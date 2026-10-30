Điểm hẹn vui chơi mùa Halloween của giới trẻ Thanh Hoá

Halloween 2026 diễn ra vào thứ Bảy, ngày 31/10, là dịp để giới trẻ Thanh Hóa tìm kiếm những địa điểm vui chơi, giải trí vào dịp cuối tuần.

Thêm lựa chọn vui chơi, trải nghiệm

Những ngày này, không khí Halloween bắt đầu hiện diện tại nhiều địa điểm mua sắm, vui chơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Những quả bí ngô màu cam, mạng nhện giả, hình ảnh phù thủy, bộ xương hay những nhân vật hóa trang đặc trưng được sử dụng để trang trí, tạo nên diện mạo khác biệt cho các không gian quen thuộc.

Những món đồ mang biểu tượng Halloween được bày bán tại vị trí dễ nhìn trong khu trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hoá.

Với những bạn trẻ không có điều kiện đi du lịch xa hay muốn tìm một nơi gặp gỡ vào dịp lễ Halloween này, trung tâm thương mại trở thành lựa chọn đáng chú ý. Tại đây, khách hàng có thể kết hợp mua sắm, ăn uống, tham quan và tham gia các hoạt động trải nghiệm mùa lễ hội trong cùng một không gian.

Tại LUNA Workshop trong không gian của AEON MALL Thanh Hoá, khách hàng có thể tham gia làm vòng tay, tô tượng, làm slime...Trong dịp Halloween, hoạt động tô tượng mang đến cơ hội để các bạn trẻ thỏa sức sáng tạo với những hình tượng đặc trưng của mùa lễ hội.

Thay vì chỉ tham quan hay chụp ảnh, những hoạt động này khuyến khích người tham gia trực tiếp trải nghiệm, cùng bạn bè chia sẻ ý tưởng và hoàn thành sản phẩm. Những bức tượng được tô điểm bằng sắc màu Halloween không chỉ tạo thêm niềm vui trong quá trình thực hiện mà còn trở thành món đồ lưu niệm gắn với dịp lễ.

Lê Bảo Phương, 20 tuổi, phường Hạc Thành chia sẻ: “Em thấy rất vui khi Thanh Hóa có thêm những địa điểm vui chơi được trang trí theo chủ đề như thế này. Không khí Halloween với những hình ảnh bí ngô, nhân vật ma quái khiến em cảm thấy rất hào hứng. Em thích nhất là được cùng bạn bè tham gia các hoạt động sáng tạo, tự tay tô những bức tượng mang hình dáng, màu sắc Halloween. Vừa có thêm trải nghiệm mới, vừa có thể mang thành phẩm về làm kỷ niệm cho mùa lễ hội năm nay”.

Khu vực sự kiện “Pumpkin Night” của LUNA Workshop trong AEON MALL Thanh Hoá diễn ra từ ngày 27/10 đến 01/11, trở thành tâm điểm vui chơi, giải trí được nhiều người mong đợi .

Đa dạng điểm đến, bắt nhịp mùa lễ hội

Không khí Halloween còn xuất hiện tại nhiều siêu thị và cửa hàng trên địa bàn tỉnh. Các khu vực trưng bày sản phẩm được trang trí theo chủ đề, tạo sự khác biệt so với ngày thường. Những món đồ hóa trang, phụ kiện trang trí, bánh kẹo và sản phẩm theo mùa được bố trí ở vị trí dễ quan sát, vừa phục vụ nhu cầu mua sắm, vừa góp phần tạo nên không khí lễ hội.

Các cửa hàng, lối đi bên trong trung tâm thương mại được trang hoàng đồng bộ với các banner, standee chủ đề Halloween rực rỡ .

Tại nhà sách Fahasa, sắc màu Halloween cũng được đưa vào không gian trưng bày. Với nhóm khách hàng học sinh, sinh viên, nhà sách không chỉ là nơi tìm mua sách và đồ dùng học tập mà còn có thêm sức hút nhờ những sản phẩm mang tính thời điểm. Việc kết hợp không gian mua sắm với trang trí theo mùa giúp những địa điểm vốn quen thuộc trở nên sinh động hơn, khuyến khích khách hàng dành thêm thời gian tham quan.

Các bạn trẻ cùng gia đình hào hứng diện phụ kiện, đội nón phù thủy để chụp ảnh lưu niệm, tận hưởng không khí lễ hội Halloween nhộn nhịp tại nhà sách Fahasa.

Halloween không phải là ngày lễ truyền thống tại Việt Nam, song những năm gần đây, dịp lễ này được một bộ phận giới trẻ đón nhận như một cơ hội để vui chơi, thể hiện cá tính và tham gia các hoạt động mang tính cộng đồng. Nhu cầu ấy cũng tạo động lực để các trung tâm thương mại, nhà sách, siêu thị và cửa hàng đa dạng hóa cách phục vụ khách hàng.

Đối với những người trẻ đang học tập, làm việc xa quê, các hoạt động vui chơi trong dịp Halloween còn là cơ hội để trở về, dành thời gian bên gia đình và khám phá những không gian mới tại quê nhà.

Hoàng Mai Anh (19 tuổi, xã Lưu Vệ) vừa trở về từ Hà Nội sau một tháng học tập. Trong dịp này, em được bố mẹ đưa đến tham quan, trải nghiệm các địa điểm vui chơi mới tại Thanh Hóa. Mai Anh chia sẻ: “Em khá bất ngờ khi ở Thanh Hóa cũng có những không gian được trang trí Halloween đẹp mắt và nhiều hoạt động thú vị. Có những trải nghiệm trước đây em chỉ nhìn thấy trên mạng, nay được trực tiếp tham gia cùng bố mẹ nên cảm thấy rất vui. Em cũng tranh thủ chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc trong dịp về quê lần này. Đây là khoảng thời gian ý nghĩa trước khi em quay trở lại giảng đường”.

Để tạo sức hút lâu dài, bên cạnh đầu tư không gian, các địa điểm cần chú trọng đổi mới hoạt động theo từng mùa, mang đến những trải nghiệm có dấu ấn riêng thay vì chỉ dừng lại ở việc trang trí theo xu hướng. Qua đó, Halloween không chỉ là dịp để giới trẻ vui chơi, check-in mà còn trở thành cơ hội kết nối bạn bè, gia đình và khám phá thêm những không gian giải trí ngay tại địa phương.

Các món đồ chơi và gấu bông hình quả bí ngô ngộ nghĩnh thu hút bạn trẻ .

Sự xuất hiện của các điểm vui chơi đa dạng tại Thanh Hóa trong mùa lễ hội Halloween năm nay đang góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân, đồng thời cho thấy nhu cầu trải nghiệm của giới trẻ ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng trong việc phát triển các không gian dịch vụ, giải trí tại địa phương.

Nam Phương