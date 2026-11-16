Giữ nét đẹp từ phong trào dân vũ thể thao

Khởi nguồn từ Cuộc thi Dân vũ thể thao trực tuyến do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động năm 2021, phong trào dân vũ thể thao nhanh chóng được Hội LHPN tỉnh triển khai sâu rộng đến các cấp hội. Phong trào không chỉ tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe, tăng cường đoàn kết mà còn trở thành một hình thức tuyên truyền, quảng bá hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống, di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh của quê hương.

Sắc phục các dân tộc - trang phục biểu diễn dân vũ thể thao của phụ nữ xứ Thanh.

Với tinh thần hưởng ứng tích cực, 100% cơ sở hội trong tỉnh đã tham gia, xây dựng hàng trăm video, clip dự thi và tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Ngay trong năm đầu tiên, Hội LHPN tỉnh có 6 video dự thi cấp Trung ương, trong đó, tiết mục của Hội LHPN thị trấn Thống Nhất (huyện Yên Định cũ), nay là xã Yên Phú, lọt top 30 tiết mục xuất sắc vào vòng chung kết và được đăng tải trên fanpage Hội LHPN Việt Nam.

Từ một cuộc thi, dân vũ thể thao dần trở thành phong trào quần chúng sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ ở nhiều lứa tuổi, ngành nghề, dân tộc tham gia. Tại các nhà văn hóa, công viên, khu dân cư, chị em cùng nhau tập luyện vào mỗi buổi sáng và buổi tối đã trở nên quen thuộc. Nhiều câu lạc bộ, nhóm dân vũ được thành lập, duy trì hoạt động trên tinh thần tự nguyện. Điều đáng chú ý là phong trào không dừng lại ở những động tác vận động theo nhạc mà ngày càng được các cấp hội đầu tư công phu, sáng tạo về nội dung, lựa chọn các địa điểm biểu diễn, ghi hình tại di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, điểm du lịch cộng đồng, những con đường làng, cổng chào... đã góp phần đưa vẻ đẹp của quê hương đến gần hơn với người dân.

Trong buổi đồng diễn dân vũ thể thao toàn tỉnh và cuộc thi dân vũ thể thao với chủ đề “Phụ nữ Thanh Hóa tự tin, khỏe, đẹp” do Hội LHPN tỉnh tổ chức dịp 20/10 vừa qua tại phường Hạc Thành, Hội LHPN phường Đông Quang đã lựa chọn trang phục áo dài in hình trống đồng Đông Sơn để biểu diễn. Trên nền nhạc và những điệu nhảy trẻ trung, hình ảnh di sản văn hóa phi vật thể hiện lên nổi bật trong số hơn 1.000 hội viên, phụ nữ của các đơn vị tham gia. Cùng với đó, Hội LHPN 12 cụm thi đua cũng tham gia đồng diễn với những trang phục khác nhau, phù hợp với văn hóa từng vùng, như trang phục dân tộc Thái, Mường; áo dài truyền thống, áo dài cách tân có in hình ngôi sao, phong cảnh... Cách làm sáng tạo này không chỉ tạo dấu ấn cho tiết mục mà còn góp phần quảng bá giá trị di sản, khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong mỗi hội viên đối với việc gìn giữ, phát huy bản sắc quê hương.

Chia sẻ về ý nghĩa của những bộ trang phục, chị Nguyễn Thị Xuân, phường Hạc Thành, cho biết: “Khi được khoác lên mình những mẫu áo dài, trang phục dân tộc để tham gia các cuộc thi, các sự kiện, chúng tôi thấy nhân đôi niềm tự hào về truyền thống văn hóa dân tộc và vẻ đẹp của quê hương”.

Không chỉ qua trang phục, thông điệp văn hóa còn được truyền tải qua chính âm nhạc và những điệu nhảy. Những ca khúc về quê hương, đất nước, truyền thống cách mạng, như: “Tổ quốc gọi tên mình”, “Xinh tươi Việt Nam”, “Tự hào phụ nữ tỉnh Thanh”...; các làn điệu dân gian được kết hợp với những động tác dân vũ hiện đại tạo nên sức hấp dẫn riêng. Đặc biệt, việc đưa yếu tố văn hóa vào các hoạt động dân vũ còn được thể hiện qua chương trình “Hương sắc phụ nữ xứ Thanh” vừa được Hội LHPN tỉnh tổ chức. Chương trình giới thiệu 5 bộ áo dài nhận diện của phụ nữ xứ Thanh có họa tiết gắn với Di sản văn hóa phi vật thể trống đồng Đông Sơn, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, Khu du lịch Bến En, du lịch sinh thái thác Mây và biển Sầm Sơn cùng các sắc phục của đồng bào dân tộc trong tỉnh. Sự kết hợp giữa chất liệu, hoa văn thổ cẩm trên tà áo dài vừa mang hơi thở hiện đại, vừa đậm đà bản sắc văn hóa các vùng miền.

Có thể thấy, chính sự sáng tạo trong lựa chọn chủ đề, âm nhạc, trang phục và không gian biểu diễn đã làm nên giá trị riêng của phong trào dân vũ thể thao. Đặc biệt, khi các video, clip được đăng tải rộng rãi trên fanpage, facebook, zalo của các cấp hội và hội viên, hình ảnh di tích, danh lam thắng cảnh, nét đẹp văn hóa các vùng miền của Thanh Hóa được lan tỏa rộng rãi hơn đến người dân, du khách.

Từ những điệu nhảy tưởng chừng giản đơn, phong trào dân vũ thể thao đã mở ra một cách làm sáng tạo trong tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tham gia gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Mỗi bài hát, mỗi bộ trang phục, mỗi động tác biểu diễn đều góp phần kể câu chuyện về quê hương, góp phần quảng bá hình ảnh Thanh Hóa giàu truyền thống lịch sử, đậm đà bản sắc văn hóa, thân thiện và giàu tiềm năng du lịch.

Bài và ảnh: Lê Hà