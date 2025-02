Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2025 tại xã Tiên Trang

Sáng 27/2, Đồn Biên phòng Sầm Sơn phối hợp với xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2025) và 36 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2025).

Toàn cảnh Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2025.

Tiết mục văn nghệ chào mừng ngày hội.

Thực hiện Chỉ thị số 01 ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, thời gian qua, 5 xã khu vực ven biển của huyện Quảng Xương đã phối hợp với Đồn Biên phòng Sầm Sơn và Trạm Biên phòng Quảng Nham phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tích cực, chủ động trên mọi lĩnh vực, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, an ninh Nhân dân. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động hướng về biển đảo; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới được chú trọng; đặc biệt là trong công tác vận động Nhân dân nâng cao nhận thức triển khai thực hiện có hiệu quả “Ngày hội Biên phòng toàn dân”. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, Nhân dân với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh, toàn diện.

Trao quà cho các hộ nghèo

Tại ngày hội, Đồn Biên phòng Sầm Sơn và xã Tiên Trang đã trao 21 suất quà cho các hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 12 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” giai đoạn 2015 - 2025.

Văn Chinh (CTV)