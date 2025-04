Điểm đến an toàn, thân thiện

Hướng đến mục tiêu xây dựng đô thị du lịch hấp dẫn, thân thiện và là điểm đến an toàn cho du khách, TP Sầm Sơn đang và sẽ kiên quyết xử lý các vi phạm trong hoạt động dịch vụ du lịch, từng bước tạo sự chuyển biến bền vững cho môi trường du lịch trên địa bàn.

Quản lý tốt các hubway dọc đường Hồ Xuân Hương sẽ tạo ấn tượng tốt cho du khách.

Sầm Sơn chuẩn bị bước vào mùa du lịch trọng điểm của năm 2025, với những mục tiêu lớn về lượt khách và doanh thu đã được đặt ra. Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, UBND thành phố đã ban hành và triển khai thực hiện các phương án quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn. Trong đó, đã thành lập 5 đội quản lý trật tự du lịch. Các đội sẽ hoạt động 24/24h, duy trì trật tự kinh doanh du lịch và các hoạt động du lịch, phòng chống các loại tội phạm và các vi phạm pháp luật khác; tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và tiếp nhận, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật khác; tổ chức bảo vệ hiện trường, cấp cứu người bị nạn trong phạm vi địa bàn phụ trách; phối hợp với công an phường quản lý tốt các hoạt động xe ô tô điện, xích lô, xuồng mô tô nước; tổ chức thực hiện phương án tổ chức giao thông, chống ùn tắc giao thông; phương án chống ép giá, ép khách...

Để tạo dựng diện mạo đô thị văn minh, thân thiện, thành phố đã và đang tập trung quản lý, giải quyết tốt tình trạng người lang thang ăn xin; tình trạng người bán hàng rong trong khuôn viên bãi biển và trên địa bàn. Cụ thể, UBND thành phố đã yêu cầu các cơ quan chuyên môn, các đoàn thể và chính quyền các xã, phường phải phối hợp chặt chẽ, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động đến mọi người, mọi gia đình có người ăn xin trên địa bàn và của các huyện/thị xã/thành phố có người thường xuyên đến Sầm Sơn ăn xin. Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thành phố tiến hành rà soát, lập danh sách người lang thang ăn xin thường xuất hiện trên trục đường Hồ Xuân Hương và khuôn viên bãi biển, để có kế hoạch trả về địa phương nơi đối tượng cư trú; lựa chọn vị trí thích hợp dọc tuyến đường Hồ Xuân Hương để gắn một số biển tuyên truyền về nội dung “TP Sầm Sơn nói không với tình trạng ăn xin”... Đặc biệt, trong thời gian cao điểm, các ban, ngành được giao nhiệm vụ phải thường xuyên kiểm tra, quản lý, áp dụng các biện pháp ngăn chặn, nhằm giải quyết tốt tình trạng người lang thang, ăn xin, nhất là tại khuôn viên bãi biển, các điểm du lịch, các nhà hàng, nhà nghỉ, các điểm lưu trú... Qua đó, giảm bớt sự phiền hà, bức xúc, khó chịu cho du khách, cũng như góp phần làm ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công tác bảo đảm vệ sinh môi trường cũng đang được thành phố chú trọng. Cụ thể, các tuyến đường đô thị thực hiện vệ sinh 365 ngày/năm và 2 lần/ngày. Rác thải, phế thải xây dựng hàng ngày được vận chuyển từ các điểm tập kết về bãi tập kết. Việc xử lý rác thải được thực hiện theo đúng quy định, như san gạt, lu lèn, che phủ, nhằm giảm thiểu tối đa ô nhiễm tác động xấu đến môi trường. Dọc khuôn viên bãi biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương (đoạn từ chân đền Độc Cước đến Khu du lịch Vạn Chài), cứ cách 50m được bố trí 1 thùng rác (có bố trí xen thùng đôi để thu rác nguy hại). Đối với các tuyến đường trong khu du lịch, khu thương mại, trung tâm hành chính, tùy điều kiện cụ thể từng tuyến đường, thành phố sẽ lựa chọn vị trí thích hợp để bố trí thùng rác công cộng và khuyến khích người dân, du khách tự phân loại khi bỏ rác vào thùng. Ngoài ra, đối với các công trình vệ sinh công cộng (gồm 5 công trình, do Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch và Công ty CP Môi trường đô thị và Dịch vụ du lịch quản lý), thành phố yêu cầu các đơn vị chủ động chỉnh trang, vệ sinh sạch sẽ, có biển chỉ dẫn, bố trí người thường trực quản lý, mở cửa phục vụ người dân và du khách.

Bảo đảm an toàn cho Nhân dân và du khách khi về với Sầm Sơn là yếu tố quan trọng để xây dựng hình ảnh du lịch Sầm Sơn. Do đó, UBND thành phố đã phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo công an các xã, phường cùng các lực lượng xây dựng và triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn tắm biển. Đồng thời, phối hợp với Sở Y tế trong triển khai phương án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là trong các đợt cao điểm và các sự kiện văn hóa, lễ hội nổi bật. Cùng với đó, thành phố đã xây dựng các phương án quản lý kinh doanh dịch vụ nhiếp ảnh; quản lý kinh doanh tại các hubway, khu tắm tráng trên khuôn viên bãi biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương; quản lý hoạt động kinh doanh đối với xe chở người 4 bánh chạy bằng năng lượng điện thí điểm; sắp xếp và quản lý khu neo đậu bè, mủng trên khuôn viên bãi biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương; tổ chức và quản lý các bãi trông giữ xe...

Với những phương án chặt chẽ và việc tổ chức triển khai nghiêm túc, bài bản, hiệu quả, TP Sầm Sơn sẽ là điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện đối với du khách trong hè này.

Bài và ảnh: Trần Giang