Du học New Zealand chi phí bao nhiêu?

New Zealand được biết đến là một trong những quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới. Du học New Zealand trở thành lựa chọn hàng đầu của các du học sinh bởi môi trường học lý tưởng và hệ thống giáo dục chất lượng cao. Vậy du học Newzealand tốn bao nhiêu chi phí?

3 lý do bạn nên đi du học New Zealand

Nhiều người thắc mắc có nên du học New Zealand hay không thì dưới đây là top 3 lý do mà bạn nhất định phải lựa chọn du học New Zealand:

1. New Zealand là quốc gia an toàn

Hiện nay, New Zealand vẫn luôn liên tục nằm trong top 10 quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới. Người dân ở quốc New Zealand rất thân thiện, nhiệt tình và luôn mở rộng vòng tay chào đón du học sinh.

Bên cạnh đó, New Zealand cũng là đất nước có tỉ lệ tệ nạn thấp nhất ở trên thế giới. Vì thế, đây cũng là một nơi du học an toàn cho sinh viên.

2. New Zealand có hệ thống giáo dục chất lượng cao

Vì được dựa trên hệ thống giáo dục uy tín từ Anh Quốc, hệ thống giáo dục ở New Zealand được đánh giá có chất lượng cao. Các trường học được trang bị cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm ngang tầm với nhiều quốc gia hàng đầu trên thế giới.

Bên cạnh đó, học phí du học New Zealand khá thấp, có nhiều chương trình học bổng hấp dẫn. Bằng cấp tại New Zealand cũng được công nhận ở khắp nơi vì thế, du học sinh có thể dễ dàng tìm được công việc mơ ước ở bất kỳ đâu.

3. Chính phủ New Zealand có chính sách hỗ trợ về việc làm

Một điểm cộng khác khi du học New Zealand chính là chính phủ có rất nhiều hỗ trợ về việc làm cho du học sinh.

- Trong thời gian học tập, du học sinh được phép làm việc tối đa 20h/tuần.

- Sau khi ra trường, sinh viên có thể ở lại để tìm kiếm việc làm trong vòng 1 năm.

- Sau khi tìm được việc làm, sinh viên quốc tế có thể xin cấp visa để làm việc tối đa trong vòng 2 năm ở đây.

Điều kiện để sinh viên quốc tế đi du học New Zealand

Nếu muốn thuận lợi du học New Zealand, du học sinh sẽ cần đáp ứng các điều kiện như sau:

- Du học từ 13 tuổi trở xuống, học sinh phải có người giám hộ đi cùng.

- Đáp ứng yêu cầu về trình độ học vấn và kỹ năng tiếng Anh:

+ Du học THPT: Từ 14 tuổi trở lên, hoàn thành chương trình lớp 9.

+ Du học Dự bị Đại học: Hoàn thành chương trình lớp 11, điểm IELTS từ 5.0 - 5.5.

+ Du học Cao đẳng: Hoàn thành chương trình lớp 12, điểm IELTS từ 5.5 - 6.0.

+ Du học Đại học: Tốt nghiệp bậc THPT, điểm IELTS từ 6.0.

+ Du học sau Đại học: Tốt nghiệp bậc Đại học, điểm IELTS từ 6.0 - 6.5.

+ Chứng minh đủ điều kiện về tài chính để du học.

+ Đáp ứng được yêu cầu về tính cách, sức khỏe.

+ Đáp ứng về giấy tờ tùy thân, hộ chiếu phải còn thời hạn ít nhất 3 tháng.

Học phí và chi phí sinh hoạt khi du học New Zealand

Là một quốc gia có nền giáo dục tốt, môi trường sống an toàn, New Zealand là quốc gia được nhiều du học sinh quan tâm, chọn lựa. Câu hỏi được đặt ra là du học New Zealand cần bao nhiêu tiền ?

Theo ước tính thì chi phí du học New Zealand ở bậc THPT sẽ từ 400 - 550 triệu mỗi năm. Chi phí du học New Zealand bậc từ Cao đẳng đến sau Đại học sẽ khoảng 500 - 700 triệu/năm. Cụ thể:

- Chi phí dành cho học tập:

+ Bậc THPT: 14.000 - 25.000 NZD/năm

+ Bậc Cao đẳng: 10.000 - 20.000 NZD/năm

+ Bậc Đại học: 25.000 - 40.000 NZD/năm

+ Bậc sau Đại học: 28.000 - 45.000 NZD/năm

- Chi phí dành cho sinh hoạt:

+ Sách vở: 10 - 40 NZD/tháng

+ Thực phẩm: 360 - 380 NZD/tháng

+ Phí điện thoại: 40 NZD/tháng

+ Internet: 40 NZD/tháng

+ Gas, điện, nước: 100 - 130 NZD/tháng

Du học New Zealand cùng trung tâm tư vấn Bluesea

Trung tâm tư vấn du học Bluesea chuyên cung cấp các dịch vụ về tư vấn du học, xin visa giá rẻ. Với kinh nghiệm lâu năm, đội ngũ tư vấn nhiệt tình, tận tâm, khách hàng của Bluesea luôn được đảm bảo tỷ lệ visa cao.

Khi đến với Bluesea, bạn sẽ được cung cấp đầy đủ các thông tin về trường học, chi phí, các thủ tục, hồ sơ... du học các nước như Mỹ, Úc, Canada, Thụy Sĩ, New Zealand, Nga...

Theo CEO Huỳnh Thị Trúc Phương thì tới năm 2024 này, Bluesea sẽ mở rộng hợp tác và liên kết với 50 trường cao đẳng, đại học, đồng thời tạo ra thêm 1.000 visa du học cho tất cả sinh viên Việt Nam.

Nếu bạn đang muốn tư vấn du học New Zealand hay đang có băn khoăn về việc chọn trường, săn học bổng thì liên hệ ngay với Bluesea để được hỗ trợ nhanh nhất. Bluesea sẽ thực hiện hóa cho giấc mơ du học New Zealand của bạn thành sự thật.

