa - thông tin, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, phát triển giáo dục và đào tạo, chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân chuyển biến tiến bộ. An sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên được nâng lên. Thực hiện cuộc vận động theo Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đạt 106,7% chỉ tiêu tỉnh giao.

Những thành tích đạt được trong năm qua là tiền đề quan trọng để huyện Hà Trung đề ra mục tiêu phấn đấu năm 2025: Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất 16%. Tổng vốn đầu tư phát triển đạt 2.600 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/năm. Tỷ lệ đô thị hóa duy trì 28,21%. Xây dựng 2 thôn NTM và 5 thôn NTM kiểu mẫu. Giữ vững tỷ lệ 100% trường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1,5%.

Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Hà Trung tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chỉnh trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tập trung lãnh đạo giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí huyện NTM, tiếp tục phát triển đô thị, đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, xúc tiến, thu hút đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp. Tập trung bồi dưỡng nguồn thu, tăng thu ngân sách Nhà nước, các nguồn lực để thực hiện các dự án trọng điểm của huyện. Phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ toàn diện, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, khoáng sản, quản lý trật tự xây dựng, môi trường, tôn giáo. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, cải cách hành chính. Củng cố quốc phòng - an ninh, đảm bảo an toàn xã hội; phấn đấu hoàn thành toàn diện, thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII.

Nguyễn Ngọc Thức

Chủ tịch UBND huyện Hà Trung