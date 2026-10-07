Đổi mới truyền thông cơ sở trong thời đại số

Sự phát triển mạnh mẽ của internet và các nền tảng mạng xã hội làm thay đổi thói quen tiếp nhận thông tin của người dân. Nhiều địa phương đã chủ động xây dựng các fanpage chính thức nhằm đưa thông tin chính thống đến người dân một cách nhanh chóng, thuận tiện.

Tuyên truyền viên Trung tâm CUDVC xã Tam Chung thực hiện khai thác, biên tập tin, bài, dựng hình, quản trị và đăng tải nội dung trên Fanpage của địa phương.

Nhằm chủ động ứng phó với những diễn biến phức tạp của thời tiết, UBND xã Tam Chung đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo thiên tai qua trang facebook “Trung tâm Cung ứng dịch vụ công (CUDVC) xã Tam Chung”. Chính quyền địa phương liên tục phát đi các bản tin khuyến cáo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất. Ông Lê Văn Bình, Phó Giám đốc Trung tâm CUDVC xã Tam Chung, cho biết: Với hơn 1.500 lượt người theo dõi, fanpage của đơn vị hiện là kênh thông tin chính thống cập nhật liên tục, toàn diện công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh cùng các sự kiện nổi bật trong đời sống dân sinh.

Để duy trì sức hút và chất lượng cho trang, đội ngũ tuyên truyền viên cấp xã không chỉ bám sát địa bàn để ghi nhận tin tức, mà còn chủ động ứng dụng công nghệ vào việc quản trị nội dung. Bằng việc tự tay quay dựng video clip, thiết kế đồ họa (infographic) và sản xuất nhiều video ngắn, linh hoạt, qua đó góp phần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền..., từng bước hình thành phương thức truyền thông đa nền tảng, kết hợp giữa truyền thanh truyền thống với Cổng thông tin điện tử, mạng xã hội và các nền tảng số. 9 tháng năm 2026, trung tâm đã chủ động sản xuất 85 chương trình phát thanh, tiếp sóng hơn 601 giờ; biên tập, đăng tải 288 tin, bài trên Cổng thông tin điện tử xã; 296 tin, bài trên facebook “Trung tâm CUDVC xã Tam Chung”.

Trang facebook Quý Lương Online (thuộc Trung tâm CUDVC xã Quý Lương) hiện cũng có 1.300 lượt người theo dõi, đây cũng là kênh thông tin chính thống, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các hoạt động của địa phương đến gần hơn với người dân. Bên cạnh cập nhật tin tức thời sự, trang thường xuyên xây dựng các video clip ngắn, infographic trực quan, nội dung gần gũi, thiết thực, giúp người dân nâng cao nhận thức, nhận diện và chủ động phòng tránh các hình thức lừa đảo trên không gian mạng. Những câu chuyện, mô hình hay, gương người tốt, việc tốt và hơi thở cuộc sống ở cơ sở cũng được phản ánh sinh động, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng.Từ đầu năm 2026 đến nay, Trung tâm CUDVC xã Quý Lương đã xây dựng và phát hành 263 tin, bài cùng 90 chương trình phát thanh. Nhằm đa dạng hóa các kênh tiếp cận thông tin, trung tâm đã linh hoạt đăng tải 124 tin, bài trên trang thông tin điện tử của xã và 80 tin, bài trên nền tảng mạng xã hội (fanpage “Quý Lương Online”). Bên cạnh việc đẩy mạnh mảng nội dung số, đơn vị cũng luôn chú trọng khai thác, vận hành an toàn, thông suốt hệ thống truyền thanh thông minh. Hệ thống đã thực hiện tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam với hơn 10.300 giờ qua 12 cụm loa; đồng thời tổ chức phát thanh trực tiếp các kỳ họp của HĐND, giúp cử tri và Nhân dân kịp thời theo dõi, nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội của địa phương.

Có thể thấy, điểm nổi bật của các fanpage xã, phường hiện nay là sự đổi mới về hình thức thể hiện. Các nội dung được biên tập phù hợp với từng nhóm đối tượng, tăng khả năng tiếp cập trong Nhân dân. Khi công nghệ số được kết hợp với tinh thần trách nhiệm và tư duy vì Nhân dân phục vụ, khoảng cách giữa chính quyền và người dân được thu hẹp, tạo sự đồng thuận để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững bình yên cho mỗi thôn, bản, khu phố.

Tiến Đông