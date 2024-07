Hà Trung duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi

Với sự nỗ lực, cố gắng của ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền, từ năm 2013, huyện Hà Trung đã hoàn thành công tác phổ cập giáo dục mầm non (PCGDMN) cho trẻ 5 tuổi. Đến nay, kết quả này vẫn được các địa phương và ngành giáo dục huyện duy trì, giữ vững, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.

Một hoạt động dạy, học của cô, trò Trường Mầm non Hà Ninh, xã Yến Sơn.

Trường Mầm non Hà Ninh, xã Yến Sơn là một trong những đơn vị hoàn thành sớm PCGDMN trẻ 5 tuổi trên địa bàn huyện Hà Trung. Để thực hiện tốt nhiệm vụ phổ cập, bên cạnh việc tăng cường chăm sóc, bảo vệ giúp trẻ phát triển tốt cả về thể chất, tinh thần, ban giám hiệu nhà trường đã tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp theo tiêu chí xanh, sạch, đẹp, an toàn, đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi của trẻ. Hiện các phòng học, đồ dùng, đồ chơi tại các lớp, nhóm lớp nói chung, nhóm lớp 5 - 6 tuổi nói riêng của Trường Mầm non Hà Ninh đều được trang bị đồng bộ, hiện đại đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học 2 buổi/ngày. Cô giáo Nguyễn Thị Hải, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hà Ninh cho biết: “Được sự quan tâm của ngành giáo dục, các cấp chính quyền cùng sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, năm 2012, chỉ sau 1 năm thực hiện chủ trương PCGDMN cho trẻ 5 tuổi theo Quyết định số 239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trường Mầm non Hà Ninh đã hoàn thành PCGDMN trẻ 5 tuổi. Kết quả này được nhà trường và các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương phối hợp duy trì, giữ vững trong suốt những năm học qua với tỷ lệ trẻ 5 tuổi ra lớp luôn đạt 100%. Năm học 2023-2024 vừa qua, nhà trường có gần 300 cháu với 10 nhóm lớp, trong đó, trẻ 5 tuổi là 90 cháu. Tất cả các cháu ở các nhóm lớp đều được chăm sóc, bảo vệ trong môi trường cơ sở vật chất tốt, sạch sẽ, an toàn”.

Tương tự, tại các đơn vị trường khác như: Trường Mầm non Hà Lĩnh, Mầm non thị trấn Hà Trung, Mầm non Hà Ngọc... trong quá trình thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục, các nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với tổ chức hội, đoàn thể địa phương làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân đối với công tác PCGDMN cho trẻ 5 tuổi; tham mưu cho chính quyền địa phương dành quỹ đất mở rộng khuôn viên trường lớp đảm bảo diện tích theo quy định; đồng thời huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Do đó, những trường học này cũng “về đích” PCGDMN cho trẻ 5 tuổi chỉ sau 1 năm bắt tay vào thực hiện.

Theo cô giáo Tống Thị Khuê, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hà Lĩnh, để giữ vững kết quả phổ cập, hằng năm, trước khi bước vào năm học mới, ban giám hiệu nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức rà soát trẻ trong độ tuổi đến trường trên địa bàn xã. Trên cơ sở đó, phân công giáo viên đến từng thôn phối hợp với các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phụ huynh đưa con em ra lớp. Nhà trường còn tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học bảo đảm yêu cầu, trong đó đặc biệt ưu tiên cho lớp 5 - 6 tuổi. Ngoài ra, ở các lớp 5 - 6 tuổi, ban giám hiệu chủ động phân công giáo viên có chuyên môn vững phụ trách lớp và yêu cầu giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học theo phương châm lấy trẻ làm trung tâm. Qua đó, tạo tiền đề tốt nhất cho trẻ bước vào những cấp học, bậc học cao hơn.

Được biết, thực hiện chủ trương PCGDMN cho trẻ 5 tuổi, năm 2012 trên địa bàn huyện Hà Trung có 17 trường mầm non “cán đích”. Tiếp đó năm 2013 có thêm 8 trường hoàn thành PCGDMN cho trẻ 5 tuổi. Với kết quả này, ngay trong năm 2013 huyện Hà Trung đã được tỉnh, ngành chức năng công nhận đạt chuẩn PCGDMN cho trẻ 5 tuổi. Đến nay sau hơn 10 năm được công nhận, các đơn vị trường trong toàn huyện vẫn duy trì, giữ vững kết quả đã đạt được. Thầy giáo Mai Văn Thành, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hà Trung cho biết: Kết quả PCGDMN cho trẻ 5 tuổi không chỉ góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp về vai trò của giáo dục mầm non đối với sự nghiệp phát triển giáo dục nói riêng, phát triển kinh tế - xã hội nói chung, mà còn tạo động lực để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đảm bảo quyền lợi, chế độ chính sách cho đội ngũ giáo viên. Từ đó mỗi cán bộ, giáo viên phấn đấu, nỗ lực nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, giúp trẻ chuẩn bị tốt nhất cả về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, tâm lý sẵn sàng cho bậc học cao hơn. Kết quả đạt được trong công tác PCGDMN cho trẻ 5 tuổi cũng được xem là tiền đề quan trọng để ngành giáo dục huyện đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục ở các cấp học, bậc học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

