Gameshow “5 ngày - 10 tiếng” lần thứ nhất, năm 2026 phát sóng vào ngày 20/11

Chiều 11/11, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa tổ chức tổng duyệt gameshow “5 ngày - 10 tiếng” lần thứ nhất năm 2026, nhằm rà soát, hoàn thiện các khâu tổ chức, nội dung và kỹ thuật, chuẩn bị cho buổi ghi hình đầu tiên vào sáng 14/11.

Toàn cảnh sân khấu Gameshow “5 ngày - 10 tiếng”

Gameshow “5 ngày - 10 tiếng” do Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức, với sự tài trợ của Công ty Xi măng Long Sơn và Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng.

Là sân chơi dành cho trẻ mầm non, chương trình được thiết kế với không gian sân khấu sinh động, gần gũi, phù hợp với đặc điểm tâm lý và lứa tuổi của trẻ. Các trò chơi, thử thách được xây dựng theo hướng kết hợp giữa kiến thức, vận động và phát triển năng khiếu, tạo điều kiện để trẻ phát huy khả năng tư duy, sự khéo léo, tự tin và tinh thần phối hợp với bạn bè.

Đặc biệt, công tác bảo đảm an toàn cho trẻ được chú trọng trong quá trình thiết kế trò chơi, lựa chọn đạo cụ và tổ chức các hoạt động.

Các bạn nhỏ tập trung lắng nghe câu hỏi, nhanh tay bấm chuông giành quyền trả lời trong phần thi “Siêu nhí đấu trí”.

Đi cầu thăng bằng - một trong những thử thách đòi hỏi sự khéo léo và linh hoạt của các bạn nhỏ

Gameshow “5 ngày - 10 tiếng” lần đầu tiên được tổ chức, quy tụ 16 đội chơi đến từ các cơ sở giáo dục mầm non công lập và tư thục trên địa bàn tỉnh. Các đội sẽ trải qua ba phần thi gồm: “Siêu nhí đấu trí”, “Nào, mình cùng chơi nhé” và “Sàn diễn tuổi thơ”.

Thông qua những thử thách đa dạng, chương trình không chỉ tạo sân chơi giao lưu, trải nghiệm mà còn góp phần phát hiện, khuyến khích và phát huy những tố chất, năng lực của trẻ ngay từ lứa tuổi mầm non. Các đội có thành tích xuất sắc sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng trong.

Tiết mục biểu diễn của các bạn nhỏ đến từ Trường Mầm non Hải Thanh, phường Tĩnh Gia trong phần thi “Sàn diễn tuổi thơ”.

Dự kiến, số đầu tiên của gameshow sẽ được phát sóng ngày 20/11, nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Với hình thức thể hiện mới mẻ, nội dung phù hợp lứa tuổi, chương trình hướng tới xây dựng một sân chơi bổ ích, lành mạnh, góp phần làm phong phú các hoạt động giáo dục trải nghiệm, đồng thời lan tỏa sự quan tâm của gia đình, nhà trường và xã hội đối với sự phát triển toàn diện của trẻ mầm non.

Phương Anh