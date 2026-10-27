Dự kiến thi vào lớp 10 chỉ còn hai môn: Phụ huynh, học sinh nghĩ gì?

Đề xuất tổ chức thi tuyển vào lớp 10 với 2 môn Toán và Ngữ văn đang thu hút sự quan tâm của phụ huynh, học sinh, nhất là những em đang học lớp 9. Phương án này mở ra kỳ vọng giảm áp lực ôn tập, nhưng cũng đặt ra những băn khoăn về tính cạnh tranh, cách đánh giá năng lực và việc chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp.

Giảm số môn thi, thay đổi cách ôn tập

Theo dự thảo quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố lấy ý kiến, phương án thi tuyển vào lớp 10 dự kiến gồm 2 môn Toán và Ngữ văn.

Đề xuất thi tuyển sinh vào lớp 10 với 2 môn Toán và Ngữ văn được kỳ vọng góp phần giảm áp lực thi cử, tạo điều kiện để học sinh tập trung hơn vào việc ôn tập.

Thay vì phân bổ thời gian ôn luyện cho nhiều môn, các em có thể tập trung củng cố kiến thức, rèn kỹ năng làm bài và khắc phục những phần còn hạn chế ở Toán, Ngữ văn. Với phụ huynh, phương án này cũng gợi mở kỳ vọng giảm bớt thời gian học thêm, chi phí ôn tập và áp lực trong giai đoạn cuối cấp.

Tuy nhiên, giảm số môn thi không đồng nghĩa với việc kỳ thi sẽ nhẹ nhàng hơn. Khi kết quả của 2 môn cùng quyết định cơ hội trúng tuyển, mỗi bài thi đều có ý nghĩa quan trọng. Một môn đạt kết quả thấp hơn kỳ vọng có thể ảnh hưởng đáng kể đến tổng điểm, đặc biệt với những học sinh đăng ký vào trường có mức độ cạnh tranh cao.

Bên cạnh đó, việc xác định 2 môn thi cũng khiến học sinh phải cân nhắc lại cách phân bổ thời gian học tập. Nếu trước đây các em có thể tận dụng kết quả của môn thi thứ 3 để cải thiện tổng điểm, thì với phương án mới, năng lực ở Toán và Ngữ văn sẽ có vai trò trực tiếp hơn đối với kết quả tuyển sinh. Điều này đòi hỏi học sinh phải có kế hoạch ôn tập phù hợp, tránh tâm lý chủ quan hoặc chỉ chú trọng luyện đề mà xem nhẹ việc nắm vững kiến thức nền tảng.

Chương trình giáo dục phổ thông trang bị cho học sinh kiến thức và kỹ năng ở nhiều lĩnh vực, không chỉ riêng Toán và Ngữ văn. Vì vậy, nếu số môn thi được điều chỉnh, việc tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá trong nhà trường vẫn cần bảo đảm yêu cầu của chương trình, tránh tình trạng học sinh chỉ tập trung vào các môn thi tuyển sinh.

Phụ huynh, học sinh vừa kỳ vọng, vừa lo lắng

Đối với học sinh lớp 9, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 là dấu mốc quan trọng sau 4 năm học THCS. Đề xuất giảm số môn thi có thể giúp các em tập trung hơn vào việc ôn tập, song cũng khiến không ít học sinh quan tâm đến khả năng cạnh tranh khi kết quả chủ yếu dựa vào 2 môn.

Em Lê Mai Linh, học sinh lớp 9 Trường THCS Lý Tự Trọng, phường Hạc Thành, chia sẻ: “Nếu chỉ thi Toán và Ngữ văn, em nghĩ mình sẽ có thêm thời gian để tập trung ôn tập, củng cố kiến thức ở 2 môn này. Tuy nhiên, em cũng lo vì nếu một trong hai môn làm bài không tốt thì kết quả chung sẽ bị ảnh hưởng. Em mong phương án tuyển sinh sớm được quyết định để chúng em có kế hoạch học tập phù hợp”.

Học sinh lớp 9 tập trung ôn tập, củng cố kiến thức, chủ động chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trước đề xuất điều chỉnh số môn thi.

Với học sinh, điều cần thiết lúc này không chỉ là biết số lượng môn thi mà còn là nắm rõ cấu trúc đề, yêu cầu kiến thức và cách tính điểm. Khi thông tin tuyển sinh chưa được xác định chính thức, việc chủ động học tập đầy đủ các môn, củng cố kiến thức nền tảng vẫn là lựa chọn cần thiết, thay vì thay đổi kế hoạch theo những thông tin chưa được kiểm chứng.

Việc giảm số môn thi được phụ huynh nhìn nhận là cơ hội để con tập trung hơn vào các môn trọng tâm, hạn chế tình trạng học tập dàn trải. Tuy nhiên, điều khiến nhiều gia đình quan tâm là liệu thay đổi này có thực sự giúp giảm áp lực thi cử hay chỉ chuyển áp lực sang kết quả của 2 môn thi.

Chị Hồ Thị Thu, phụ huynh học sinh lớp 9 cho biết: “Tôi cho rằng giảm số môn thi có thể giúp các cháu chủ động hơn trong việc ôn tập. Tuy nhiên, phụ huynh vẫn lo về mức độ cạnh tranh vào các trường công lập, nhất là khi kết quả của 2 môn có ảnh hưởng lớn đến cơ hội trúng tuyển. Điều chúng tôi mong muốn là ngành giáo dục sớm có phương án cụ thể để gia đình và học sinh yên tâm chuẩn bị”.

Bên cạnh áp lực điểm số, một số phụ huynh còn quan tâm đến việc học sinh có thể dành ít thời gian hơn cho những môn không nằm trong kỳ thi. Theo họ, mục tiêu giảm áp lực thi cử cần đi cùng việc duy trì chất lượng học tập, giúp học sinh phát triển kiến thức và năng lực toàn diện, không hình thành tâm lý chỉ học những môn phục vụ thi cử.

Những ý kiến khác nhau cho thấy điều phụ huynh, học sinh quan tâm không chỉ là giảm từ 3 môn xuống 2 môn, mà còn là cách thức tổ chức kỳ thi và những điều kiện bảo đảm công bằng trong tuyển sinh. Phương án rõ ràng, được công bố kịp thời sẽ giúp học sinh có cơ sở xây dựng kế hoạch học tập, đồng thời hạn chế tâm lý hoang mang trước những thay đổi về chính sách.

Việc điều chỉnh số môn thi, nếu được thông qua, cần được triển khai đồng bộ với yêu cầu bảo đảm chất lượng dạy học, công khai thông tin tuyển sinh và tạo điều kiện để học sinh tiếp cận cơ hội học tập phù hợp. Trong thời gian chờ quy định chính thức, học sinh cần tiếp tục học đầy đủ chương trình, phụ huynh đồng hành cùng con một cách bình tĩnh, tránh tạo thêm áp lực hoặc chạy theo những thông tin chưa được xác nhận.

Nam Phương