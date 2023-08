Xử lý nghiêm các đối tượng chặt phá rừng

Những cây rừng cổ thụ tại rừng phòng hộ khu vực giáp ranh giữa huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa với huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An có đường kính khoảng 40 cm đến 60 cm bị lâm tặc đốn hạ nằm ngổn ngang. Vấn đề bảo vệ an ninh rừng phòng hộ vùng giáp ranh chưa tốt khiến những cánh rừng đầu nguồn vẫn thấp thỏm nỗi lo bị xâm phạm.

Đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình an ninh rừng tại thôn Thống Nhất, xã Thanh Quân (Như Xuân).

Nhiều cây gỗ lớn bị đốn hạ

Ngay sau khi nhận được tin phản ánh về tình trạng phá rừng phòng hộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Văn Cường làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo UBND huyện Như Xuân và lực lượng kiểm lâm đã dẫn phóng viên vượt suối, băng rừng để tiếp cận hiện trường. Vượt hơn 30 km đường núi từ thị trấn Như Xuân lên vùng “6 Thanh”, sau hơn 3 giờ đi bộ men theo con suối Khe Chàng, hiện trường của vụ phá rừng đã hiện rõ. Luồn qua những tán cây bụi chằng chịt của rừng già khoảng 10 phút, chúng tôi bắt đầu ghi nhận nhiều cây rừng đường kính khá lớn bị chặt hạ. Tại hiện trường, những cây rừng bị cưa hạ đã khô mủ trong thời gian khoảng 1 tháng trở lại đây. Tại lô 14, khoảnh 4, tiểu khu 578, loại rừng phòng hộ, khu vực Khe Chàng, thôn Thống Nhất, xã Thanh Quân, đoàn kiểm tra phát hiện có 6 gốc cây táu muối thuộc gỗ nhóm 7, đường kính gốc sát đất từ 40 cm đến 60 cm bị đốn hạ. Các cây gỗ đã bị “lâm tặc” cắt đoạn, xẻ nhỏ để thuận lợi cho việc vận chuyển. Hiện khối lượng gỗ bị đốn hạ đang được lực lượng kiểm lâm đo đạc xác định số lượng.

Cây gỗ táu muối bị “lâm tặc” đốn hạ trong rừng phòng hộ thuộc khu vực thôn Thống Nhất, xã Thanh Quân (Như Xuân).

Vị trí rừng bị phá thuộc rừng phòng hộ hiện đã giao cho hộ nhận khoán bảo vệ là ông Vi Thanh Hà, thôn Thống Nhất, xã Thanh Quân. Tại hiện trường, dấu vết để lại trên các gốc cây cho thấy các đối tượng sử dụng cưa xăng để cắt hạ cây rừng. Sau khi hạ gốc, lâm tặc đã tiến hành cắt khúc và xẻ thành nhiều đoạn nhỏ để thuận lợi cho việc vận chuyển ra khỏi rừng đến nơi tập kết.

Hiện trường vụ khai thác gỗ rừng phòng hộ trái phép thuộc khu vực thôn Thống Nhất, xã Thanh Quân (Như Xuân).

Ông Dương Hoàng Hải, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Như Xuân thừa nhận có tình trạng khai thác rừng phòng hộ trái phép tại thôn Thống Nhất. Ngày 11-8-2023, UBND xã Thanh Quân cùng với kiểm lâm viên địa bàn đã đi kiểm tra tình hình an ninh rừng và phát hiện một số cây rừng cổ thụ bị chặt hạ, chủ yếu là cây táu muối. Tại hiện trường, gỗ đang còn nằm rải rác, một số cây bị đốn hạ nhưng vẫn còn nguyên. Đơn vị đã lập hồ sơ và phối hợp với Công an huyện Như Xuân tiến hành họp thôn Thống Nhất tố giác và truy tìm đối tượng khai thác rừng trái phép để xử lý theo quy định của pháp luật.

Những khúc gỗ tròn “lâm tặc” chưa kịp vận chuyển.

Cũng tại khu vực suối Khe Chàng, ngày 24-7-2023, Hạt Kiểm lâm huyện Như Xuân phối hợp với UBND xã Thanh Quân tổ chức kiểm tra, phát hiện ông Hoàng Văn Bích, thôn Thống Nhất phá rừng phòng hộ trái phép. Vị trí được xác định tại lô 131, khoảnh 1, tiểu khu 578, loại rừng phòng hộ giao cho hộ gia đình nhận khoán chăm sóc và bảo vệ. Diện tích bị thiệt hại là 1.885 m2. Hạt Kiểm lâm huyện Như Xuân đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Hoàng Văn Bích số tiền 5.000.000 đồng.

Kiên quyết xử lý, lập lại an ninh rừng

Huyện Như Xuân có diện tích rừng tự nhiên lớn với hơn 32.605 ha, trong đó rừng đặc dụng hơn 6.713 ha, rừng phòng hộ gần 11.629 ha. Đây là huyện còn giàu tài nguyên rừng, có đường giáp ranh với tỉnh Nghệ An và các huyện Thường Xuân, Như Thanh. Dân cư sống rải rác ven rừng nên việc khai thác, xâm lấn đất rừng rất dễ xảy ra. Ngoài ra, nhu cầu gỗ làm nhà ở ngày càng cao nên nguy cơ mất an ninh là rất lớn. Trên địa bàn huyện có tuyến đường Hồ Chí Minh và các tuyến đường nối với các huyện của tỉnh Nghệ An… Trên các tuyến đường này, đối tượng thường lợi dụng để vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Những năm qua, huyện Như Xuân luôn coi công tác chăm sóc và bảo vệ rừng là nhiệm vụ trọng tâm. Lực lượng kiểm lâm huyện luôn bám sát địa bàn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc để giữ vững ổn định an ninh rừng, không để xảy ra "điểm nóng" mất ổn định an ninh rừng. Đồng thời, kiểm lâm huyện thường xuyên phối hợp với các địa phương giáp ranh tuần tra, kiểm tra các khu vực trọng điểm, các khu vực giáp ranh, tổ chức phát giác đấu tranh truy tìm đối tượng vi phạm để xử lý theo quy định. Mặc dù, tình hình an ninh rừng được kiểm soát chặt chẽ, các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp giảm, tuy nhiên vẫn còn xảy ra một số vụ việc nhỏ lẻ. Từ đầu năm đến tháng 8 năm 2023, trên địa bàn huyện xảy ra 13 vụ vi phạm hành chính về an ninh rừng. Lực lượng kiểm lâm đã tịch thu hơn 10,7 m3 gỗ tròn các loại, gần 1 m3 gỗ xẻ.

Khu vực rừng tự nhiên bị xâm phạm tại xã Thanh Quân (Như Xuân).

Tại hiện trường vụ khai thác rừng trái phép, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Văn Cường yêu cầu Hạt Kiểm lâm huyện Như Xuân trên cơ sở hiện trường khai thác gỗ trái phép, tính khối lượng gỗ các đối tượng đã lấy đi và số lượng gỗ còn lại hiện trường. Lực lượng kiểm lâm phối hợp với công an điều tra, truy vết tìm thủ phạm chặt phá rừng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Lực lượng kiểm lâm tiếp tục phối hợp với huyện Như Xuân mở rộng kiểm tra, kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm. Cùng với đó, tiếp tục phối hợp với huyện Như Xuân tổng kiểm tra hiện trạng, đánh giá tổng thể rừng trên địa bàn huyện, nhất là rừng tự nhiên, rừng phòng hộ để có giải pháp bảo vệ, lập lại an ninh rừng.

Bài và ảnh: Hải Đăng