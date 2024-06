Đoàn công tác của Công an tỉnh thăm, chúc mừng Báo Thanh Hóa

Nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2024), sáng 20/6, đoàn công tác của Công an tỉnh Thanh Hóa do Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc mừng Báo Thanh Hóa.

Tại đây, đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà đã thăm hỏi tình hình đời sống, công tác và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, người lao động Báo Thanh Hóa. Đồng chí bày tỏ vui mừng và đánh giá cao sự phát triển về nhiều mặt của Báo Thanh Hóa thời gian gần đây.

Ban Giám đốc Công an tỉnh trao lẵng hoa chúc mừng đến Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, người lao động Báo Thanh Hóa nhân kỷ niện 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6.

Đại diện cơ quan Báo Thanh Hóa, đồng chí Tổng Biên tập Nguyễn Việt Ba đã gửi lời cảm ơn đến đồng chí Giám đốc, Ban Giám đốc và cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh. Đồng thời thông tin khái quát về tình hình hoạt động, những đổi mới của Báo Thanh Hóa những năm gần đây. Theo đó, được sự quan tâm của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Báo Thanh Hóa đã nắm bắt xu thế, chủ động chuyển đổi từ mô hình tòa soạn truyền thống sang mô hình tòa soạn hội tụ đa phương tiện. Thực hiện Kết luận số 728-KL/TU, ngày 14/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện Báo Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, từ tháng 9/2022, Ban Biên tập đã tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ những người làm báo, tinh gọn bộ máy, chú trọng xây dựng lực lượng làm báo đa phương tiện trong môi trường số, đáp ứng nhu cầu và đòi hỏi ngày càng cao của công chúng số trong một chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số.

Đồng chí Tổng Biên tập Nguyễn Việt Ba thông tin đến đoàn công tác Công an tỉnh về tình hình phát triển Báo Thanh Hóa.

Ban Biên tập Báo Thanh Hóa đã sắp xếp, bổ sung các chuyên trang, chuyên mục mới trên các ấn phẩm báo in và báo điện tử; chỉ đạo sản xuất các thể loại báo chí hiện đại như Infographic, E-Magazine, Mega Story, Longform... trên các ấn phẩm điện tử. Báo cũng phát triển mạnh thông tin trên các nền tảng số và mạng xã hội như Youtube, Facebook, TikTok, Zalo... Những đổi mới của Báo Thanh Hóa đã đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cũng như nhu cầu thụ hưởng thông tin của công chúng. Đến nay, Báo Thanh Hóa đã trở thành cơ quan báo chí đa phương tiện.

Để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ tuyên truyền, đồng chí Tổng Biên tập Nguyễn Việt Ba cũng đề nghị Công an tỉnh tăng cường hơn nữa công tác phối hợp tuyên truyền giữa hai đơn vị. Đồng thời mong muốn Công an tỉnh tạo điều kiện cung cấp nhanh nhất các thông tin an ninh trật tự, pháp luật mới nóng cho Báo để kịp thời thông tin đến công chúng, góp phần định hướng thông tin chính thống...

Đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy biên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao sự phát triển toàn diện của Báo Thanh Hóa.

Thay mặt Công an tỉnh, đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà khẳng định: Công an tỉnh coi Báo Thanh Hóa là cơ quan ngôn luận chính thống trên địa bàn tỉnh, đã và đang hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao. Thông tin từ Báo Thanh Hóa có tính dẫn dắt, định hướng dư luận rất cao. Không chỉ với các thông tin pháp luật, an ninh trật tự mà Báo Thanh Hóa còn là kênh chuyển tải nhanh và chính xác mọi thông tin về đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh sẽ lưu tâm ưu tiên cung cấp thông tin liên quan để Báo Thanh Hóa thực hiện tốt nhiệm vụ.

Tiến Đông - Hà Giang