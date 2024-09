Điện lực Quan Sơn tăng cường bảo vệ an toàn hành lang lưới điện

Điện lực Quan Sơn được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành 245,59km đường dây trung áp, 228,02km đường dây hạ thế, 148 trạm biến áp với tổng dung lượng là 25.152kVA, cung cấp điện phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt cho 15.297 khách hàng ở 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quan Sơn và 3 xã thuộc các huyện Lang Chánh, Bá Thước. Thời gian qua, đơn vị đã và đang nỗ lực bảo vệ an toàn hành lang lưới điện, giúp việc cấp điện được diễn ra an toàn, ổn định.

Điện lực Quan Sơn huy động lực lượng chặt cây ảnh hưởng đến hành lang an toàn lưới điện.

Huyện Quan Sơn có địa hình phức tạp, hệ thống cột điện và đường dây chủ yếu đi theo các sườn đồi, rừng, nhiều vị trí có độ dốc cao, địa chất đất không ổn định. Nhằm bảo đảm an toàn hành lang lưới điện, Điện lực Quan Sơn đã phối hợp với các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức cho các hộ dân ký cam kết bảo vệ an toàn hành lang lưới điện. Đồng thời huy động mọi lực lượng giải phóng hành lang lưới điện; giao trách nhiệm cho các tổ, đội và từng cán bộ, công nhân trong việc xử lý hành lang lưới điện, hàng tuần, hàng tháng báo cáo kết quả với lãnh đạo đơn vị.

Tại xã Tam Thanh, để bảo vệ an toàn hành lang lưới điện, UBND xã luôn đồng hành cùng Điện lực Quan Sơn phát dọn hành lang lưới điện. Từ tháng 3/2024 đến nay, xã đã huy động được gần 100 lượt người tham gia giải phóng hành lang lưới điện; vận động Nhân dân tự nguyện chặt 400 cây vầu, cây luồng ảnh hưởng đến hành lang an toàn lưới điện.

Ông Hà Văn Tựng, Chủ tịch UBND xã Tam Thanh, cho biết: Trên địa bàn xã có nhiều cây cối ảnh hưởng đến hành lang lưới điện. Để đảm bảo an toàn tính mạng của người dân cũng như việc cấp điện được thường xuyên, liên tục, UBND xã đã cùng với Điện lực Quan Sơn đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức để người dân nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ an toàn hành lang lưới điện. Đồng thời huy động lực lượng chặt, tỉa cây để hạn chế thấp nhất sự cố lưới điện do cây đổ gãy.

Từ đầu năm 2024 đến nay, Điện lực Quan Sơn đã tiến hành 115 phiên kiểm tra an toàn hành lang lưới điện. Qua công tác kiểm tra, đơn vị đã phát hiện và xử lý 21 trường hợp vi phạm. Trong đó, có 20 trường hợp vi phạm hành lang lưới điện hạ thế, 1 trường hợp vi phạm hành lang lưới điện cao áp. Đồng thời, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng chặt dọn, phát quang được hơn 6.000 cây các loại, như: luồng, vầu, tre... đảm bảo an toàn hành lang lưới điện.

Ông Nguyễn Xuân Trường, Giám đốc Điện lực Quan Sơn, cho biết: Mặc dù Điện lực Quan Sơn đã có nhiều nỗ lực trong công tác đảm bảo an toàn hành lang lưới điện, song nhận thức của một bộ phận người dân chưa cao, chưa chủ động liên hệ để yêu cầu đơn vị hỗ trợ khi có nhu cầu chặt hạ cây, xây dựng nhà ở... nên vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố hành lang lưới điện. Do đó, thời gian tới đơn vị tiếp tục phối hợp với các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy định về bảo vệ an toàn hành lang lưới điện trên các phương tiện thông tin đại chúng, cũng như thông qua các cuộc họp của bản, khu phố nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân. Thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tiến hành chặt, tỉa cây có ảnh hưởng đến hệ thống đường dây. Chú trọng tới công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm an toàn hành lang lưới điện. Qua đó, góp phần cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện Quan Sơn phát triển.

Bài và ảnh: Xuân Cường