Điều tra vụ cháy lớn tại Công ty phân bón ở Đắk Lắk

Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt tại Công ty phân bón Việt Hoa NB (huyện Ea Hleo, Đắk Lắk) trong đêm 27 Tết Nguyên đán, sau đó lan rộng gây thiệt hại hơn 300 triệu đồng.

Sáng 27/1 (tức 28 Tết Nguyên đán), Công an huyện Ea Hleo (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại Công ty cổ phần kinh doanh phân bón Việt Hoa NB.

Lực lượng PCCC-CNCH Công an huyện Ea Hleo tại đám cháy.

Theo VTV, khoảng 22h55 ngày 26/1, ngọn lửa bốc lên từ Công ty cổ phần kinh doanh phân bón Việt Hoa NB (thôn 1, xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) do ông Đỗ Việt Anh làm giám đốc.

Khu vực xảy ra cháy là bãi tập kết củi, dăm gỗ, bìa gỗ tạp... chất thành từng đống với khối lượng lớn. Do chất cháy chủ yếu là gỗ cộng với thời tiết hanh khô, nhiều gió nên đám cháy phát triển nhanh, mạnh, tỏa ra nhiều khói, vượt ngoài tầm khống chế của bảo vệ công ty, có nguy cơ cháy lan ra các khu vực xung quanh và các tấm pin năng lượng mặt trời trên mái nhà kho.

Công an huyện Ea H’leo đã kịp thời xuống bảo vệ hiện trường vụ cháy và phối hợp với Phòng PC07 - Công an tỉnh Đắk Lắk điều động lực lượng và phương tiện gồm: 1 xe chỉ huy, 5 xe chữa cháy và 30 CBCS để chữa cháy, đồng thời triển khai lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự, giao thông nơi xảy ra cháy.

Đến 23h45 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt kịp thời ngăn chặn cháy lan sang các khu vực còn lại. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, ước tính tổng thiệt hại tài sản khoảng 350 triệu đồng.

Theo VGP News