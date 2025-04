Gỡ “nút thắt” ở Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông

Mới đây, trên tuyến giao thông 521C tại Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông (Bá Thước), đoạn qua xã Thành Sơn đã được lắp đặt hệ thống đèn điện chiếu sáng, giúp cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp và đảm bảo an toàn cho du khách. Với người dân địa phương và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, hệ thống đèn điện còn thắp lên niềm tin về một tương lai tươi sáng hơn cho điểm đến du lịch đầy hấp dẫn này.

Hệ thống đèn điện chiếu sáng được đầu tư giúp các khu nghỉ dưỡng trên địa bàn xã Thành Sơn có thêm cơ hội phát triển.

Từ lâu, Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông được nhắc đến là một điểm đến du lịch xanh của tỉnh, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế bởi vẻ đẹp nguyên sơ. Tuy nhiên, một trong những “nút thắt” của du lịch nơi đây chính là hạ tầng giao thông và điều kiện an toàn trên một số đoạn của tuyến đường 521C. Nếu như đỉnh Pù Luông cao khoảng 1.700m so với mực nước biển, thì Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông đoạn qua xã Thành Sơn cao khoảng 1.200m so với mực nước biển, vì vậy thường xuyên có sương mù dày đặc, hạn chế tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Cùng với đó, không có hệ thống điện chiếu sáng khiến việc tổ chức các dịch vụ du lịch ban đêm tại đây lâu nay vẫn còn hạn chế.

Nhằm thúc đẩy phát triển hoạt động du lịch, năm 2024 UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đèn điện chiếu sáng đoạn qua xã Thành Sơn, có tổng chiều dài 2,4km (từ khu nghỉ dưỡng Pù Luông Bocbandi Retreat đến Central Hill Pù Luông), trích từ nguồn kinh phí Chương trình Phát triển du lịch của tỉnh. Công trình được triển khai nhanh chóng, phù hợp với đặc thù địa hình khu vực miền núi. Cuối tháng 2/2025, công trình hoàn thành và chính thức đưa vào hoạt động. Giờ đây, ánh điện sáng đã góp phần đảm bảo an toàn cho Nhân dân và du khách khi di chuyển trên cung đường, hoạt động du lịch cũng trở nên nhộn nhịp hơn. Những khu nghỉ dưỡng, homestay hay nhà hàng nằm rải rác hai bên đường giờ đây đã có khách đến vào buổi tối, tạo nên sức sống mới cho một điểm đến vốn vắng lặng mỗi khi mặt trời lặn.

Giám đốc Khu nghỉ dưỡng Pù Luông Eco Garden (xã Thành Sơn) Đỗ Đức Mạnh phấn khởi cho biết: “Đây là điều mà các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch chúng tôi và cả người dân địa phương mong mỏi suốt thời gian qua, đánh dấu một bước phát triển mới của du lịch Pù Luông. Trước đây du khách đến Pù Luông chủ yếu tham quan ban ngày, buổi tối thường ở tại nơi lưu trú thưởng thức ẩm thực, giao lưu văn hóa văn nghệ. Trong khi đó, rất nhiều du khách có nhu cầu đi dạo bộ, hít thở bầu không khí trong lành buổi tối hoặc di chuyển tham quan các cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch khác, tuy nhiên đường tối tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Từ khi hệ thống điện chiếu sáng được đầu tư, hoạt động kinh doanh trở nên nhộn nhịp hơn. Hy vọng rằng, khi hạ tầng được quan tâm, cùng với sự cố gắng, nỗ lực của doanh nghiệp và cả cộng đồng sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh du lịch Pù Luông an toàn, hấp dẫn đến đông đảo du khách”.

Được biết, kể từ khi hệ thống đèn điện chiếu sáng được đưa vào sử dụng đến nay, tại Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông đoạn qua xã Thành Sơn đã phát triển một số cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, thúc đẩy làn sóng khởi nghiệp, mở rộng phát triển dịch vụ, gia tăng trải nghiệm trong cộng đồng. Cùng với đó, điểm đến cũng nhận thêm những phản hồi tích cực từ phía du khách. Một số du khách cho biết, đi dạo bộ buổi tối giúp họ có thể trải nghiệm trọn vẹn vẻ đẹp của núi rừng Pù Luông, nối dài niềm vui trong cuộc hành trình khám phá điểm đến này.

Phó Chủ tịch UBND huyện Bá Thước Lò Văn Thắng cho biết: “Hệ thống đèn chiếu sáng trên tuyến đường 521C, đoạn qua xã Thành Sơn là một trong những hạng mục được tỉnh ưu tiên triển khai, với tổng kinh phí 6,7 tỷ đồng, nhằm thúc đẩy phát triển du lịch. Không chỉ giúp đảm bảo an toàn giao thông, công trình còn có ý nghĩa rất lớn trong việc thúc đẩy kinh tế đêm, tạo động lực cho người dân phát triển đa dạng dịch vụ du lịch, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, trải nghiệm cho du khách khi đến với Pù Luông. Để nâng cao năng lực đón tiếp và phục vụ du khách, trong thời gian tới Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông rất cần được quan tâm đầu tư hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật. Trọng tâm là nâng cấp một số tuyến đường giao thông; xây dựng điểm dừng chân; hệ thống xử lý rác thải; đảm bảo cung cấp điện năng ổn định cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch... Đây cũng là cơ sở quan trọng để điểm đến đẩy mạnh thu hút đầu tư, khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị tài nguyên thiên nhiên, văn hóa bản địa”.

Với sự quan tâm của các cấp, ngành, chính quyền địa phương và sự vào cuộc của cả cộng đồng, Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông giờ đây đang từng bước chuyển mình, trở thành điểm đến lý tưởng của đông đảo du khách, đặc biệt là dòng khách quốc tế. Trong ánh đèn vàng nhạt trải dài, cùng với tiếng suối róc rách và mùi hương cỏ cây thoang thoảng trong gió, du khách đến đây hẳn sẽ cảm nhận được sự bình yên trong nhịp sống mới. Đó là nhịp sống của niềm tin đưa Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch quốc gia.

Bài và ảnh: Hoài Anh