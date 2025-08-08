Thanh Hóa tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Sáng 8/8, tại trụ sở Công an tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy dự lễ kỷ niệm.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Bộ Công an, các ban, sở ngành cấp tỉnh và các xã, phường trong tỉnh; các tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ trong lực lượng Công an Nhân dân tỉnh Thanh Hóa qua các thời kỳ.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn trình bày diễn văn ôn lại 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Diễn văn ôn lại 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025) do Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn trình bày tại lễ kỷ niệm nêu rõ: Ngày 19/8/1945, cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi, cùng với việc đập tan các cơ quan đàn áp của địch và thiết lập chính quyền cách mạng non trẻ, theo chỉ đạo của Đảng, ở các tỉnh phía Bắc đã lập Sở Liêm phóng, ở Trung bộ lập Sở Trinh sát, ở Nam bộ lập Quốc gia Tự vệ Cuộc, tuy tên gọi khác nhau, nhưng đều có chung nhiệm vụ là trấn áp bọn phản cách mạng, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Từ đó đến nay, ngày 19/8 đã trở thành ngày truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam.

Ngày 18/4/1946, Ty Công an Thanh Hóa được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 tổ chức “Trinh sát viện” và “Cảnh sát xung phong” với quân số là 350 cán bộ, nhân viên. Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng Công an Thanh Hóa đã cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh nỗ lực quyết tâm, kiên cường đấu tranh, vừa bảo vệ an ninh vùng căn cứ, vừa phối hợp truy quét gián điệp, phản động, bảo vệ các tuyến đường chiến lược như đường Trường Sơn, cầu Hàm Rồng, cảng Lễ Môn, giữ vững hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến miền Nam.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ công an đã anh dũng hy sinh, để lại những tấm gương sáng ngời về lòng quả cảm, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân. Trong đó có sự hy sinh của nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Lợi. Máu xương của nữ anh hùng đã hòa vào biển lớn, thấm sâu vào hồn dân tộc và viết lên câu chuyện lịch sử còn mãi lưu truyền cho lớp lớp thế hệ mai sau.

Bước vào thời kỳ đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước từ năm 1986 đến nay, lực lượng Công an Thanh Hóa tiếp tục tỏ rõ bản lĩnh chính trị, vươn lên đổi mới toàn diện trên các lĩnh vực công tác, vừa trực tiếp chiến đấu, vừa tham mưu có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

Trong đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo, tổ chức nhiều phong trào thi đua như: Phong trào “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Công an Nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; phong trào thi đua “Ba giỏi, bốn tốt”... Qua đó xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, Công an Thanh Hóa đã triển khai nhiều chuyên án lớn, triệt phá hàng loạt đường dây tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia; đấu tranh hiệu quả với các thế lực thù địch, phản động lợi dụng không gian mạng để chống phá Đảng, Nhà nước.

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa quên mình trong lửa đỏ của các vụ cháy lớn, hay lăn xả trong dòng nước xiết để cứu dân trong mưa lũ, bão tố; anh dũng, mưu lược trong đấu tranh triệt phá, trấn áp các ổ nhóm tội phạm,... đã để lại nhiều tình cảm, hình ảnh tốt đẹp trong lòng Nhân dân.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự lễ kỷ niệm.

Qua 20 năm triển khai thực hiện Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng Công an Thanh Hóa đã chủ động phối hợp với MTTQ các cấp, các ngành, các đoàn thể tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương củng cố nhiều tổ chức quần chúng làm công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, phát huy tính chủ động, sáng tạo của Nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn. Đẩy mạnh và nhân rộng các mô hình quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự theo cơ chế “Dân tổ chức, dân tự quản lý, dân thực hiện, dân nuôi” có sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý của chính quyền, Công an Nhân dân tham mưu, hướng dẫn thực hiện...

Từ gia đình, thôn xóm, đến các xã, phường, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học... đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo để bảo vệ an ninh, trật tự, điển hình như: mô hình “Tổ an ninh công nhân”, “Dòng họ tự quản về an ninh trật tự”; “Ánh sáng an ninh đường phố”, “Công nhân môi trường - Chiến sĩ tuần tra”, “Xứ đạo bình yên - Gia đình văn hóa”... Các mô hình đó đã góp phần quan trọng trong công cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Chương trình văn nghệ tại lễ kỷ niệm ca ngợi hình ảnh và những chiến công của lực lượng Công an Nhân dân.

Với những đóng góp to lớn đó, lực lượng Công an Thanh Hóa vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, ngày 29/7/2008, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định số 976/QĐ-CTN phong tặng Công an Thanh Hoá danh hiệu “Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân” giai đoạn 1997-2007.

Đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, diễn văn do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trình bày nêu rõ: Hơn lúc nào hết, lực lượng Công an Thanh Hóa cần phải tỏ rõ bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, không ngừng phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang. Tiếp tục đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng các mặt công tác, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Phát huy vai trò nòng cốt trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong bảo vệ ổn định chính trị, tạo môi trường an toàn, thuận lợi cho thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống Nhân dân. Đồng thời, phát huy hiệu quả các mô hình “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tiếp tục xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Công an tỉnh Thanh Hóa.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn trao tặng Công an tỉnh Thanh Hóa bức trướng mang dòng chữ “Trung với Đảng, hiếu với dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Tại lễ kỷ niệm, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an đã tặng hoa chúc mừng Công an tỉnh Thanh Hóa.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn trao tặng Công an tỉnh Thanh Hóa bức trướng mang dòng chữ “Trung với Đảng, hiếu với dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Cũng tại lễ kỷ niệm, nhiều tập thể, cá nhân đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ Công an, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Giấy khen của Công an tỉnh.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng những thành tích, chiến công của Công an tỉnh Thanh Hóa đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang trong suốt chặng đường 80 năm chiến đấu của lực lượng Công an Nhân dân nói chung.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia cùng lực lượng Công an giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh trên các lĩnh vực, không để bị động, đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống. Tập trung đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Đặc biệt là tập trung thực hiện tốt chức năng tham mưu cho UBND tỉnh triển khai Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp tham gia phong trào; chú trọng phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong phong trào.

Chú trọng quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an tin tưởng rằng, phát huy truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của ngành Công an, Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, lập được nhiều thành tích, chiến công mới, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng.

Minh Hiếu