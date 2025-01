Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao quà cho 82 đoàn viên, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Chiều 19/1, tại Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh, Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh phối hợp với Hội Khuyến học Khối CQ&DN tỉnh tổ chức chương trình gặp mặt, trao quà cho đoàn viên, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhập dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Đại diện Hội Khuyến học Khối CQ&DN tỉnh và Đoàn Khối CQ&DN tỉnh đã trao quà cho học sinh, sinh viên.

Đây là hoạt động thường niên của Đoàn Khối CQ&DN tỉnh với mục tiêu hỗ trợ, giúp đỡ, động viên tinh thần đoàn viên, học sinh, sinh viên vươn lên trong cuộc sống, vững bước tới trường; để các em được đón Tết Nguyên đán vui tươi, ấm áp.

Các đại biểu dự chương trình.

Tại chương trình đại diện Hội Khuyến học Khối CQ&DN tỉnh và Ban Thường vụ Đoàn Khối CQ&DN tỉnh đã trao 82 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho 82 đoàn viên, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi thuộc 7 đơn vị trường học trong Khối.

Ra mắt đội xung kích đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các đơn vị trường học trong Khối CQ&DN tỉnh.

Ngay sau chương trình gặp mặt, trao quà, Đoàn Khối đã tổ chức ra mắt đội xung kích đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các đơn vị trường học trong Khối CQ&DN tỉnh. Đồng thời, phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh tổ chức tập huấn, truyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và an toàn thực phẩm đến đông đảo đoàn viên, học sinh, sinh viên thuộc Khối CQ&DN tỉnh.

Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh thông tin về điểm mới Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024 và Nghị định số 168/2024/NĐ-CP.

Đông đảo đoàn viên, học sinh, sinh viên tham gia chương trình tập huấn.

Trong khuôn khổ chương trình tập huấn, hơn 400 đoàn viên, học sinh, sinh viên thuộc các đơn vị trường học trong Khối đã được thông tin về tình hình an toàn giao thông, những điểm mới về Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024 và Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; thông tin về thực trạng an toàn thực phẩm và công tác an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Đồng thời tham gia giao lưu, trả lời các câu hỏi liên quan đến kiến thức về trật tự an toàn giao thông, về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phong Sắc