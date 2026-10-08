Gần 200 người được khám sàng lọc các bệnh về mắt

Nhân Ngày Thị giác Thế giới năm 2026, trong 2 ngày (8 và 9/10), Bệnh viện Mắt Thanh Hóa phối hợp với Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 Thanh Hóa, đóng trên địa bàn phường Sầm Sơn tổ chức chương trình khám sàng lọc các bệnh về mắt và truyền thông - giáo dục sức khỏe.

BSCKII Ngô Thanh An, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Thanh Hóa phát biểu khai mạc chương trình.

Tại chương trình, các y, bác sĩ Bệnh viện Mắt Thanh Hóa đã khám, sàng lọc các bệnh lý về mắt và phát thuốc cho gần 200 người đang được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 Thanh Hóa, cùng cán bộ, nhân viên của Trung tâm.

Đồng thời, hướng dẫn, tuyên truyền kiến thức để mọi người biết cách tự chăm sóc, bảo vệ thị lực hằng ngày; tư vấn, hướng dẫn đối với các trường hợp cần điều trị chuyên sâu về mắt.

Thùy Dung