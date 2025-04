Đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho sản xuất, sinh hoạt của doanh nghiệp và Nhân dân

Ngày 8/4, Công ty Điện lực Thanh Hóa tổ chức Hội nghị cung ứng điện và dịch vụ điện lực năm 2025.

Toàn cảnh hội nghị.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị.

Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Bắc; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa và các khách hàng lớn tham dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan; đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Bắc; đại diện các khách hàng lớn của Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Năm 2024, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân, chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao, công tác chuyển đổi số, hiện đại hóa lưới điện và cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng và doanh nghiệp. Đến hết năm 2024, Công ty Điện lực Thanh Hóa đang bán điện cho 854.140 khách hàng với sản lượng điện thương phẩm đạt 7,77 tỷ kWh, tăng trưởng 9,43% so với cùng kỳ năm 2024, là đơn vị có sản lượng điện thương phẩm lớn thứ 3 trong toàn Tổng công ty Điện lực Miền Bắc.

Đại diện Công ty Xi măng Long Sơn phát biểu tại hội nghị.

Trong công tác cung ứng điện, đặc biệt là vào đợt cao điểm nắng nóng, chương trình điều chỉnh phụ tải phi thương mại (DR) cũng được triển khai tích cực, có hiệu quả. Trên địa bàn tỉnh, đã có 209/209 khách hàng đồng ý và ký cam kết tham gia ký thỏa thuận. Công suất tiết giảm loại 1 (trước 2 giờ) là 87,674MW; công suất tiết giảm loại 2 (trước 24 giờ) là 174,571MW. Trong năm 2024, công ty đã thực hiện 3 sự kiện DR gồm: 1 sự kiện diễn tập trên và 2 sự kiện trực tiếp, với tổng công suất là 210MW.

Ông Vũ Anh Phương, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phát biểu tại hội nghị.

Năm 2025, Thanh Hóa đặt chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 11% trở lên, bên cạnh đó diễn biến thời tiết dự báo nắng nóng sẽ đến sớm và cực đoan gay gắt hơn năm 2024, điện năng tiêu thụ cho sinh hoạt cũng sẽ tăng cao đột biến, hệ thống điện khu vực miền Bắc vẫn có nguy cơ xảy ra thiếu hụt công suất đỉnh vào các khung giờ cao điểm, đặc biệt là những ngày nắng nóng gay gắt từ tháng 4 đến tháng 8/2025.

Để chủ động trong việc đảm bảo cung ứng điện, đặc biệt trong các tháng cao điểm mùa khô năm 2025, công ty đã và đang thực hiện một số giải pháp như: Đẩy nhanh tiến độ và đóng điện sớm các dự án đầu tư xây dựng lưới điện từ 0,4kV đến 110kV; lập phương thức, điều hành hệ thống điện tối ưu; xây dựng các kịch bản cung ứng điện, cập nhật các yếu tố về nhu cầu phụ tải, để chủ động lập, điều chỉnh kế hoạch vận hành hệ thống điện với mục tiêu bảo đảm cung cấp đủ điện trong mọi tình huống.

Nhân dịp này, ông Hỏa Thái Thanh, Chuyên gia hiệu quả năng lượng, Công ty Cổ phần giải pháp công nghệ Việt Nam (VETS) chia sẻ các thông tin về các chương trình hỗ trợ cho cơ sở sử dụng năng lượng, đóng góp vào mục tiêu chung về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả với sự tham gia của các tổ chức quốc tế như: Cục Năng lượng Đan Mạch, Tổ chức Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc KOICA, Tổ chức Ngân hàng Thế giới World Bank, Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ,...

Thời gian tới, cùng với việc cải thiện, đổi mới, sáng tạo, nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm và các dịch vụ, Công ty Điện lực Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh cung cấp các loại hình dịch vụ điện lực với đầy đủ cơ sở pháp lý theo quy định của pháp luật Việt Nam và năng lực thực hiện như: Tư vấn giám sát; tư vấn thiết kế; thí nghiệm/thử nghiệm/kiểm định thiết bị điện; quản lý vận hành đường dây và TBA; xây lắp; sửa chữa công trình điện... nhằm đáp ứng nhu cầu và nâng cao sự hài lòng của khách hàng sử dụng điện.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cho biết: Đối với tỉnh Thanh Hóa, ngành điện đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tiến độ đầu tư xây dựng kết hạ tầng công nghiệp, giúp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư các dự án mới; đồng thời, góp phần quan trọng tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, thúc đẩy các ngành sản xuất, dịch vụ khác phát triển, tăng thu cho ngân sách nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh. Với trách nhiệm của mình, trong những năm qua, Thanh Hóa đã và đang tích cực triển các chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; luôn phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc trong quá trình đầu tư các công trình điện, cũng như công tác bảo vệ an toàn công trình điện, hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Hội nghị này có ý nghĩa rất quan trọng để Công ty Điện lực Thanh Hóa thông tin, tuyên truyền về các chương trình sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả; đồng thời là cơ hội để các cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cùng nhau trao đổi, nêu ý kiến, tìm ra các giải pháp hiệu quả để thực hiện chương trình quản lý nhu cầu điện, chương trình điều chỉnh phụ tải, hướng tới mục tiêu giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện, giảm áp lực đầu tư cho ngành điện, nâng cao chất lượng cung cấp điện cho khách hàng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đề nghị cộng đồng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải mà ngành điện đang triển khai vì lợi ích của chính các doanh nghiệp, của ngành điện và của tỉnh. Đồng thời, đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu, đầu tư nâng cấp, thay thế dây truyền, máy móc thiết bị có hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Đồng chí cũng đề nghị Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng lưới điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho sản xuất và sinh hoạt của doanh nghiệp và Nhân dân.

Ông Vũ Anh Tài, Thành viên HĐTV Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa khen thưởng cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Ông Vũ Anh Phương, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và ông Lê Thanh Bình, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa khen thưởng cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Nhân dịp này, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã khen thưởng cho các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp điển hình tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa trong công tác quản lý nhu cầu phụ tải, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Hùng Mạnh - Nguyễn Lương