Thu nhập bình quân đầu người của huyện Ngọc Lặc đứng đầu các huyện miền núi

Đón Xuân Ất Tỵ 2025, cán bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Ngọc Lặc phấn khởi vì đã hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà để địa phương đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt, thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 56,14 triệu đồng, vươn lên đứng đầu các huyện miền núi, vượt 1,54 triệu đồng so với kế hoạch và tăng 5,9 triệu đồng so với cùng kỳ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ huyện Ngọc Lặc.

Năm 2024, với sự chỉ đạo tập trung của Huyện ủy, sự điều hành quyết liệt của UBND huyện, cố gắng, nỗ lực của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc huyện Ngọc Lặc, kinh tế - xã hội của huyện đạt được nhiều kết quả quan trọng, có 30/34 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 15 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 13 chỉ tiêu đạt, 2 chỉ tiêu chưa đạt.

Nổi bật là kinh tế của huyện tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, tốc độ tăng giá trị sản xuất tăng 6,55% với năm 2023, tiếp tục đứng đầu các huyện miền núi. Quy mô giá trị sản xuất đạt 10.601 tỷ đồng, tăng 914 tỷ đồng so với cùng kỳ và đứng thứ 2 các huyện miền núi. Cơ cấu giá trị sản xuất của các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 26,7%; công nghiệp - xây dựng chiếm 37,9%; dịch vụ chiếm 35,4%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 3.518 tỷ đồng, vượt 18% so với kế hoạch (vượt 536 tỷ đồng).

Đặc biệt, trong năm huyện có thêm các xã Phùng Minh, Phùng Giáo, Vân Am, Minh Tiến, Cao Ngọc được công nhận đạt chuẩn NTM; nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn huyện lên 20/20 xã, đạt 100%. Bình quân toàn huyện đạt 19/19 tiêu chí xã NTM, 13,5/19 tiêu chí xã NTM nâng cao, 6/9 tiêu chí huyện NTM. Toàn huyện có 16 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

Huyện Ngọc Lặc bảo tồn nghề dệt thổ cẩm truyền thống.

Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; cải cách hành chính đạt kết quả tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống của Nhân dân ổn định...

Năm 2025 là năm tăng tốc, bứt phá, về đích và phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Theo đó, huyện Ngọc Lặc đề ra 34 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Trong đó, huyện quyết tâm phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 8,48%; nông, lâm, thủy sản 25,7%; công nghiệp- xây dựng 38,7%; dịch vụ - thương mại 35,6%; thu nhập bình quân người/năm đạt 61,3 triệu đồng; sản lượng lương thực 56.210 tấn; giá trị sản phẩm/1ha đất trồng trọt đạt 115 triệu đồng; tổng huy động vốn đầu tư phát triển 3.038 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 5.460 tỷ đồng; tỷ lệ tăng thu ngân sách 12%; thành lập mới 61 doanh nghiệp; 2 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 6 thôn đạt chuẩn NTM; 2 sản phẩm OCOP; tỷ lệ đô thị hóa là 18%; tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn được cứng hóa là 82,7%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,7%...

Một góc thị trấn Ngọc Lặc.

Để đạt mục tiêu đó, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2025 huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết, chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa vốn cho đầu tư phát triển; tập trung hoàn thiện hồ sơ, hiện trường các tiêu chí huyện NTM để trình xét công nhận đạt chuẩn NTM. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân; tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ còn khó khăn về nhà; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường; bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Với tinh thần “Đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo - phát triển”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Ngọc Lặc quyết tâm đạt được những thành tích, kết quả cao trong năm 2025, góp phần cùng cả tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Bài và ảnh: Hải Đăng