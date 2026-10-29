Đề xuất giải pháp cải thiện Chỉ số đổi mới sáng tạo

Chiều 29/10, Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức Hội thảo “Giải pháp cải thiện Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030”.

Quang cảnh hội thảo.

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của mỗi địa phương, việc đánh giá đúng thực trạng, nhận diện những điểm nghẽn và đề ra các giải pháp có tính đột phá để phù hợp với định hướng phát triển của địa phương đang là yêu cầu cấp thiết.

Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) không chỉ là công cụ đánh giá, so sánh kết quả đổi mới sáng tạo giữa các tỉnh, thành phố, mà còn cung cấp cơ sở dữ liệu quan trọng giúp các cấp, các ngành nhận diện lợi thế, hạn chế, xác định những lĩnh vực cần ưu tiên đầu tư và hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa Trịnh Văn Suý phát biểu khai mạc.

Đối với Thanh Hóa, cải thiện chỉ số PII không chỉ góp phần nâng cao thứ hạng mà còn có ý nghĩa trong thu hút đầu tư chất lượng cao, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Năm 2026, tỉnh Thanh Hóa xếp thứ 16/34 tỉnh, thành phố, tăng 0,3 điểm so với năm 2025. Đây là kết quả tích cực, song vẫn còn nhiều dư địa cần tiếp tục cải thiện trong giai đoạn tới.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá các chỉ số thành phần PII của Thanh Hóa; làm rõ những lĩnh vực có thế mạnh, các chỉ số còn hạn chế và những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả chung. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp phát huy lợi thế, duy trì các chỉ tiêu thuộc nhóm dẫn đầu, đồng thời cải thiện những chỉ số có điểm số thấp trong giai đoạn 2026-2030.

Nhiều ý kiến tham luận tại hội thảo cũng nhấn mạnh, nâng cao Chỉ số PII không chỉ nhằm cải thiện thứ hạng mà còn góp phần nâng cao chất lượng điều hành, hiệu quả quản trị, năng lực cạnh tranh và khả năng huy động các nguồn lực phát triển. Vì vậy, cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các lĩnh vực, gắn với yêu cầu thực tiễn của địa phương.

Đây là nhiệm vụ liên ngành, liên lĩnh vực, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội.

Đại biểu dự hội thảo.

Thông qua hội thảo, các cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp có thêm diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, đề xuất giải pháp thiết thực, góp phần nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, từng bước xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, hiệu quả, tăng khả năng hấp thụ, ứng dụng và làm chủ công nghệ.

Hội thảo cũng góp phần thúc đẩy liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp; từng bước chuyển hóa lợi thế, tiềm năng của tỉnh thành năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh, tạo động lực thúc đẩy Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn 2026-2030.

Kim Dung – Hoàng Nam