Gần 2.000 người tham gia làm công tác thủy lợi đợt 2 năm 2024

Sáng 3/12, huyện Hậu Lộc phát động ngày ra quân đồng loạt thực hiện công tác thủy lợi đợt 2 năm 2024. Địa điểm ra quân đồng loạt thực hiện công tác thủy lợi tập trung của huyện tại kênh Tân Cầu thuộc địa bàn thị trấn Hậu Lộc, các xã Tuy Lộc và Cầu Lộc.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Hậu Lộc kiểm tra, chỉ đạo điểm ra quân tập trung cấp huyện thực hiện công tác thủy lợi đợt 2 tại kênh Tân Cầu đoạn qua thị trấn Hậu Lộc.

Hiện nay, hệ thống thủy lợi toàn huyện Hậu Lộc có 568,99km kênh mương. Trong đó, chi nhánh Thủy lợi huyện Hậu Lộc quản lý 90,42km; kênh thuộc xã quản lý 478,57km, đảm bảo phục vụ tưới, tiêu cho hơn 6.000 ha đất nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Công nhân chi nhánh Thủy lợi huyện Hậu Lộc phát dọn cây cối trên hành lang công trình thủy lợi

Đối với kênh do chi nhánh Thủy lợi huyện quản lý mới có 29,93km kênh được kiên cố hóa, còn lại kênh đất; đối với kênh nội đồng xã, thị trấn quản lý và khai thác mới chỉ có 286,74km kênh được kiên cố hóa bằng bê tông và gạch xây, còn lại là kênh đất nên thường bị bồi lắng, sạt lở do ảnh hưởng thời tiết, các sông kênh tiêu mặt cắt bị thu hẹp do cây cối lấn chiếm lòng sông, lòng kênh. Hiện tượng các vật trôi nổi trên sông, trên kênh (bèo tây) bám sống phủ kín mặt làm cản trở dòng chảy...

Đông đảo người dân và công nhân chi nhánh Thủy lợi 2 ra quân thực hiện công tác thủy lợi đợt 2 tại kênh Tân Cầu đoạn qua thị trấn Hậu Lộc.

Trong ngày phát động ra quân đồng loạt cấp huyện tại kênh Tân Cầu thuộc địa bàn thị trấn Hậu Lộc, các xã Tuy Lộc và Cầu Lộc, các địa phương đã tập trung bố trí đông đảo lực lượng, các ban ngành, đoàn thể của xã, thị trấn tham gia. Huy động, bố trí phương tiện, máy móc thiết bị để phục vụ ngày phát động ra quân, tập trung thực hiện giải phóng cỏ bèo, rau muống, rác thải gây ách tắc trên hệ thống kênh tưới, tiêu; đồng thời phát dọn cây cối, rác thải trên hành lang công trình thủy lợi, trả lại không gian thông thoáng lòng kênh, hành lang công trình thủy lợi, góp phần nâng cao khả năng tiêu thoát nước lũ phục vụ cho sản xuất, phòng chống thiên tai, tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Tổng số phương tiện, máy móc tham gia trong ngày ra quân tại 22 xã, thị trấn là hơn 500 máy móc, phương tiện và gần 2.000 người tham gia ra quân thủy lợi đợt 2 năm 2024.

Người dân xã Tuy Lộc dọn dẹp vệ sinh tại điểm ra quân thực hiện công tác thủy lợi.

Xã Thuần Lộc ra quân thực hiện công tác thủy lợi đợt 2

Người dân xã Phong Lộc tập trung vớt bèo trên tuyến kênh chảy qua địa bàn.

Để đạt hiệu quả cao trong ra quân thủy lợi, huyện Hậu Lộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là trên hệ thống loa truyền thanh huyện, xã để mọi tầng lớp Nhân dân hưởng ứng tham gia thực hiện. Trong ngày phát động ra quân UBND các xã tổ chức cắm cờ hồng kỳ, treo băng zon, khẩu hiệu, loa đài tuyên truyền tại điểm ra quân tạo khí thế sôi động để người dân hưởng ứng tham gia thực hiện đồng loạt trong ngày ra quân đạt kết quả cao.

Người dân xã Đại Lộc tập trung phát dọn cây cối, rác thải trên hành lang công trình thủy lợi

Theo kế hoạch của huyện Hậu Lộc, đối với kênh nội đồng, chỉ tiêu kế hoạch thủy lợi nội đồng đợt 2 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện (trừ xã Ngư Lộc) được thực hiện trên hệ thống kênh, mương nội đồng phục vụ tưới tiêu trên địa bàn có tổng chiều dài 234.754m, khối lượng đào đất đắp là 20.337m3, dự kiến ngày công thực hiện là 9.313 công. Đối với kênh liên các xã, thị trấn, số lượng nạo vét, làm cỏ với tổng chiều dài 67.646m, khối lượng đào đất đắp là 10.056m3, dự kiến ngày công thực hiện là 7.484 công.

Đợt ra quân đối với các kênh tiêu liên hoàn xã và kênh mương nội đồng các xã, thị trấn sẽ kết thúc vào ngày 10/12 để phục vụ sản xuất vụ chiêm xuân năm 2025 trên địa bàn huyện Hậu Lộc.

Ngọc Huấn