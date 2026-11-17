Đoàn đại biểu Thanh Hóa tri ân các lãnh tụ, anh hùng liệt sĩ tại Lào

Trong chương trình công tác tại tỉnh Hủa Phăn (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào), chiều 17/11, đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn và dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại Lào.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng cùng đoàn công tác dâng hoa tưởng niệm tại Tượng đài Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn.

Cùng dự có đồng chí Lọng Khăm Phon Mi Xay, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Hủa Phăn và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành hai tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng cùng đoàn công tác dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn.

Tại Tượng đài Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn, trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu hai tỉnh đã dâng hoa, dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng thành kính và tri ân những đóng góp to lớn của Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn đối với sự nghiệp cách mạng Lào và việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn.

Trước anh linh vị lãnh tụ kính yêu của Nhân dân Lào, các thành viên trong đoàn nguyện tiếp tục gìn giữ, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc; triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa Thanh Hóa và Hủa Phăn, góp phần đưa quan hệ hai tỉnh ngày càng phát triển sâu sắc, thiết thực và hiệu quả.

Tiếp đó, đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại Lào. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu thành kính tưởng nhớ, tri ân những cán bộ, chiến sĩ, chuyên gia Việt Nam đã anh dũng hy sinh khi thực hiện nghĩa vụ quốc tế, sát cánh cùng quân và dân Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng dâng hoa tại Đài tưởng niệm Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại Lào.

Hoạt động dâng hoa, dâng hương thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền hai tỉnh trong việc kế thừa, phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng mối quan hệ Thanh Hóa - Hủa Phăn ngày càng bền chặt.

Khánh Phương