Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tạo động lực phát triển chuyên môn

Những năm gần đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và mở rộng hợp tác chuyên môn, từng bước đưa hoạt động nghiên cứu gắn chặt với thực tiễn khám, chữa bệnh. Qua đó, tạo động lực để đội ngũ y bác sĩ nâng cao trình độ, làm chủ kỹ thuật chuyên sâu và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh.

Xác định nghiên cứu khoa học là một trong những nền tảng quan trọng để phát triển chuyên môn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa từng bước tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, y bác sĩ tham gia nghiên cứu, trao đổi học thuật và cập nhật những tiến bộ mới của y học. Hoạt động nghiên cứu không chỉ hướng tới số lượng đề tài mà ngày càng chú trọng tính khoa học, tính mới và khả năng ứng dụng vào thực tiễn. Trong năm 2026, bệnh viện đang triển khai 99 đề tài cấp cơ sở và 5 đề tài cấp cơ sở có sử dụng ngân sách Nhà nước. Ở cấp tỉnh, dự kiến 2 đề tài được nghiệm thu trong quý IV/2026; 1 đề tài đã thông qua thuyết minh và 1 đề tài đang đăng ký mới.

Cùng với đó, bệnh viện tích cực tham gia các nghiên cứu đa trung tâm, mở rộng hợp tác với các đơn vị chuyên môn. Thông qua hoạt động nghiên cứu, đội ngũ y bác sĩ có thêm cơ hội tiếp cận phương pháp nghiên cứu hiện đại, nâng cao năng lực phân tích dữ liệu và đánh giá hiệu quả các phương pháp điều trị. Đây cũng là nền tảng để hình thành thói quen học tập, cập nhật kiến thức và liên tục cải tiến chuyên môn trong môi trường bệnh viện.

Không chỉ tham gia nghiên cứu, cán bộ, y bác sĩ bệnh viện ngày càng chủ động hiện diện tại các diễn đàn khoa học với vai trò báo cáo viên, đồng chủ tọa và tác giả các công trình nghiên cứu. Nhiều cán bộ được cử tham dự các hội nghị, hội thảo chuyên ngành trong nước và quốc tế, vừa cập nhật kiến thức mới, vừa chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của bệnh viện. Tiêu biểu như đồng chủ tọa Hội thảo khoa học “Tiếp cận toàn diện trong chẩn đoán và điều trị chóng mặt”; đồng chủ tọa phiên STEMI Summit tại Hội nghị Triple i - APAC; tham gia Hội nghị khoa học quốc tế về Can thiệp van tim tổ chức tại Bệnh viện Tim mạch Hạ Môn - Đại học Hạ Môn (Trung Quốc); Hội nghị Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam 2026; Hội nghị Khoa học Ngoại khoa và Phẫu thuật Nội soi toàn quốc năm 2026 (VASEL 2026).

Đáng chú ý, nhóm nghiên cứu của Khoa Tim mạch do TS.BS Lê Thế Anh, Trưởng khoa Tim mạch, làm tác giả chính, có công trình được công bố trên Journal of Emergency and Critical Care Medicine - tạp chí quốc tế trong lĩnh vực Hồi sức cấp cứu và Chăm sóc tích cực, được xếp hạng Q3 theo Scopus.

Điểm nổi bật trong định hướng nghiên cứu khoa học của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa là gắn nghiên cứu với những vấn đề thực tiễn trong khám, chữa bệnh. Từ kết quả nghiên cứu, những sáng kiến và tiến bộ kỹ thuật được tiếp tục hoàn thiện, ứng dụng vào điều trị, góp phần nâng cao hiệu quả chuyên môn và mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh. Ở nhiều lĩnh vực như tim mạch, ngoại khoa, phẫu thuật nội soi, chẩn đoán hình ảnh, hồi sức cấp cứu, thần kinh - đột quỵ, bệnh viện từng bước phát triển và làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu.

Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Hữu Trường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Bệnh viện xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những động lực quan trọng để phát triển chuyên môn. Vì vậy, các hoạt động nghiên cứu được định hướng xuất phát từ thực tiễn khám, chữa bệnh, tập trung giải quyết những vấn đề đặt ra trong chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh, đồng thời tạo cơ hội để đội ngũ cán bộ chuyên môn nâng cao trình độ, tiếp cận những tiến bộ mới của y học. Thời gian tới, bệnh viện tiếp tục nâng cao chất lượng, tính ứng dụng của các đề tài; khuyến khích công bố kết quả nghiên cứu; mở rộng hợp tác với các bệnh viện, trường đại học, viện nghiên cứu và chuyên gia trong nước, quốc tế. Qua đó, từng bước xây dựng đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu phát triển y tế chuyên sâu, hiện đại.

Với định hướng “Nghiên cứu để phát triển - Đổi mới sáng tạo”, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đưa khoa học công nghệ gắn với thực tiễn chuyên môn, xem đây là nền tảng để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và năng lực hội nhập. Từ đó, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Bài và ảnh: Hà Phương