Kết nối hành trình du lịch xanh Thanh Hóa - Ninh Bình - Nghệ An

Với những kết quả đạt được trong quá trình liên kết phát triển du lịch những năm gần đây, năm 2025 các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình và Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh hợp tác phát triển hành trình du lịch xanh. Qua đó, góp phần định vị thương hiệu du lịch, tạo ra những sản phẩm du lịch bắt kịp xu hướng phát triển du lịch trong tình hình mới, đáp ứng nhu cầu của du khách.

Vườn Quốc gia Bến En (Như Thanh) - một trong những điểm đến xanh trong hành trình kết nối của 3 địa phương Thanh Hóa - Ninh Bình - Nghệ An.

Thanh Hóa - Ninh Bình - Nghệ An kết nối với nhau qua trục “thiên lý” Bắc - Nam, có nhiều điều kiện thuận lợi trong quá trình liên kết, phát triển du lịch. Trong đó, việc sở hữu tài nguyên thiên nhiên phong phú, văn hóa truyền thống đặc sắc, giúp cho việc thiết lập các hành trình du lịch xanh giữa ba địa phương trong tình hình mới càng trở nên thuận lợi. Nổi bật là hệ thống vườn quốc gia, với hệ động, thực vật phong phú, đa dạng như: Cúc Phương (Ninh Bình), Bến En (Thanh Hóa) và Pù Mát (Nghệ An). Cùng với đó là nhiều di tích lịch sử - văn hóa quốc gia và quốc gia đặc biệt như: Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn (Nghệ An), Khu Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư (Ninh Bình), Khu Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đặc biệt Lam Kinh (Thanh Hóa)... Bên cạnh đó, nhiều di sản đã được UNESCO công nhận như: Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Tràng An, Di sản Văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ và Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh. Đây là những tiềm năng, lợi thế vô cùng to lớn, đưa 3 tỉnh trở thành cầu nối quan trọng thúc đẩy kết nối hành trình du lịch xanh, theo hướng bền vững.

Những năm qua, hoạt động liên kết phát triển du lịch giữa 3 tỉnh ngày càng được chú trọng, trọng tâm là phát triển các sản phẩm du lịch mới, mang tính đặc trưng văn hóa. Hiện nay, một số hành trình du lịch xanh đã bắt đầu triển khai và được các đơn vị lữ hành tiếp tục hoàn thiện như: Khám phá du lịch cộng đồng miền Tây Nghệ An, Vườn Quốc gia Pù Mát - Vườn Quốc gia Bến En - Tràng An; Tour caravan khám phá đường mòn Hồ Chí Minh; Hành trình kết nối các kinh đô Việt Cổ...

Tại hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch “Nghệ An - Thanh Hóa - Ninh Bình: Hành trình du lịch xanh” diễn ra tháng 4/2025, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa Vương Thị Hải Yến, cho biết: "Du lịch bền vững, du lịch xanh đang trở thành xu hướng tất yếu trên toàn cầu, không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn mang lại những giá trị kinh tế - xã hội lâu dài. Năm 2025, các tỉnh Nghệ An - Thanh Hóa - Ninh Bình tiếp tục đẩy mạnh khai thác có hiệu quả các tour du lịch liên kết, trong đó có du lịch xanh. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng giúp các sản phẩm liên kết của các địa phương từng bước định vị thương hiệu, đồng thời bắt kịp xu hướng phát triển trong tình hình mới. Để thúc đẩy liên kết hiệu quả, các địa phương đang tập trung phát triển “Du lịch Ninh Bình - Tuyệt sắc miền cố đô”, “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa” và “Du lịch Nghệ An - Hành trình xanh”.

Nhằm thúc đẩy phát triển các hành trình du lịch xanh, 3 tỉnh sẽ phối hợp tổ chức các chương trình famtrip trong thời gian tới, với sự tham gia của các đơn vị lữ hành uy tín của các địa phương và trong cả nước. Cùng với đó, các địa phương cũng sẽ nghiên cứu xây dựng bản đồ du lịch số thông minh, fanpage chung trên các nền tảng mạng xã hội nhằm cung cấp thông tin, dịch vụ điểm đến và các hoạt động trải nghiệm trong từng tour du lịch xanh. Thông qua đó du khách có thể nắm bắt cụ thể lịch trình, tìm hiểu dịch vụ du lịch. Đồng thời phản ánh các tồn tại, hạn chế trong quá trình trải nghiệm... Từ đó giúp các địa phương nắm bắt, định hướng doanh nghiệp lữ hành tiếp tục hoàn thiện các tour du lịch một cách phù hợp.

Cùng với một số đơn vị lữ hành trong cả nước, đến nay Công ty CP Thương mại và Du lịch Lê Gia (Thanh Hóa) đã cho ra mắt hơn 10 tour du lịch xanh kết nối Thanh Hóa với các tỉnh Ninh Bình, Nghệ An. Trọng tâm là khai thác các điểm đến du lịch văn hóa và sinh thái cộng đồng. Phó giám đốc Công ty Phan Thị Hà cho biết: “Các hành trình du lịch xanh kết nối giữa 3 địa phương mà Lê Gia Travel xây dựng dựa trên tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương. Cùng với đó, chúng tôi cũng chú trọng làm mới các hành trình kết nối du lịch văn hóa đã được khai thác có hiệu quả trong thời gian qua. Tuy nhiên, để các hành trình này thu hút sự quan tâm của du khách, phát triển theo hướng bền vững, doanh nghiệp rất cần sự đồng hành của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch và hiệp hội du lịch của các địa phương trong việc định hướng xây dựng sản phẩm, tạo điều kiện gắn kết giữa doanh nghiệp cung cấp dịch vụ du lịch trong mỗi hành trình”.

Việc thúc đẩy kết nối và phát triển hành trình du lịch xanh giữa Thanh Hóa với các tỉnh Ninh Bình, Nghệ An không chỉ mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng, mà còn góp phần hình thành chuỗi giá trị bền vững cho ngành du lịch cả nước. Để hiện thực hóa mục tiêu, việc chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau xây dựng sản phẩm du lịch xanh, mang tính đặc trưng cần được xem là chìa khóa để tạo nên những hành trình du lịch xanh hấp dẫn, an toàn và trách nhiệm.

Theo nhận định của Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu: “Thanh Hóa - Ninh Bình - Nghệ An hoàn toàn có thể trở thành những điểm đến tiêu biểu trong hành trình du lịch xanh của cả nước, đóng góp tích cực vào chiến lược phát triển du lịch quốc gia trong giai đoạn mới”.

Bài và ảnh: Lê Anh