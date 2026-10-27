Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật cho học sinh

Với nhiều hình thức tuyên truyền linh hoạt, nội dung thiết thực, gắn kiến thức pháp luật với thực tiễn cuộc sống, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đang đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân, chủ động phòng ngừa vi phạm, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Công an xã Triệu Sơn phối hợp với Trường THPT Triệu Sơn 1 tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh.

Là giáo viên chủ nhiệm, đồng thời giảng dạy môn Khoa học tự nhiên tại Trường THCS Minh Khai, phường Hạc Thành, cô giáo Nguyễn Thị Mai luôn chú trọng lồng ghép nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật vào các tiết học, giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách trực quan, sinh động. Đối với nội dung phòng, chống ma túy và các chất gây nghiện, bên cạnh cung cấp kiến thức, cô Mai còn phân tích thành phần hóa học, đặc điểm, nguồn gốc và tác hại của các chất này đối với sức khỏe con người, giúp học sinh hiểu rõ hơn những nguy cơ, hậu quả do ma túy và các chất gây nghiện gây ra, từ đó nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Em Yên Hoàng Dương, học sinh lớp 9A11, Trường THCS Minh Khai, phân hiệu 1, chia sẻ: “Trong các buổi chào cờ, hoạt động ngoại khóa, nhà trường thường phối hợp với lực lượng công an tổ chức tuyên truyền về tác hại của ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật. Trong các tiết học, thầy cô cũng thường xuyên nhắc nhở, giúp chúng em nhận diện nguy cơ, hiểu rõ hậu quả của việc sử dụng chất gây nghiện, hành vi vi phạm pháp luật để từ đó học sinh biết cách phòng tránh”.

Không chỉ tuyên truyền trong các tiết học, nhiều cơ sở giáo dục còn phối hợp với lực lượng công an tổ chức kiểm tra thực tế, chủ động phát hiện, ngăn ngừa những nguy cơ mất an ninh, an toàn trường học.

Tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Hoằng Hóa, công tác phối hợp giữa nhà trường và Công an xã Hoằng Hóa được triển khai thông qua các hoạt động tuyên truyền kết hợp kiểm tra, hướng dẫn chấp hành pháp luật. Ở khu vực nhà xe, lực lượng công an thường xuyên tiến hành kiểm tra phương tiện học sinh, kịp thời phát hiện những trường hợp xe chưa bảo đảm quy định về gương chiếu hậu, biển số hoặc có dấu hiệu thay đổi kết cấu so với thiết kế ban đầu. Qua đó, cán bộ công an trực tiếp nhắc nhở, hướng dẫn học sinh khắc phục những tồn tại, nâng cao ý thức chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông. Cùng với kiểm tra phương tiện, lực lượng công an còn kiểm tra tại các lớp học nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa việc mang vũ khí, vật nguy hiểm, chất cấm vào trường học. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng, chống ma túy, thuốc lá điện tử, bạo lực học đường, trật tự, an toàn giao thông và phòng ngừa vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Nhằm chung tay xây dựng môi trường học đường an toàn, Công an xã Triệu Sơn thường xuyên phối hợp với nhà trường trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường, ma túy, vi phạm pháp luật và xâm hại trẻ em. Tại Trường THPT Triệu Sơn 1, thông qua các tình huống thực tế, học sinh được Công an xã Triệu Sơn hướng dẫn cách kiềm chế cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn, nhận diện nguy cơ mất an toàn và lựa chọn cách ứng xử phù hợp. Các em cũng được nâng cao nhận thức, trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội; hiểu rõ việc quay phim, phát tán hình ảnh bạo lực có thể gây ra những hậu quả tiêu cực, đồng thời được hướng dẫn chủ động báo cho người có trách nhiệm khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Thiếu tá Lê Thanh Tân, Phó trưởng Công an xã Triệu Sơn, nhấn mạnh: “Công tác tuyên truyền tập trung vào việc hướng dẫn học sinh nhận diện các hành vi bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và vi phạm pháp luật trên không gian mạng; trang bị kỹ năng xử lý tình huống nguy hiểm, nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, không để bị lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật”.

Thầy Nguyễn Đăng Quang, Bí thư Đoàn Trường THPT Triệu Sơn 1, xã Triệu Sơn, cho biết: “Ngay từ đầu năm học, nhà trường tổ chức cho học sinh ký cam kết chấp hành pháp luật, thực hiện nghiêm nội quy trường học, phòng, chống bạo lực học đường và các tệ nạn xã hội. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các em trong học tập, rèn luyện và xây dựng nếp sống văn hóa trong trường học”.

Thực tế cho thấy, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong trường học chỉ phát huy hiệu quả khi được triển khai thường xuyên, phù hợp với tâm lý lứa tuổi và gắn với những tình huống cụ thể trong cuộc sống. Trong đó, nhà trường giữ vai trò định hướng, gia đình là điểm tựa trong quản lý, giáo dục, còn lực lượng công an và các cơ quan chức năng phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, xử lý các tình huống phát sinh. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của học sinh, đồng thời xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện.

Bài và ảnh: Linh Hương