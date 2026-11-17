Giữ rừng bền vững từ cơ sở

Đến tháng 11/2026, các xã thuộc huyện Thạch Thành cũ có hơn 24.888ha rừng (trong đó 12.083,21ha rừng tự nhiên). Trong đó, địa bàn 2 xã Thạch Quảng, Thành Vinh có 3.910ha rừng đặc dụng thuộc Vườn quốc gia (VQG) Cúc Phương, với nhiều loài động, thực vật quý hiếm. Giá trị của rừng cũng đặt ra trách nhiệm bảo vệ trước những nguy cơ xâm hại tài nguyên.

Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm Thạch Thành phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra rừng tại xã Thạch Quảng.

Cùng với đó, hơn 1.600ha rừng thông tiềm ẩn nguy cơ cháy cao trong mùa khô hanh. Việc đốt thực bì, đốt lá mía sau thu hoạch gần rừng, đốt ong lấy mật hay bất cẩn khi sử dụng lửa ven rừng, trong rừng đều có thể gây nguy cơ cháy cao, vì vậy phòng ngừa nguy cơ cháy rừng phải từ cơ sở.

Đồng chí Mai Duy Biên, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Thạch Thành, cho biết: Hạt chỉ đạo kiểm lâm viên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các xã cụ thể hóa nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng phù hợp thực tế. Các quy chế, kế hoạch phối hợp được rà soát, triển khai tại khu vực trọng điểm và vùng giáp ranh, gắn với trách nhiệm của lực lượng kiểm lâm công tác tại địa bàn. Việc phối hợp giữa kiểm lâm với công an, chính quyền và các đoàn thể được duy trì để nắm chắc tình hình từ cơ sở. Thực hiện chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên, hạt kiểm lâm tăng cường kiểm soát hoạt động khai thác, vận chuyển lâm sản, gắn tuyên truyền pháp luật với trách nhiệm quản lý rừng, đất lâm nghiệp của chính quyền cấp xã.

Một cách làm được chú trọng là gặp gỡ, đối thoại trực tiếp tại những thôn, bản có nguy cơ cao về an ninh rừng. Qua trao đổi, kiểm lâm vừa phổ biến pháp luật, vừa lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Những vướng mắc về đất lâm nghiệp, sinh kế, khai thác và sử dụng lâm sản được nắm bắt, tham mưu giải quyết sớm, góp phần hạn chế phát sinh điểm nóng, đơn thư vượt cấp.

Hơn 10 tháng năm 2026, Hạt Kiểm lâm Thạch Thành đã phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền 5.072 lần trên hệ thống loa truyền thanh thôn, bản; tuyên truyền lồng ghép tại các cuộc họp, thu hút 4.872 lượt người tham gia. Phối hợp với chủ rừng tổ chức 12 hội nghị về bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng cho các hộ nhận khoán và thành viên các tổ, đội BVR.

Qua những cuộc tuyên truyền ở thôn, bản, việc giữ rừng được gắn với chăm lo sinh kế cho người dân. Khi được lắng nghe và hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi, bà con đã đồng hành cùng lực lượng chức năng. Sự gắn bó ấy giúp các chủ trương bảo vệ rừng đến gần hơn với đời sống.

Từ xác định vùng trọng điểm cháy rừng, Hạt Kiểm lâm Thạch Thành triển khai các biện pháp quản lý nguồn lửa, hướng dẫn phát dọn thực bì, giảm vật liệu cháy dưới tán rừng, tu sửa đường băng cản lửa. Lực lượng tại chỗ được hướng dẫn, diễn tập chữa cháy; công tác tuần tra, canh gác được duy trì để phát hiện, báo động sớm, xử lý kịp thời các điểm cháy trong và ven rừng.

Trong 10 tháng năm 2026, Hạt Kiểm lâm phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành và các xã tu sửa, bảo dưỡng 8,4km đường băng trắng cản lửa kết hợp đường tuần tra. Các hộ nhận khoán được hướng dẫn phát dọn thực bì, giảm vật liệu cháy gần 50ha. Phương án ứng phó với cháy rừng được chuẩn bị theo phương châm “4 tại chỗ”. Lực lượng, phương tiện, dụng cụ và hậu cần đã được chuẩn bị để huy động kịp thời. Chủ động từ trước giúp các địa phương có điều kiện xử lý ngay từ đầu, hạn chế nguy cơ cháy lan, cháy lớn.

Đối với khu vực giáp ranh, hạt kiểm lâm đã phối hợp với chính quyền địa phương, công an hai xã Thành Vinh, Thạch Quảng cùng với VQG Cúc Phương xây dựng kế hoạch BVR, phòng cháy chữa cháy rừng, tuyên truyền vận động người dân tự nguyện giao nộp súng săn đổi quà. Từ tháng 6 đến tháng 11/2026, hạt kiểm lâm vận động tại 5 thôn vùng lõi VQG Cúc Phương tại 2 xã Thành Vinh, Thạch Quảng thu 42 khẩu súng quân dụng các loại.

Tuyên truyền đi liền với kiểm tra, xử lý vi phạm. 10 tháng năm 2026, đơn vị tổ chức 167 lần kiểm tra an ninh rừng với hơn 700 lượt người tham gia; phát hiện, xử lý 11 vụ vi phạm, tịch thu 14,836m3 gỗ các loại, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 237,4 triệu đồng.

Khi cộng đồng cùng chung sức giữ rừng, toàn bộ diện tích rừng hiện có của huyện Thạch Thành cũ được bảo vệ an toàn, không xảy ra cháy rừng. An ninh rừng được giữ vững theo hướng bền vững.

Bài và ảnh: Nguyễn Quân