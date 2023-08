Camping - Glamping: Sản phẩm du lịch mới hấp dẫn du khách

Với lợi thế dựa vào thiên nhiên, gần gũi với thiên nhiên, du lịch camping - glamping (cắm trại) đã, đang trở thành sự lựa chọn của nhiều du khách, đặc biệt là giới trẻ. Sản phẩm du lịch camping - glamping không chỉ mang đến những phút giây nghỉ ngơi, thư giãn, gắn kết giữa các thành viên mà còn mang đến nhiều trải nghiệm độc đáo, khác biệt cho du khách.

Du khách trải nghiệm tại The Sunset Glamping Sầm Sơn.

Camping - glamping là sản phẩm du lịch mới phát triển trên địa bàn tỉnh gắn với các điểm đến từ miền núi, trung du hay đồng bằng ven biển. Tham gia camping - glamping du khách không chỉ được tận hưởng sản phẩm du lịch mà còn được trải nghiệm cuộc sống, trải nghiệm không gian sinh hoạt gần gũi với thiên nhiên và cuộc sống thường ngày của người dân địa phương. Nắm bắt xu thế đa dạng các sản phẩm du lịch, tận dụng lợi thế thiên nhiên, nhiều người đã lựa chọn phát triển loại hình du lịch camping - glamping. Tại một số địa phương gắn với các điểm du lịch nổi tiếng, như Hoằng Hóa, Quảng Xương, TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn đã hình thành các điểm đến: Halo Glamping Sầm Sơn Beach, The Sunset Glamping Sầm Sơn, Lá Camping BBQ&Café... Mỗi khu camping, glamping này đều có nét riêng, độc đáo hấp dẫn du khách.

Chị Lê Thị Nguyệt, TP Thanh Hóa chia sẻ: “Trước đây, thỉnh thoảng gia đình tôi tự tổ chức các buổi cắm trại, tôi phải tự chuẩn bị lều trại, đồ dùng, thực phẩm. Gần đây, nhiều điểm camping - glamping xuất hiện, tôi chỉ cần chọn địa điểm, đặt chỗ, là có thể được phục vụ chu đáo. Đặc biệt, nhiều khu glamping trang bị lều trại lớn, cao cấp, cả hệ thống điều hòa, giường, đệm trong lều để du khách có thể trải nghiệm cảnh đêm giữa thiên nhiên. Tôi không cần phải đi xa, nhiều ngày mà vẫn được thư giãn trong không gian mát mẻ, đi lại thuận tiện. Điều này, khiến tôi rất thích loại hình camping - glamping”.

Khu Lá Camping BBQ&Café được biết đến là một điểm thư giãn dã ngoại ngoài trời tại phường Đông Hương (TP Thanh Hóa) với khá nhiều điều hấp dẫn gắn không gian lều trại, không gian BBQ - dịch vụ nướng thịt ngoài trời và các đồ ăn, thức uống đa dạng. Từ khi đi vào hoạt động, Lá Camping BBQ&Café đã nhanh chóng thu hút khá đông người trẻ, các gia đình, các hội nhóm đến trải nghiệm. Anh Nguyễn Đình Hiệp (phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa) chia sẻ: "Tôi rất ấn tượng với Lá Camping BBQ&Café. Đây là một nơi rất dễ chịu, không gian thân thiện, thoáng đãng, bài trí khá bắt mắt, gần gũi thiên nhiên phục vụ khách check-in “sống ảo”. Tại đây, tôi cùng gia đình trải nghiệm nướng thịt ngoài trời, trò chuyện cùng nhau trong một không gian thân thiện, thư giãn”.

Điểm đến The Sunset Glamping Sầm Sơn nằm nổi bật trên bờ biển Quảng Hùng (TP Sầm Sơn). Đặt chân đến khu glamping này, du khách được hòa mình vào thiên nhiên ngập tràn cây xanh, bãi biển hoang sơ bình yên. Điều ấn tượng tại đây chính là khu lều trại “sang chảnh” nằm gọn trong không gian xanh mướt, ngập tràn cây cối. Cùng với đó là sự bài trí tiểu cảnh hài hòa với thiên nhiên tích hợp dịch vụ tiện ích đa dạng, hấp dẫn như: nhà hàng, nhà vệ sinh, khu vực uống cà phê, khu vui chơi. Chị Ngô Đài Trang (TP Hà Nội) là người “mê” du lịch glamping, cho biết: “Cuối tuần gia đình tôi thường đi cắm trại, nghỉ dưỡng để tạo không gian thư giãn, gần gũi thiên nhiên mang lại nhiều trải nghiệm cho con trẻ. Về Sầm Sơn nghỉ dưỡng, chúng tôi đã tìm đến The Sunset Glamping Sầm Sơn. Tôi khá bất ngờ vì các dịch vụ đi kèm rất tiện nghi, không gian bên bờ biển rất chill và có “gu”. Ngoài ra, tôi và các thành viên gia đình còn được hòa mình vào không khí lao động của người dân vùng biển”.

Cắm trại, tận hưởng không gian xanh, gần gũi thiên nhiên không phải là điều mới lạ. Tuy nhiên, cắm trại trong những không gian “ba sao” lại là điều mới mẻ. Anh Nguyễn Ngọc An, chủ điểm đến The Sunset Glamping Sầm Sơn chia sẻ: "Là một người yêu thích đi phượt, được trải nghiệm nhiều loại hình du lịch, tôi nhận thấy glamping đang là loại hình thu hút khách. Bởi cắm trại trong không gian sang chảnh, có sự phục vụ là điều không phải ai cũng được trải nghiệm. Do đó, tôi đã thành lập The Sunset Glamping Sầm Sơn với tiêu chí chủ đạo là gần gũi thiên nhiên, thân thiện với môi trường tích hợp nhiều tiện ích hướng đến sự trải nghiệm cho du khách. The Sunset Glamping Sầm Sơn được xây dựng trên diện tích gần 6.000 m2, với 15 lều trại, mọi vật dụng trang trí từ chiếc xích đu, chiếc võng, bàn ghế, đến các điểm nhấn tiểu cảnh trong khuôn viên đều được ưu tiên sử dụng tre nứa, sợi dù, gỗ... để hài hòa với không gian. The Sunset Glamping Sầm Sơn đi vào hoạt động từ tháng 6-2023, bước đầu đã tạo việc làm cho 20 lao động địa phương và dần thu hút được sự yêu mến, ủng hộ của nhiều du khách. Trung bình mỗi ngày chúng tôi phục vụ khoảng 120 khách. Cao điểm là 300 khách/ngày... Đây là khởi đầu tương đối thuận lợi, trở thành động lực mạnh mẽ thôi thúc tôi tiếp tục kinh doanh loại hình dịch vụ trải nghiệm này, góp phần thúc đẩy sự phát triển du lịch của địa phương”.

Camping - glamping là một loại hình du lịch mới và được nhiều người dân yêu thích. Nó cũng góp phần làm phong phú các sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh, giúp du khách có nhiều lựa chọn, trải nghiệm khi đến với xứ Thanh. Tuy nhiên, đây là một loại hình mới, trên thực tế khai thác và quản lý gặp không ít khó khăn. Để loại hình này phát triển chuyên nghiệp, đảm bảo các quy định của pháp luật thì các ngành chức năng, địa phương cần quan tâm đến công tác quản lý để đảm bảo an toàn cho du khách và an ninh trật tự.

Bài và ảnh: Thùy Linh