Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Đại hội đại biểu MTTQ xã Lĩnh Toại lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Hoài Linh
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 24/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lĩnh Toại tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 24/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lĩnh Toại tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Xã Lĩnh Toại được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã: Hà Hải, Hà Châu, Thái Lai và Lĩnh Toại.

Thời gian qua, MTTQ Việt Nam xã Lĩnh Toại đã không ngừng tăng cường, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân. Hệ thống tổ chức ngày càng được củng cố và tăng cường. Các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương gắn với các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ và các tổ chức thành viên phát động đạt được nhiều kết quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn xã, qua đó đã khẳng định vị thế, vai trò của MTTQ trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Lĩnh Toại Uông Thị Thủy khai mạc Đại hội.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được Nhân dân đồng tình hưởng ứng, đem lại nhiều kết quả thiết thực, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Thực hiện phong trào thi đua xoá nhà tạm, nhà dột nát, MTTQ xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân nêu cao tinh thần, trách nhiệm đóng góp vật chất, công sức, hỗ trợ xây mới 24 nhà, sửa chữa 10 nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, hộ có công với cách mạng với tổng kinh phí hơn 2,3 tỷ đồng.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, Nhân dân trong xã đã đồng tình hưởng ứng, tạo sức lan tỏa, mang lại hiệu quả thiết thực, với kết quả huy động tổng nguồn lực 289 tỷ đồng để phát triển hạ tầng; trong đó, trên 50% là từ nguồn xã hội hóa người dân và con em xa quê. Ngoài ra, có 738 hộ gia đình hiến đất với diện tích 10.684,6 m2 để mở rộng đường giao thông.

Đến nay, xã Lĩnh Toại có 29/31 thôn đạt chuẩn thôn NTM; trong đó có 2 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Dân chủ ở cơ sở ngày càng được phát huy; quyền làm chủ của Nhân dân được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đạt hiệu lực, hiệu quả, gắn kết chặt chẽ với Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Phương thức hoạt động của MTTQ không ngừng đổi mới, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. MTTQ xã và Ban Công tác Mặt trận thôn thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Các ý kiến thảo luận tại Đại hội nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban MTTQ xã thời gian qua; đồng thời đề ra 11 chỉ tiêu, 3 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá để triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 58 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lĩnh Toại lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Bà Uông Thị Thủy được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Lĩnh Toại nhiệm kỳ 2025-2030.

Hoài Linh

