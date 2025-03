Dấu ấn nhiệm kỳ Đảng bộ xã Xuân Lai

Nhiệm kỳ 2020-2025, xã Xuân Lai đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 22/23 chỉ tiêu đại hội đảng bộ xã. Qua đó, từng bước tạo dấu ấn về một Xuân Lai đổi mới, năng động, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của huyện.

Đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Xuân Lai (Thọ Xuân) được đầu tư, nâng cấp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra, ngay khi triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, Bí thư Đảng ủy xã Lê Văn Sâm cho biết: “Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, linh hoạt, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành các nghị quyết, chương trình, đề án để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ. Sau khi ban hành, các chi bộ đã chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động; đồng thời xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể hóa để thực hiện, kịp thời đưa các chủ trương, nghị quyết vào cuộc sống”.

Cùng với đó, hằng năm, xã đều xác định và lựa chọn chủ đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. HĐND xã tăng cường giám sát, xây dựng các nghị quyết, cụ thể hóa các chỉ tiêu toàn khóa. UBND xã sáng tạo, đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội với nhiều nội dung trọng tâm, trọng điểm phù hợp với mục tiêu và tình hình thực tiễn. Từ đó tập trung chỉ đạo thống nhất, đồng bộ, kiên trì và quyết liệt cùng nhau thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Một trong những kết quả nổi bật xã Xuân Lai đạt được trong nhiệm kỳ đó là thực hiện hiệu quả chương trình phát triển nông nghiệp tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, gắn với thương hiệu sản phẩm. Toàn xã đã tích tụ tập trung được 36,37ha, đạt 109% chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Xã cũng hình thành và phát triển một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung cây, rau màu cao cấp khu vực đồng Cử thôn 1 với 2,8ha; khu vực đồng Mốc thôn 3 với tổng diện tích là 3ha; chuyển đổi diện tích trồng lúa sang trồng hoa và sen ở khu vực Cồn Cách với diện tích ban đầu là 3ha, trồng sen ở khu III với 1 ha, khu vực bãi 25,57ha và một số vùng sản xuất nông sản gắn với liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Từ diện tích đất tích tụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả, thu nhập của bà con nông dân đã đạt từ 200 triệu đồng/ha/năm trở lên.

Cùng với thực hiện hiệu quả chương trình phát triển nông nghiệp, xác định phát triển kết cấu hạ tầng là khâu đột phá để thúc đẩy kinh tế - xã hội, xã cũng huy động các nguồn lực nhất là nguồn lực của cấp trên đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, khang trang, hiện đại. Nhiều tuyến đường đã được đầu tư nâng cấp, cải tạo; kết nối đô thị, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững. Hệ thống đường giao đầu tư công được gắn với hệ thống điện chiếu sáng, rãnh thoát nước được đầu tư, chỉnh trang đồng bộ đáp ứng các cấp độ tiêu chí đô thị văn minh và hạ tầng đạt tiêu chí phường. Qua đó, góp phần làm thay đổi cơ bản diện mạo cảnh quan trên địa bàn xã.

Những kết quả đạt được đã tạo đột phá, góp phần xây dựng xã Xuân Lai phát triển nhanh, toàn diện. Kinh tế tiếp tục phát triển, sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện; sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt 3.272 tấn, vượt 3% so với mục tiêu đại hội. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại chuyển biến tích cực. Toàn xã có 425 hộ kinh doanh tại gia đình; 168 hộ kinh doanh tại chợ; 5 doanh nghiệp xây dựng. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, tạo điều kiện cho thu hút đầu tư, trong đó giai đoạn 2020-2025 xã đã thu hút được 1 dự án đầu tư vào Cụm công nghiệp Xuân Lai với tổng số vốn đăng ký 119 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 ước đạt 75,5 triệu đồng/người/năm, tăng 22,1 triệu đồng so với năm 2020.

Các hoạt động văn hóa - xã hội có chuyển biến tiến bộ, chất lượng được nâng lên; giáo dục mũi nhọn đạt được thành tích cao; các di tích lịch sử, văn hóa được quan tâm trùng tu, tôn tạo; an sinh xã hội được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1%/năm. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, một số mặt chuyển biến rõ nét.

Từ việc đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trên các mặt công tác đã góp phần quan trọng để xã Xuân Lai tạo được dấu ấn trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và tạo tiền đề vững chắc cho phát triển trong giai đoạn tới.

Bài và ảnh: Lê Phượng