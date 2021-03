Trao tặng 600 sổ BHXH tự nguyện cho người có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Mường Lát

Ngày 21-3, tại xã Trung Lý (huyện Mường Lát) BHXH Việt Nam phối hợp với Bộ Công an trao 600 sổ BHXH tự nguyện cho các hộ nghèo, khó khăn tại huyện Mường Lát.

Đại tướng Tô Lâm và Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh trao tặng sổ BHXH tự nguyện cho người dân thuộc hộ nghèo, khó khăn huyện Mường Lát.

600 sổ BHXH tự nguyện được trao tặng lần này có thời gian tham gia là 12 tháng với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Đây là món quà hết sức ý nghĩa, là tấm lòng của toàn thể cán bộ viên chức ngành BHXH Việt Nam và những nhà hảo tâm trao tặng, nhằm chăm lo đời sống cho người nghèo, góp phần đẩy nhanh độ bao phủ BHXH toàn dân trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết, với vai trò thực hiện chính sách an sinh xã hội, những năm qua, BHXH Việt Nam đã không ngừng nỗ lực đưa chính sách BHXH, BHYT tới người dân trên mọi miền Tổ quốc. Toàn ngành đã tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp để phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH tự nguyện...

Nhấn mạnh ý nghĩa, giá trị nhân văn to lớn của chính sách BHXH tự nguyện mà Đảng, Nhà nước đang tổ chức triển khai với mục tiêu mọi người dân đều được thụ hưởng chính sách an sinh xã hội, đến khi hết tuổi lao động có một nguồn tài chính ổn định để chăm lo cuộc sống, được cấp thẻ bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe, giảm gánh nặng tài chính cho gia đình và xã hội, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để người dân có nguồn thu nhập ổn định để tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện cho đến khi đủ điều kiện hưởng lương hưu. Đồng thời, đề nghị các cá nhân được trao tặng sổ BHXH lần này cần nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, quyền lợi được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện, từ đó có trách nhiệm tiếp tục tham gia để những cuốn sổ BHXH tự nguyện sẽ đồng hành và phát huy được hiệu quả, hướng tới mục tiêu lâu dài là tất cả người dân đều có lương hưu và được chăm sóc sức khỏe khi về già. Những cuốn sổ BHXH - những đồng lương hưu sẽ là giá trị thiết thực với đời sống từng người dân, từng gia đình; là điểm tựa vững chắc khi về già, chẳng may ốm đau, bệnh tật.

Tô Hà