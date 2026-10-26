Đề nghị làm rõ thẩm quyền, thời hạn xử phạt vi phạm hành chính

Chiều 26/10, thảo luận tại Tổ 13 về dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), đại biểu Lương Thị Hoa, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát dự thảo luật theo hai yêu cầu: Một là, quy định rõ thẩm quyền, thời hiệu, thời hạn và quy trình xử phạt, hạn chế xung đột giữa các điều luật; Hai là, bảo đảm quyền giải trình, quyền khiếu nại, quyền của người chưa thành niên và khả năng tiếp cận thủ tục trên môi trường điện tử.

Đại biểu Lương Thị Hoa, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa.

Đại biểu Lương Thị Hoa cho rằng, Dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) đã thể hiện định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật, phân định trách nhiệm, đẩy mạnh xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Góp ý vào dự thảo luật, đại biểu đề nghị làm rõ khái niệm “thụ lý” và nguyên tắc phân định thẩm quyền xử phạt. Khoản 3 Điều 40 dự thảo quy định trường hợp hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền của nhiều người thì người thụ lý đầu tiên thực hiện việc xử phạt. Tuy nhiên, chưa có tiêu chí đủ rõ để xác định ai là người thụ lý đầu tiên, nhất là khi người tiếp nhận thông tin, người lập biên bản và người được giao xác minh không phải cùng một chủ thể. Khoản 1 Điều 40 còn xác định thẩm quyền theo nơi xảy ra hành vi hoặc theo lĩnh vực, ngành quản lý; nếu không quy định cách phối hợp sẽ dễ phát sinh chồng chéo hoặc đùn đẩy trách nhiệm. Do vậy, đại biểu đề nghị bổ sung giải thích thuật ngữ “thụ lý” tại Điều 2, đồng thời làm rõ căn cứ giao xử lý vụ việc, thời điểm tiếp nhận hồ sơ, trách nhiệm của cơ quan chuyên ngành và cơ chế giải quyết khi có nhiều chủ thể cùng có thẩm quyền.

Đối với nội dung hoàn thiện quy định về thời hiệu, thời hạn xử phạt và phương pháp xác định các mốc thời gian, đại biểu đề nghị phân loại thời hiệu theo tính chất, mức độ và khả năng phát hiện của hành vi; làm rõ căn cứ xác định thời điểm phát hiện, phân biệt thời điểm tiếp nhận thông tin với thời điểm kết luận hành vi. Đối với vụ việc chuyển từ cơ quan tiến hành tố tụng hình sự, cần làm rõ cách tính thời hạn ra quyết định, hậu quả pháp lý khi hết thời hạn và không để việc tạm đình chỉ, chuyển trả hồ sơ kéo dài thiếu giới hạn làm ảnh hưởng quyền lợi của người liên quan.

Đại biểu Lương Thị Hoa, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị cần thống nhất trình tự xử phạt, lập biên bản, xác minh và chuyển hồ sơ giữa các cơ quan; quy định chặt chẽ việc xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử và bảo đảm quyền giải trình; hoàn thiện chính sách xử lý người chưa thành niên và thẩm quyền của tòa án.

Hữu Đại