Dấu ấn xây dựng nông thôn mới ở xã Ái Thượng

Sau 4 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xã Ái Thượng (Bá Thước) đã đạt được những kết quả tích cực. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, kinh tế - xã hội phát triển vượt bậc. Đặc biệt, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện đáng kể. Điểm nổi bật trong quá trình thực hiện là các thôn đã có những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, từ đó mang lại hiệu quả thiết thực.

Đường giao thông ở thôn Mé, xã Ái Thượng được bê tông hóa.

Cùng dạo quanh những con đường được đổ bê tông bằng phẳng, ông Trương Văn Chung, Trưởng thôn Mé cho biết: Thôn có 99 hộ với 383 nhân khẩu, là một trong những thôn đặc biệt khó khăn của xã Ái Thượng. Người dân chủ yếu sống bằng sản xuất nông, lâm nghiệp. Khi bắt tay vào xây dựng thôn NTM và đầu năm 2024, thôn có 15 hộ nghèo và 15 hộ cận nghèo. Trước tình hình đó, chi ủy và ban phát triển thôn đã phân công cán bộ, đảng viên phụ trách từng hộ nghèo, tích cực động viên, hướng dẫn người dân tận dụng các nguồn lực hỗ trợ để phát triển sản xuất, với quan điểm “trao cần câu” nhằm giúp người dân tự vươn lên thoát nghèo.

Để minh chứng cho những gì đã nói, ông Chung đưa chúng tôi tới nhà anh Trương Văn Thoại ở thôn Mé. Bố anh Thoại - ông Trương Văn Bảo phấn khởi chia sẻ: “Trước khi được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà ở, gia đình cháu Thoại ở trong ngôi nhà dột nát. Đầu năm 2024, qua rà soát hộ nghèo, gia đình cháu được xét hỗ trợ 80 triệu đồng để xóa nhà tạm, nhà dột nát từ các dự án lồng ghép và Dự án 5 “Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025". Ngay sau khi nhận được tiền hỗ trợ, cùng với số tiền tích góp của gia đình và được anh em, họ hàng giúp đỡ, cháu đã xây dựng được ngôi nhà mới khang trang với tổng kinh phí 420 triệu đồng”. Ngoài ra, gia đình anh Thoại còn được hỗ trợ kinh phí đầu tư xây chuồng trại và lợn giống để phát triển chăn nuôi. Chính quyền địa phương cũng động viên vợ chồng anh tham gia học nghề. Hiện tại, cả 2 vợ chồng đã tìm được việc làm ổn định tại tỉnh Bắc Giang với mức thu nhập từ 8 - 15 triệu đồng/tháng. Kinh tế gia đình được cải thiện, anh Trương Văn Thoại đã tự nguyện viết đơn xin ra khỏi diện hộ nghèo của thôn.

Rời nhà anh Thoại, ông Chung tiếp tục đưa chúng tôi đến nhà anh Nguyễn Thanh Bình là hộ dân ở trong thôn được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà ở và “trao cần câu” để thoát nghèo. Bên ấm trà trong ngôi nhà mới, anh Bình chia sẻ: Anh thuộc diện hộ nghèo lại sống độc thân nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Được sự quan tâm của Nhà nước, anh được hỗ trợ 40 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Tuy ngôi nhà mới xây không lớn nhưng đó là cả niềm mơ ước bấy lâu của anh. Không chỉ được hỗ trợ xây dựng nhà ở, anh còn được hỗ trợ xây dựng chuồng nuôi và con giống để phát triển chăn nuôi giúp anh có thêm nguồn lực vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Trên con đường về nhà văn hóa thôn, ông Chung hồ hởi vừa chỉ tay về phía các con đường nội thôn, nội đồng và chia sẻ về thành quả xây dựng thôn NTM. Từ năm 2021 đến nay , thôn đã huy động được 23,7 tỷ đồng cho công cuộc xây dựng thôn NTM.

Nguồn vốn đã được đầu tư hiệu quả vào nhiều hạng mục quan trọng, như: đường nội thôn, nội đồng được bê tông hóa với tổng số tiền 1,8 tỷ đồng (ngân sách nhà nước hỗ trợ 1,5 tỷ đồng, Nhân dân đóng góp 300 triệu đồng); xây dựng mới nhà văn hóa và khu trung tâm văn hóa 900 triệu đồng; hệ thống mương nước tưới tiêu 900 triệu đồng; xây tường rào, công trình phụ và san lấp mặt bằng 120 triệu đồng. Đặc biệt, người dân trong thôn đã hiến 675m2 đất và ngày công lao động trị giá 115 triệu đồng. Bên cạnh đó, 16 nhà được xây mới và 21 nhà được sửa chữa với tổng giá trị khoảng 9 tỷ đồng.

Kết quả đáng mừng là đến nay, thu nhập bình quân đầu người trong thôn đạt 50,15 triệu đồng/năm. Số hộ nghèo giảm còn 3 hộ và hộ cận nghèo còn 5 hộ. Với những nỗ lực này, tháng 12/2024, thôn Mé đã chính thức đạt chuẩn thôn NTM.

Ông Hà Văn Quang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã Ái Thượng, cho biết: Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM, diện mạo nông thôn của xã ngày càng khởi sắc, kinh tế - xã hội có bước phát triển vượt bậc; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên đáng kể. Từ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước kết hợp với sự đóng góp của Nhân dân, xã Ái Thượng đã bê tông hóa được 1,45km đường trục xã, liên xã; 11,11km đường trục thôn, liên thôn; 9,62km đường ngõ xóm; 5,58km đường trục nội đồng; làm được 16,1km đường dây hạ thế, 7 trạm biến áp, 100% các hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia.

Cùng với đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xã Ái Thượng đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; từng bước hình thành các vùng chuyên canh tập trung, sản xuất hàng hóa. Đồng thời thực hiện đấu thầu, giao thầu diện tích lòng hồ để nuôi trồng thủy sản tập trung đem lại hiệu quả kinh tế cao. Khuyến khích người dân nhân rộng các mô hình trang trại, gia trại chăn nuôi gắn với các giải pháp bảo đảm vệ sinh môi trường; trồng rừng, trồng cây ăn quả các loại và phát triển các loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; thu nhập của các trang trại, gia trại đạt từ 200 - 400 triệu đồng/mô hình/năm. Nhờ triển khai các giải pháp đồng bộ, hiệu quả trong xây dựng NTM, đời sống vật chất, tinh thần của người dân xã Ái Thượng được nâng lên rõ rệt. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 51,56 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,2%, hộ cận nghèo 4,17%; tỷ lệ nghèo đa chiều là 6,37%.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể luôn được xã chú trọng. Xã có 19/19 cán bộ, công chức đạt chuẩn. Hàng năm, Đảng bộ xã đạt trong sạch, vững mạnh; các tổ chức chính trị - xã hội đều đạt danh hiệu tiên tiến trở lên. Công tác quân sự - quốc phòng được giữ vững, ổn định. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. 11/11 thôn được công nhận tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận tích cực của người dân, đến cuối năm 2024, xã Ái Thượng đã huy động được tổng nguồn lực 187,783 tỷ đồng để xây dựng NTM. Với những nỗ lực và thành quả đạt được, xã đã vinh dự được công nhận đạt chuẩn NTM.

Bài và ảnh: Tiến Đông