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Gặp mặt Đoàn đại biểu Phật giáo tỉnh dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X

Phan Nga
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 28/10, tại Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) tỉnh, các cơ quan chức năng của tỉnh đã tổ chức gặp mặt Đoàn đại biểu Phật giáo tỉnh tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Gặp mặt Đoàn đại biểu Phật giáo tỉnh dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X

Sáng 28/10, tại Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) tỉnh, các cơ quan chức năng của tỉnh đã tổ chức gặp mặt Đoàn đại biểu Phật giáo tỉnh tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Gặp mặt Đoàn đại biểu Phật giáo tỉnh dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo và các đại biểu tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu Phật giáo tỉnh tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Vũ Thị Hương đề nghị các thành viên trong đoàn phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, trách nhiệm và trí tuệ, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến thiết thực từ thực tiễn hoạt động Phật sự tại địa phương, góp phần vào thành công của Đại hội.

Gặp mặt Đoàn đại biểu Phật giáo tỉnh dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Vũ Thị Hương phát biểu tại buổi gặp mặt.

Gặp mặt Đoàn đại biểu Phật giáo tỉnh dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X

Thượng tọa Thích Tâm Chính, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPG tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thay mặt đoàn đại biểu, Thượng tọa Thích Tâm Chính, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPG tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với đoàn trước thềm Đại hội.

Gặp mặt Đoàn đại biểu Phật giáo tỉnh dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X

Thượng tọa cho biết, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X là sự kiện quan trọng của GHPG Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển, với chủ đề “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, quy tụ 1.465 đại biểu chính thức.

Đoàn đại biểu Phật giáo tỉnh Thanh Hóa gồm 16 thành viên sẽ tham dự Đại hội với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, góp phần vào thành công chung của Đại hội.

Phan Nga

Từ khóa:

#Phật giáo #Toàn quốc #Gặp mặt #Việt nam #Đại hội đại biểu #Lãnh đạo tỉnh #Phát triển bền vững #Văn phòng #Nhiệm kỳ #khối đại đoàn kết toàn dân

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