Công an Thanh Hóa triển khai cấp biển số xe theo mã định danh cho công dân

Từ ngày 15-8-2023, Thông tư số 24 của Bộ Công an về cấp, thu hồi, đăng ký biển số xe cơ giới chính thức có hiệu lực. Theo đó, biển số xe ô tô, mô tô sẽ được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe, còn gọi là biển số định danh.

Lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp biển số xe theo mã định danh.

Ghi nhận của phóng viên tại Đội Đăng ký quản lý phương tiện giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) vào sáng ngày 15-8, có khá đông công dân đến làm thủ tục đăng ký hoặc sang tên đổi chủ. Là người đầu tiên bấm được biển số cho chiếc xe ô tô mới mua của mình, anh Nguyễn Ngọc Tuân, phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa) cho biết: “Tôi có mặt tại trụ sở từ sớm để chuẩn bị các bước, đến 9 giờ thì tôi chính thức bấm được biển số. Tôi may mắn khi bấm được biển số khá ưng ý, bởi vì biển định danh này sẽ theo mình cả đời”.

Tuy nhiên, do là ngày đầu triển khai và thực hiện thủ tục qua phần mềm nên đã có một số sự cố kỹ thuật. Hệ thống gặp lỗi không hiển thị, vì vậy người dân đến làm thủ tục đăng ký và bấm biển số đều không thực hiện được các thủ tục. Các trường hợp đều được hẹn quay lại vào ngày khác. Anh Nguyễn Văn Tùng, ở phường Trường Thi (TP Thanh Hóa) cho biết: "Tôi mua xe từ chủ cũ có đăng ký tại TP Hà Nội, người bán đã hoàn tất thủ tục rút hồ sơ. Nắm được có quy định mới, chiều qua tôi đã tới đây và được hướng dẫn viết hồ sơ sang tên. Tuy nhiên, trong sáng nay hệ thống gặp trục trặc nên hồ sơ của tôi chưa được xử lý".

Đại tá Phan Thị Hường, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho biết: Thông tư 24 của Bộ Công an thay thế Thông tư 58 quy định về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới có 4 chương với 40 điều, trong đó có một số điểm mới đáng chú ý như: Từ ngày 15-8, thực hiện cấp mã định danh phương tiện theo người, đồng thời thay vì phải về tại địa phương nơi đăng ký hộ khẩu để làm thủ tục đăng ký xe, công dân có thể đăng ký biển số ngay tại nơi tạm trú. Việc thực hiện cấp theo mã định danh, biển số cấp theo mã định danh được hiểu là biển số 5 số được cấp theo Thông tư số 24 của Bộ Công an. Biển 3 số, 4 số không được coi là biển số định danh. Đối với tổ chức, để cấp biển số theo mã định danh sẽ cấp theo mã định danh của tổ chức đó hoặc là nếu chưa có mã định danh điện tử sẽ cấp theo mã số thuế hoặc số quyết định của tổ chức đó.

Lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp biển số xe theo mã định danh.

Khi thực hiện quản lý theo biển số định danh, nếu cá nhân, tổ chức mua bán, chuyển quyền sở hữu thì trước tiên khi bán phương tiện, chủ phương tiện phải đến cơ quan cảnh sát giao thông nộp lại đăng ký biển số để làm thủ tục thu hồi. Trong thời hạn 5 năm, biển này sẽ được cơ quan chức năng cho vào kho biển số. Nếu trong thời gian 5 năm, cá nhân, tổ chức tiếp tục mua phương tiện khác thì cơ quan chức năng sẽ cấp lại chính biển số đó cho cá nhân, tổ chức. Nếu quá thời hạn 5 năm, tổ chức, cá nhân không đăng ký phương tiện khác thì biển số đó đương nhiên sẽ bị thu hồi về kho biển số để cấp cho người khác và tổ chức khác. Ngoài ra, Thông tư số 24 cũng quy định độ tuổi được đăng ký cho phép công dân từ 15 tuổi trở lên được đăng ký xe nhưng phải có người giám hộ...

Toàn tỉnh hiện có 332 điểm đăng ký biển số xe, trong đó có 27 điểm đăng ký xe ô tô, 305 điểm đăng ký xe mô tô. Để thông tư nhanh chóng đi vào cuộc sống, Công an tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ công tác đăng ký xe. Theo đó, Công an tỉnh đã cử cán bộ tham gia lớp tập huấn các thông tư quy định về đăng ký xe tại Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an). Sau đó tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đăng ký xe cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đăng ký xe tại công an cấp huyện và các đồng chí trưởng công an cấp xã, cán bộ công an cấp xã làm công tác đăng ký xe. Bên cạnh đó, Công an tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai, thực hiện; khảo sát, nâng cấp, bổ sung các trang thiết bị để phục vụ công tác đăng ký xe đảm bảo các yêu cầu; phân công cán bộ thường trực giải quyết hồ sơ cũng như mọi thắc mắc của người dân liên quan đến thông tư mới. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để phục vụ người dân biết và thực hiện theo các quy định mới. Trong 2 ngày 15 và 16-8-2023, lực lượng công an trong tỉnh đã làm thủ tục cấp biển số xe theo mã định danh cho 13 xe ô tô, 14 xe mô tô.

Cũng theo Đại tá Phan Thị Hường, việc cấp biển số định danh sẽ giúp người dân không phải mang nhiều giấy tờ khi tham gia giao thông; giảm chi phí thời gian, đi lại mà vẫn bảo đảm thông tin chính xác khi thực hiện các thủ tục hành chính. Ngoài ra, việc cấp biển số xe định danh còn hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước thực hiện công tác quản lý nhanh chóng, thuận lợi hơn; giảm nhân lực, tiết kiệm thời gian và chi phí lưu trữ; góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu chuyển đổi số quốc gia. Cùng với đó, việc quản lý đăng ký xe theo mã định danh sẽ tiến tới sử dụng đăng ký xe điện tử, tích hợp trên ứng dụng VNeID, người dân sẽ không phải mang nhiều giấy tờ khi ra đường. Đồng thời, việc này sẽ giúp cho công tác quản lý của Nhà nước, đặc biệt là xử lý vi phạm hành chính.

Bài và ảnh: Quốc Hương