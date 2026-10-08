Đảng bộ xã Hoằng Tiến trao Huy hiệu Đảng cho 55 đảng viên

Sáng 8/10, Đảng ủy xã Hoằng Tiến tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026 cho 55 đảng viên thuộc Đảng bộ xã.

Đồng chí Lê Văn Phúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoằng Tiến trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Trong đợt này, Đảng bộ xã Hoằng Tiến có 55 đảng viên được trao tặng các Huy hiệu Đảng từ 30 tới 65 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Phúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoằng Tiến nhấn mạnh, những đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng là những tấm gương về bản lĩnh, ý chí và tinh thần trách nhiệm; tiếp tục là chỗ dựa, là nguồn động viên để thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ học tập, noi theo.

Đồng chí Lê Văn Phúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoằng Tiến trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng, góp phần phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hoằng Tiến nhiệm kỳ 2025-2030.

Tuyết Mai (CTV)