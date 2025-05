Đoàn An điều dưỡng 296 kỷ niệm 70 năm thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Sáng 28/5, tại TP Sầm Sơn, Đoàn An điều dưỡng 296 thuộc Cục chính trị, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Đồng chí Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật dự chương trình.

Quang cảnh Lễ kỷ niệm.

Đoàn An điều dưỡng 296 thuộc Cục chính trị - Tổng cục Hậu cần được thành lập ngày 1/6/1955, tiền thân là Đoàn 40 trực thuộc Bộ Quốc phòng, làm nhiệm vụ chăm lo an dưỡng, điều dưỡng phục vụ sức khỏe cho cán bộ, bộ đội và đồng bào Miền Nam tập kết ra Bắc và bộ đội Liên khu 5 đóng quân tại Sầm Sơn.

Tháng 11/1956, Đoàn vinh dự được Bác Hồ đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên, chiến sỹ và đồng bào miền Nam tập kết đang an dưỡng tại đây. Đoàn An điều dưỡng 296 cũng đã vinh dự được đón và phục vụ Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; đón và phục vụ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các tướng lĩnh quân đội của nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của Đoàn luôn vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ đón tiếp, phục vụ cán bộ, chiến sĩ, cán bộ quân đội nghỉ hưu và gia đình đến an điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng; tổ chức phục vụ các đoàn khách đối ngoại quốc phòng, khách cơ quan dân chính đảng, phục vụ hội nghị, hội thảo do Bộ Quốc phòng tổ chức.

Trong giai đoạn hiện nay, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn 296 đã tích cực, chủ động tranh thủ nguồn kinh phí trên cấp, phát huy nội lực của đơn vị, cải tạo, xây mới hàng trăm phòng nghỉ tiện nghi với tổng số hơn 900 giường; xây mới Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng bệnh nghề nghiệp; nhà ăn khang trang, hội trường 350 chỗ ngồi. Tiến hành cải tạo, nâng cấp, lắp đặt thêm hệ thống thang máy nhà nghỉ; thay mới, nâng cấp 100% trang bị phòng nghỉ, phòng khách tương đương với khách sạn 3 sao. Đoàn 296 đã trở thành một trong những đoàn an điều dưỡng lớn nhất toàn quân.

Đại tá Văn Đình Nhật, Đoàn trưởng 296 đọc diễn văn kỷ niệm.

Để trở thành đoàn an điều dưỡng “văn minh - hiện đại - chuyên nghiệp”, với phương châm phục vụ “khách đến niềm nở, khách ở tận tình, khách về chu đáo” và mục tiêu “ăn tốt, ở tốt, văn hóa tinh thần tốt, an toàn về mọi mặt”, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Đoàn 296 đã không quản ngại khó khăn, vất vả, thức khuya, dậy sớm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm đón tiếp, phục vụ khách như đón người thân trong gia đình. Chỉ tính từ năm 2015 đến nay, Đoàn đã đón tiếp, phục vụ hơn 300.000 lượt khách, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng cán bộ đi nghỉ an dưỡng và du khách về nghỉ tại đơn vị.

Trải qua 70 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, với những thành tích xuất sắc, Đoàn 296 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Ba; Huân chương Quân công hạng Nhì; Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba; 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cùng nhiều bằng khen của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Lễ kỷ niệm là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang qua 70 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành; khơi dậy niềm vinh dự, tự hào, cổ vũ, động viên cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, Đoàn vững mạnh, toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Đoàn An điều dưỡng 296.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, tại lễ kỷ niệm, Đoàn An điều dưỡng 296 đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư khen và vinh dự được đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu chúc mừng Đoàn An điều dưỡng 296, Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật biểu dương những thành tích xuất sắc mà cán bộ, nhân viên Đoàn đã đạt được trong 70 năm qua. Đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới, Đoàn An điều dưỡng 296 tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ đón tiếp và phục vụ khách đến nghỉ dưỡng, các hội nghị, hội thảo bảo đảm tận tình, chu đáo, an toàn mọi mặt. Quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Đồng thời đề cao đấu tranh tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Thực hiện có hiệu quả phong trào Thi đua Quyết thắng, phong trào thi đua của các cấp, các ngành, nhất là phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ. Thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp xây dựng địa bàn với cấp uỷ đảng, chính quyền và Nhân dân địa phương; tăng cường đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân; tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; chú trọng công tác chính sách, các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, giữ gìn và lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng đơn vị trở thành điểm sáng văn hoá trong khu vực đóng quân.

Anh Tuân