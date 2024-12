Đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng cuối năm

Những tháng cuối năm là giai đoạn cao điểm của hoạt động mua sắm và tiêu dùng. Để tăng cường nhu cầu mua sắm nội địa, nhiều doanh nghiệp, siêu thị và cửa hàng đã tung ra những chương trình khuyến mãi đầy hấp dẫn nhằm thu hút khách hàng.

Khách hàng mua sắm tại cửa hàng Yody Nguyễn Trãi.

Từ ngày 21/8/2024, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 22/QĐ-BCT về việc tổ chức “Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2024 - Vietnam Grand Sale 2024” để kích cầu tiêu dùng. Sở Công Thương Thanh Hóa cũng đã ban hành kế hoạch triển khai từ ngày 2 đến 21/12/2024 với nhiều hoạt động khuyến mại đa dạng. Chương trình đã tạo điều kiện để các doanh nghiệp chủ động thực hiện nhiều hoạt động khuyến mại hấp dẫn, giúp người tiêu dùng tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ chất lượng với mức giá phù hợp. Đây là một động lực quan trọng nhằm thúc đẩy tiêu dùng nội địa, tăng cường sản xuất, kinh doanh, đồng thời góp phần vào quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hiện tại, đã có gần 1.000 doanh nghiệp phân phối và bán lẻ trên toàn tỉnh đăng ký tham gia và triển khai chương trình.

Xuất hiện tại thị trường Thanh Hóa từ năm 2016, cửa hàng thời trang Yody hiện đã phát triển lên 16 cơ sở trên toàn tỉnh. Không chỉ chú trọng vào chất lượng sản phẩm, Yody còn thường xuyên triển khai các chương trình khuyến mại lớn nhằm tri ân khách hàng, đặc biệt trong dịp cuối năm và các kỳ lễ, tết. Từ giữa tháng 11/2024, cửa hàng Yody tại đường Nguyễn Trãi (TP Thanh Hóa) đã khởi động nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn như sự kiện Black Friday với mức giảm giá từ 10% - 50%; chương trình giảm giá áo giữ nhiệt chỉ 44.500 đồng, quần âu còn 80.000 đồng, áo phao nam 349.000 đồng và nhiều sản phẩm đồng giá 9.000- 29.000 - 49.000 đồng... Ngoài ra, cửa hàng còn dành riêng cho khách hàng thân thiết ưu đãi điểm thưởng trị giá tối đa 50.000 đồng để giảm trực tiếp vào hóa đơn nguyên giá. Chương trình này kéo dài đến hết tháng 12/2024.

Bên cạnh kênh bán hàng trực tiếp, Yody còn đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi trực tuyến thông qua việc tổ chức livestream trên facebook theo các khung giờ cố định. Tại đây, nhiều sản phẩm được giảm giá sâu, chỉ áp dụng riêng trong các phiên phát sóng. Anh Nguyễn Đức Cường, quản lý cửa hàng Yody đường Nguyễn Trãi (TP Thanh Hóa) chia sẻ: “So với các chương trình khuyến mãi trong năm, cuối năm luôn là thời điểm “vàng” cho cả thương hiệu lẫn người tiêu dùng. Đây là lúc nhu cầu mua sắm tăng cao nhưng khách hàng thường cân nhắc kỹ về giá cả. Nhiệm vụ của doanh nghiệp là phải đưa ra những ưu đãi thực sự hấp dẫn để thu hút khách hàng, từ đó kích cầu tiêu dùng một cách hiệu quả nhất. Chúng tôi luôn tìm cách cải thiện chất lượng dịch vụ và trải nghiệm mua sắm để khách hàng cảm thấy hài lòng, từ đó tạo dựng lòng tin lâu dài. Ngoài các chương trình giảm giá, chúng tôi cũng đặc biệt chú trọng đến việc giới thiệu các bộ sưu tập mới, giúp khách hàng có thêm sự lựa chọn cho dịp tết. Các chương trình ưu đãi vào cuối năm cũng giúp chúng tôi không chỉ tăng doanh thu mà còn gia tăng sự trung thành của khách hàng đối với thương hiệu”.

Để kích cầu tiêu dùng, nhiều chương trình khuyến mãi của Go! Thanh Hóa đã được triển khai.

Tương tự như nhiều doanh nghiệp phân phối khác, Go! Thanh Hóa đã gần như hoàn tất công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ dịp cuối năm và tết. Các kế hoạch về lượng hàng hóa đã được thống nhất với các nhà cung cấp lớn, đồng thời việc mở rộng dự trữ hàng hóa cũng như sắp xếp hậu cần kho bãi đã được triển khai kỹ lưỡng. Chương trình khuyến mãi của Go! Thanh Hóa sẽ diễn ra trong ba giai đoạn trọng điểm, kéo dài từ tháng 12/2024 đến đầu tháng 2/2025. Đặc biệt, từ ngày 25/12/2024 đến 5/2/2025, Go! Thanh Hóa sẽ triển khai chương trình “Vui tết Việt” với mức giảm giá sâu từ 20% - 49% áp dụng trên hàng ngàn sản phẩm thiết yếu như bánh kẹo, mứt tết, dầu ăn, cùng nhiều mặt hàng thực phẩm và gia dụng khác. Đây được đánh giá là một trong những chương trình khuyến mãi lớn nhất trong năm, bao phủ hầu hết các nhóm sản phẩm từ thực phẩm khô, thực phẩm tươi sống đến hàng gia dụng và thời trang.

Để đáp ứng nhu cầu dịp tết 2025, Central Retail cùng Go! Thanh Hóa đã lên kế hoạch đặt hàng lượng lớn các sản phẩm bánh, kẹo, mứt với tỷ lệ hàng Việt chiếm hơn 95%. Các thương hiệu quen thuộc như Kinh Đô, Trung Nguyên, Phạm Nguyên, Vinamit, Bibica, Hải Hà và Richy được ưu tiên nhằm mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng cao, phù hợp với thị hiếu và truyền thống đón tết của người Việt.

Ngoài các siêu thị lớn, các chợ phiên cuối năm và chợ tết cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân nhờ vào các mặt hàng thực phẩm tươi sống và quà tết truyền thống. Các gian hàng tại đây chủ yếu cung cấp các đặc sản như mắm, nem chua và bánh chưng, đáp ứng nhu cầu mua sắm tết của cộng đồng.

Để thúc đẩy tiêu dùng nội địa trong dịp cuối năm, Sở Công Thương tiếp tục yêu cầu các doanh nghiệp bán lẻ và phân phối tích cực tham gia chương trình “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2024 - Vietnam Grand Sale 2024” và tận dụng tối đa các cơ hội gia tăng sức mua trong các dịp như lễ giáng sinh, Tết dương lịch, Tết Nguyên đán. Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lập kế hoạch bình ổn giá cả, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và tích cực tham gia vào Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Cũng trong thời gian này, Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm, kiểm soát tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái và các vi phạm sở hữu trí tuệ, nhằm bảo đảm người tiêu dùng có thể an tâm mua sắm trong dịp tết.

Bài và ảnh: Chi Phạm