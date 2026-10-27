Giáo dục di sản, nuôi dưỡng tình yêu đất nước

Từ những công trình kiến trúc mang dấu ấn lịch sử đến những câu chuyện về truyền thống dựng nước, giữ nước, di sản đang trở thành không gian học tập sinh động, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Tại Thanh Hóa, hai cuộc thi video clip về Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ và Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh đang mở ra cách tiếp cận mới, đưa học sinh trở thành người trực tiếp khám phá, kể chuyện và lan tỏa giá trị di sản quê hương.

Những công trình kiến trúc tại Lam Kinh là điểm đến trải nghiệm, giúp học sinh kết nối kiến thức lịch sử trong sách vở với thực tiễn.

Để di sản trở thành bài học sống động

Với mong muốn đưa di sản đến gần hơn với học sinh bằng những hình thức sáng tạo, trực quan, phù hợp với xu hướng truyền thông hiện đại, năm 2026 Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trường THCS Vĩnh Lộc - Phân hiệu 1, xã Vĩnh Lộc và Trường THCS Lam Sơn, xã Lam Sơn, tổ chức hai cuộc thi video clip ngắn với chủ đề “Thành Nhà Hồ - Di sản gọi tên em!” và “Em là hướng dẫn viên di tích quê em”.

Hai cuộc thi hướng đến mục tiêu đổi mới phương thức giáo dục di sản trong trường học, khuyến khích học sinh chủ động tìm hiểu, khám phá và kể những câu chuyện về di sản bằng góc nhìn, cảm xúc và tiếng nói của chính mình.

Ông Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Điểm mới của hai cuộc thi năm nay là học sinh được tham gia vào toàn bộ quá trình sáng tạo sản phẩm truyền thông, từ tìm kiếm thông tin, lựa chọn chủ đề, xây dựng kịch bản đến quay phim, thuyết minh và hoàn thiện video. Kiến thức được tiếp nhận thông qua quá trình trải nghiệm, tìm tòi và thực hành, giúp các bạn học sinh có thêm cơ hội hiểu sâu hơn về những giá trị lịch sử, văn hóa hiện hữu trên chính quê hương mình”.

Từ những câu chuyện về Thành Nhà Hồ, học sinh có thêm cơ hội tìm hiểu lịch sử, nâng cao nhận thức về ý nghĩa của việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Khơi dậy tình yêu di sản từ những trải nghiệm thực tế

Với cuộc thi tại Thành Nhà Hồ, học sinh các khối lớp 7, 8 và 9, Trường THCS Vĩnh Lộc - Phân hiệu 1 được yêu cầu xây dựng video clip dài từ 3 đến 5 phút, sử dụng hình ảnh tự chụp, video tự quay trong thời gian phát động và phần thuyết minh trực tiếp bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

Các tác phẩm được khuyến khích thể hiện ý tưởng sáng tạo, thông điệp rõ ràng, kết hợp hình ảnh, âm thanh và lời bình sinh động. Nội dung cuộc thi hướng đến những thông điệp gần gũi, thiết thực như “Yêu di sản - Hãy giữ gìn từ những điều nhỏ nhất”, “Mỗi hành động xanh hôm nay - một di sản bền vững mai sau”, “Đến nhẹ nhàng - đi văn minh”.

Sau 5 tháng phát động, Ban Quản lý đã tiếp nhận 11 video dự thi của học sinh các khối 7, 8 và 9. Từ ngày 26/10/2026, các video được đăng trên Fanpage Di sản Thế giới Thành Nhà Hồ và tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội khác, góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ di sản đến cộng đồng.

Tại Lam Kinh, cuộc thi dành cho học sinh các khối lớp 6, 7 và 8 Trường THCS Lam Sơn với yêu cầu mỗi lớp xây dựng một video clip dài từ 3 đến 5 phút. Học sinh trực tiếp đảm nhiệm vai trò thuyết minh, giới thiệu những điểm tham quan tiêu biểu như cây đa, thái miếu, chính điện, bia Vĩnh Lăng; đồng thời có thể mở rộng nội dung đến đền thờ Lê Lai, đền thờ Lê Thái Tổ, các di tích liên quan và những nét văn hóa đặc trưng của địa phương.

Sau 5 tháng phát động, Ban Quản lý đã nhận được 12 video dự thi. Các tác phẩm được đăng trên Fanpage Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh - Thanh Hóa từ ngày 26/10/2026; công tác chấm thi, tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra trong tháng 1/2027.

Từ những trải nghiệm tại di tích đến các sản phẩm truyền thông sáng tạo, giáo dục di sản góp phần nuôi dưỡng tình yêu đất nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với việc gìn giữ các giá trị văn hóa dân tộc.

Gieo tình yêu di sản, vun đắp trách nhiệm với tương lai

“Thông qua các cuộc thi, các em học sinh có thể hiểu về một công trình kiến trúc cổ, biết trân trọng câu chuyện lịch sử của quê hương, ứng xử văn minh khi tham quan hay chủ động chia sẻ những giá trị văn hóa tốt đẹp với mọi người”, ông Nguyễn Văn Long cho biết.

Với thông điệp “Di sản không chỉ là quá khứ mà còn là trách nhiệm của hiện tại và tương lai”, hai cuộc thi kỳ vọng khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm trong thế hệ trẻ. Từ những câu chuyện nhỏ được kể bằng góc nhìn của học sinh, tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc được nuôi dưỡng, để các giá trị lịch sử, văn hóa tiếp tục được gìn giữ, trao truyền...

Hoàng Đông - Phương Đỗ