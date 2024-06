Giải báo chí Trần Mai Ninh năm 2023: Thành công và kỳ vọng

Giải báo chí Trần Mai Ninh năm 2023 vừa kết thúc thành công và sẽ tổ chức trao giải nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/2024. Đây là năm thứ 27 giải báo chí Trần Mai Ninh được tổ chức theo đúng điều lệ, thu hút đông đảo hội viên, nhà báo, cộng tác viên tham dự giải.

Các đồng chí: Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng HNB tỉnh Thanh Hóa nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Ảnh: P.V

Tham dự giải lần này có 120 tác phẩm của 120 tác giả, nhóm tác giả (tăng 20 tác phẩm so với năm 2022). Căn cứ Thể lệ Giải thưởng Báo chí Trần Mai Ninh năm 2023 hội đồng giải đã chấm 116 tác phẩm của 116 tác giả, nhóm tác giả. Hội Nhà báo Thanh Hóa đã mời các nhà báo có uy tín, chuyên môn sâu, có kinh nghiệm chấm các giải báo chí tham gia ban sơ khảo, hội đồng thẩm định.

Kết quả, 46 tác phẩm vào giải trong đó có 4 giải A, 10 giải B, 15 giải C, 17 giải Khuyến khích. Loại hình báo in 43 tác phẩm tham dự, có17 tác phẩm đạt giải, gồm: 1 giải A, 3 giải B, 4 giải C, 9 giải Khuyến khích. So với cơ cấu giải, ở loại hình báo in tăng 1 giải B, 1 giải C, 4 giải Khuyến khích; Loại hình báo điện tử 36 tác phẩm tham dự, có 14 tác phẩm đạt giải, gồm: 1 giải A, 3 giải B, 3 giải C, 7 giải Khuyến khích. So với cơ cấu giải ở loại hình báo điện tử tăng 1 giải B, 2 giải Khuyến khích; Loại hình báo hình với 17 tác phẩm tham dự, có 7 tác phẩm đạt giải, gồm: 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C ,1 giải Khuyến khích; Loại hình báo Phát thanh 15 tác phẩm tham dự, có 6 tác phẩm đạt giải, gồm: 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C ; Loại hình Ảnh báo chí 5 tác phẩm tham dự, có 2 tác phẩm đạt giải, gồm: 2 giải C .

Số lượng tác phẩm báo in tham dự nhiều nhất, chiếm tới gần 40% tổng số tác phẩm tham dự giải, báo điện tử chiếm trên 31% tổng số tác phẩm tham dự giải. Hội đồng xét giải đã xem xét kỹ các yếu tố về đề tài, cách thể hiện, hiệu ứng xã hội của tác phẩm tăng giải cho loại hình báo in, báo điện tử và không làm ảnh hưởng đến tổng số giải thưởng đề nghị trao giải lần này, không vượt quá 40% tổng số tác phẩm tham dự giải.

Thành công lớn nhất của giải năm nay là những tác phẩm nổi trội được chọn trao giải cho thấy tác giả đã cố gắng phát hiện vấn đề mới, được bạn đọc, bạn nghe đài, xem truyền hình và dư luận quan tâm, phát huy được thế mạnh của từng loại hình báo chí. Các tác phẩm đã đề cập đến các mảng đề tài lớn như: Vấn đề an sinh xã hội; công tác tổ chức cán bộ; bảo vệ môi trường; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí...

Nhiều tác phẩm thể hiện sự đầu tư công phu về trí tuệ và trăn trở của tác giả; có tính phát hiện, gợi mở sắc nét về những mô hình, cách làm hay, sáng tạo, những gương người tốt, việc tốt cần biểu dương, nhân rộng trong phong trào học tập và làm theo Bác...

Tác phẩm tham dự giải năm nay “được mùa” lớn bởi số lượng tác giả, tác phẩm dự thi nhiều nhất từ trước đến nay, không chỉ quy tụ các nhà báo, phóng viên đang hoạt động trong các cơ quan báo chí, mà còn thu hút tác giả là cộng tác viên, có những cộng tác viên đạt giải cao. Các tác phẩm dự thi không chỉ được đăng tải trên báo, đài địa phương mà còn được đăng tải trên các báo, đài trung ương.

Qua những tác phẩm đoạt giải cao cho thấy từ lòng đam mê nghề nghiệp đã giúp cho các nhà báo có được những tác phẩm báo chí mang hơi thở cuộc sống như phản ánh những vấn đề nóng đang được xã hội quan tâm, điển hình vấn đề an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, hoạt động kinh tế, đầu tư phát triển; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vấn đề phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường; nợ đọng BHXH ở các doanh nghiệp tư nhân; xuất cảnh sang Campuchia và những hệ lụy; nạn tảo hôn... Và chính sự tìm tòi, khám phá của tác giả trong việc lựa chọn chủ đề, đề tài, tìm chi tiết “đắt” thể hiện trong tác phẩm của mình đã gây ấn tượng tốt đến người đọc, người nghe, người xem truyền hình.

Trong những tác giả đoạt giải lần này, có những nhà báo nhiều năm liên tục đạt giải cao Giải báo chí Trần Mai Ninh, như: nhà báo Lê Thị Dung (bút danh Lê Dung), nhà báo Trần Thị Hằng (bút danh Trần Hằng), nhà báo Minh Thúy (bút danh An Thư), nhà báo Nguyễn Thanh Phương (bút danh Thanh Phương), nhà báo Trần Sỹ Đức (bút danh Sỹ Đức)...

Nhiều tác phẩm có tính định hướng dư luận cao, tạo sức lan tỏa đối với độc giả, đó là tác phẩm: Giảm nghèo hay câu chuyện “con kiến leo cành đa” của nhóm tác giả Lê Dung, Trần Hằng, Báo Thanh Hóa, đạt giải A Giải báo chí Trần Mai Ninh năm 2023. Tác phẩm Bản hợp đồng gian trá biến học sinh thành công nhân tăng ca kiệt sức, của tác giả Hoàng Viết Minh (bút danh Viết Minh), báo Công Thương, đạt giải A Giải báo chí Trần Mai Ninh năm 2023. Tác phẩm Vượt qua “cổng trời” của tác giả Trần Sỹ Đức, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1), đạt giải A Giải báo chí Trần Mai Ninh năm 2023. Tác phẩm Khát vọng an cư, của nhóm tác giả Minh Thúy, Thanh Sơn, Minh Tâm, Nhật Anh, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, đạt giải A Giải báo chí Trần Mai Ninh năm 2023. Tác phẩm: Đường về, của nhóm tác giả Đình Hợp, Thạch Hải, Hoàng Thọ, Phòng PX03, Công an tỉnh, đạt giải B Giải báo chí Trần Mai Ninh năm 2023...

Bên cạnh những thành công, giải Báo chí Trần Mai Ninh năm 2023 vẫn bộc lộ một số tồn tại hạn chế như: Các tác phẩm dự thi còn chưa được tuyển chọn kỹ ở cơ sở, một số tác giả gửi tác phẩm dự thi chưa đúng thể lệ giải... Có những tác giả vẫn quá dễ dãi trong lựa chọn, khai thác và xử lý đề tài, đơn điệu trong thể hiện, thậm chí còn chưa rõ thể loại.

Thành công ở mùa giải này, hy vọng rằng Giải Báo chí Trần Mai Ninh sẽ tiếp tục “truyền lửa” cho các nhà báo, phóng viên, biên tập viên trong phát huy sức chiến đấu, sáng tạo để tạo nên những tác phẩm báo chí chất lượng cao. Đồng thời, cổ vũ tinh thần thi đua giữa các “cây viết” và cơ quan báo chí. Qua đó, phát hiện và tôn vinh tài năng của các “chiến sĩ” trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, không chỉ xứng đáng đoạt giải báo chí của tỉnh nhà mà còn đoạt giải báo chí quốc gia.

Nguyễn Thị Thương

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh