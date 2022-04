Các điểm du lịch tại Bá Thước, Quan Hoá sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ

Cùng với các địa phương trong tỉnh, các khu điểm du lịch trên địa bàn huyện Quan Hoá, Bá Thước đã chuẩn bị các điều kiện, sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10-3 ÂL) và 30-4, 1-5.

Những thửa ruộng bậc thang xanh mướt tại bản Đôn, xã Thành Lâm, huyện Bá Thước

Các điểm du lịch trong Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, huyện Bá Thước sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ

Các cơ sở lưu trú tại bản Đôn, xã Thành Lâm, huyện Bá Thước chuẩn bi các điều kiện để đón khách dịp nghỉ lễ

Tại huyện Bá Thước, các điểm du lịch trong Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông trên địa huyện Bá Thước như Pù Luông Retreat, Pù Luông Eco Garden, The Palm Pù Luông, Pù Luông Casa Resort… và các hộ kinh doanh du lịch cộng đồng – homestay tại bản Đôn, xã Thành Lâm; trên địa bàn xã Thành Sơn; khu Thác Hiêu (xã Cổ Lũng), Kho Mường... đã cơ bản chuẩn bị các điều kiện để đón khách du lịch vào dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch) và 30-4, 1-5 tới. Bên cạnh việc chuẩn bị về cơ sở vật chất, phòng lưu trú, nhà sàn, tree house, các cơ sở vẫn tiếp tục thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc công tác phòng chống dịch theo yêu cầu của tình hình mới hiện nay.

Pù Luông Casa Resort - Khu du lịch mới hấp dẫn của huyện Bá Thước

Bên cạnh đó, các địa phương, cơ sở kinh doanh du lịch khám phá, cộng đồng trên địa bàn huyện Bá Thước cũng đã chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ nghỉ dưỡng, ăn uống phục vụ du khách với tiêu chí an toàn, văn minh. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm được thực hiện tốt. Đặc biệt, các cơ sở, hộ kinh doanh du lịch đều có sự đầu tư, đổi mới các món ăn đặc sản của địa phương, tổ chức các mâm cơm mang đậm nét văn hóa của người dân bản địa. Bên cạnh đó, hoạt động văn nghệ giao lưu với du khách cũng đã được các đội văn nghệ của địa phương chuẩn bị sẵn sàng với những tiết mục đặc sắc nhất.

Khu du lịch Pù Luông Eco Garden (xã Thành Sơn, Bá Thước) sẵn sàng đón du khách

Ông Trương Văn Minh, Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin huyện Bá Thước cho biết: Tổng số cơ sở lưu trú tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện là 20 cơ sở, với số lượng 185 buồng, phòng, 289 giường; công suất đón khách trên 430 lượt khách/ngày/đêm. Tổng số cơ sở lưu trú dạng homestay, khu nghỉ dưỡng tại Khu du lịch Pù Luông là 73 cơ sở, với 104 nhà sàn, 152 bungalow, 231 buồng, phòng, 950 giường; công suất đón khoảng trên 1.200 lượt khách/ngày/đêm.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, huyện đã kiểm tra chi tiết, đầy đủ sự chuẩn bị của các điểm, cơ sở, các hộ kinh doanh du lịch trên địa bàn để bảo đảm đón khách an toàn trong các dịp nghỉ lễ. Khách du lịch đã đặt kín phòng cho dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10-3) và thậm chí là đặt sớm cho dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 tới. Điều đáng mừng là khách du lịch quốc tế đã trở lại với các điểm du lịch của Bá Thước nên dự báo số lượng sẽ tăng lên rõ rệt so với cùng kỳ năm 2021.

Bản Bút là địa điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn tại xã Nam Xuân, huyện Quan Hoá được thiên nhiên ưu đãi với khí hậu mát mẻ và con người nơi đây thân thiện, mến khách

Khách du lịch đến vui chơi, thưởng thức ẩm thực tại bản Bút, xã Nam Xuân, huyện Quan Hoá

Tại huyện Quan Hoá, các địa điểm du lịch cũng đã chuẩn bị các điều kiện đón khách du lịch.

Bản Hang, xã Phú Lệ nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, là điểm du lịch cộng đồng ngày càng được biết đến và được du khách trong nước và quốc tế yêu thích. Để chuẩn bị cho mùa du lịch năm 2022, các hộ kinh doanh homestay trong bản đã có sự chuẩn bị tốt nhất để đón du khách trở lại. Thời gian qua, các hộ kinh doanh du lịch cộng đồng tại bản Hang đã được tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng du lịch do tỉnh, huyện tổ chức. Bên cạnh việc nâng cao kỹ năng về phục vụ lưu trú, các hộ còn được trang bị kỹ năng nấu nướng, tổ chức mâm cơm gồm các món ăn đặc sản của địa phương, kỹ năng pha chế đồ uống, giải khát, đồng thời bước đầu tham gia thuyết minh cho khách du lịch. Dịp này, khách du lịch sẽ được khám phá trải nghiệm suối cá tại bảng Hang với hàng trăm con cá to. Suối cá được người dân chăm sóc, giữ gìn, do vậy đây sẽ điểm tham quan, khám phá hấp dẫn của bản Hang.

Suối cá tại bản Hang, xã Phú Lệ, huyện Quan Hoá là địa điểm du lịch hấp dẫn du khách

Công tác phòng chống dịch COVID-19 được các cơ sở lưu trú, địa điểm du lịch được chú trọng. Ghi nhận tai co so homstay ban Hang, xã Phú Lệ, huyện Quan Hoá

Huyện Quan Hóa cũng đã chỉ đạo, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện đón du khách dịp nghỉ lễ, trong đó phục vụ, hướng dẫn khách khám phá Hồ Pha Đay, Hang Phi; trải nghiệm sản xuất nông nghiệp; ruộng bậc thang; dệt thổ cẩm; làm rượu cần men lá; lưu trú homstay; ẩm thực dân tộc Thái; xây dựng các đội văn nghệ tại các điểm du lịch bảng Hang, bản Bút, đội câu cá, cắm trại tại khu vực Hồ Pha Đay…

Hiện toàn huyện Quan Hoá có 57 cơ sở lưu trú du lịch, trong đó có 37 cơ sở đảm bảo điều kiện đón khách theo hình thức nghỉ dưỡng và du lịch cộng đồng tại bản Hang (Phú Lệ) và bản Bút (Nam Xuân). Các cơ sở đã sẵn sàng đón du khách trở lại vào dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30-4, 1-5.

Ngọc Huấn