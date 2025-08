Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025)

Để những vùng quê bình yên

Là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại địa bàn, Công an phường Hạc Thành đã chủ động bám sát địa bàn, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ bình yên cho người dân.

Công an phường Hạc Thành tuyên truyền cho Nhân dân phòng, chống tội phạm và phòng cháy, chữa cháy.

Thượng tá Mai Anh Tiến, Trưởng Công an phường Hạc Thành, cho biết: Xác định việc đảm bảo ANTT, an toàn xã hội là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, Công an phường đã chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều chủ trương, giải pháp về công tác đảm bảo ANTT. Cùng với đó, công an phường phân công cán bộ, chiến sĩ bám sát tình hình ở địa phương thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các khu phố thực hiện hiệu quả các mô hình tổ tự quản về ANTT để phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đoàn thể phường và các khu phố thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và Nhân dân; lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân, từ đó giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay tại cơ sở, không để phát sinh trở thành “điểm nóng” về ANTT.

Với phương châm chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, Công an xã Như Thanh đã phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ nắm chắc địa bàn, rà soát, xác định những vấn đề trọng điểm, cần tập trung giải quyết. Đồng thời, xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch đảm bảo ANTT theo chỉ đạo của Công an tỉnh, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng để đấu tranh phòng, chống tội phạm. Cùng với đó, lực lượng công an xã đã tổ chức cho các hộ dân ký cam kết “không tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo nổ”, “gia đình không có con em, người thân vi phạm pháp luật”; chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp các loại vũ khí, súng tự chế. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ cùng Nhân dân về việc lắp đặt và trích xuất hình ảnh từ camera giám sát khi có sự việc xảy ra, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn. Nhờ đó, tình hình ANTT trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến rõ rệt, tội phạm và tệ nạn xã hội được kiểm soát, số vụ vi phạm pháp luật được kéo giảm; không phát sinh điểm nóng, vụ việc phức tạp.

Để thực hiện tốt công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở, hằng năm lực lượng công an trong tỉnh đã tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch về thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác vận động quần chúng Nhân dân tích cực đấu tranh tố giác tội phạm. Bên cạnh đó, lực lượng công an trong tỉnh chủ động phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến pháp luật sâu rộng trong quần chúng Nhân dân, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc kết hợp với triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào XDNTM. Từ đó, nâng cao nhận thức và tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm, cung cấp các nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc kịp thời ngay từ cơ sở.

Cùng với đó, lực lượng công an đã tăng cường công tác quản lý Nhà nước về ANTT, quản lý chặt chẽ cư trú, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, qua đó phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng các cơ sở này để vi phạm. Đồng thời làm tốt công tác nắm tình hình, địa bàn, lên danh sách, phân loại, gọi hỏi, giáo dục các đối tượng chấp hành xong án phạt tù, đối tượng tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật... để có biện pháp phòng ngừa, răn đe chung.

Với việc thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đã góp phần kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm, số vụ phạm pháp hình sự từng bước được kéo giảm, nhiều chuyên án lớn đã được điều tra làm rõ, được quần chúng Nhân dân khen ngợi và đánh giá cao. Riêng năm 2024, tội phạm về trật tự xã hội xảy ra hơn 1.400 vụ, gần 2.300 đối tượng, giảm gần 25,5% số vụ và 18% đối tượng so với cùng kỳ năm 2023, trong đó một số loại tội phạm nổi, chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm, như: cố ý gây thương tích giảm 34%, giết người giảm 45,8%, trộm cắp tài sản giảm 36,4%, lừa đảo chiếm đoạt tài sản giảm 38,3%... so với năm 2023. 6 tháng năm 2025, lực lượng công an phát hiện 463 vụ, 975 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội, giảm 314 vụ (40,4%) so với cùng kỳ năm 2024, trong đó tội phạm cố ý gây thương tích giảm gần 45%, giết người giảm 50%, trộm cắp tài sản giảm 38%, lừa đảo chiếm đoạt tài sản giảm gần 43%.

Để công tác phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội ở cơ sở, góp phần giữ bình yên cho người dân, lực lượng công an trong tỉnh đã và đang tham mưu với cấp ủy, chính quyền các địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT. Đồng thời, chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch tổ chức các đợt cao điểm tấn công, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT, làm tốt công tác quản lý cư trú và kịp thời phát hiện, giải quyết những mâu thuẫn nội bộ trong Nhân dân ngay từ cơ sở.

Bài và ảnh: Quốc Hương