Giám đốc Công an tỉnh Trần Phú Hà chúc mừng Bệnh viện Công an tỉnh nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025), sáng 27/2, đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và các đồng chí Phó Giám đốc: Đại tá Lê Ngọc Anh, Đại tá Trịnh Văn Giang cùng đại diện lãnh đạo một số phòng Công an tỉnh đã đến chúc mừng cán bộ, chiến sĩ và các y, bác sĩ, công nhân viên Bệnh viện Công an tỉnh.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh và các đồng chí Phó Giám đốc tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Công an tỉnh nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Bệnh viện Công an tỉnh hiện có quy mô 60 giường bệnh với gần 50 cán bộ, chiến sĩ và nhân viên y tế, trong đó có 15 bác sĩ. Với hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại cùng đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng viên có năng lực, trình độ chuyên môn cao, Bệnh viện Công an tỉnh đã luôn làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân. Đồng thời, tham mưu và phối hợp tổ chức có hiệu quả công tác y tế cộng đồng, từ thiện, nhân đạo, tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được các cấp, các ngành và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, bác sĩ Bệnh viện Công an tỉnh nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng ghi nhận và biểu dương, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực, đóng góp quan trọng của Bệnh viện Công an tỉnh nói chung, đội ngũ các y, bác sĩ bệnh viện nói riêng đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, trong thời gian tới Bệnh viện Công an tỉnh cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, nỗ lực khắc phục khó khăn, ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người bệnh. Chú trọng, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu, nhiệm vụ công tác, chiến đấu cho toàn lực lượng. Xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, các đơn vị và Nhân dân, xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lương y như từ mẫu”.

Mai Hà (CTV)