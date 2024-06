Cựu chiến binh huyện Vĩnh Lộc giúp nhau làm kinh tế giỏi

Phong trào thi đua Cựu chiến binh (CCB) giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, nâng cao đời sống luôn được cán bộ, hội viên CCB huyện Vĩnh Lộc tích cực tham gia hưởng ứng và ngày càng có sức lan tỏa trong cộng đồng.

Mô hình rau an toàn của CCB Trần Văn Chương, thôn Thổ Phụ, xã Vĩnh Tiến mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, triển khai thực hiện Chương trình công tác trọng tâm “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2022-2027, Hội CCB huyện Vĩnh Lộc đã chỉ đạo thực hiện mô hình “Chi hội CCB không có hộ nghèo”. Toàn huyện có 5/13 cơ sở hội (thị trấn Vĩnh Lộc, các xã: Vĩnh Tiến, Vĩnh An, Vĩnh Yên, Minh Tân) và 98/110 chi hội không còn hộ nghèo; thu nhập bình quân trong hội đạt 69 triệu đồng/người/năm, cao hơn mức bình quân chung toàn huyện. Trong Chương trình xây dựng nhà “Nghĩa tình CCB”, từ nguồn ủng hộ của hội viên, 5 năm qua, CCB toàn huyện đã làm mới và sửa chữa 23 nhà với tổng số tiền 412 triệu đồng. Đến nay, 99,1% hộ gia đình CCB có phương tiện nghe nhìn, 56 cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ, 8 cơ sở tiểu thủ công nghiệp, 97 cơ sở kinh doanh, dịch vụ do hội viên CCB làm chủ hoạt động có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật... Toàn huyện có 6 doanh nghiệp, 6 HTX do hội viên CCB làm giám đốc; 12 trang trại, 171 gia trại do hội viên làm chủ.

Đến cuối năm 2023, toàn huyện có 140 CCB tiêu biểu trong phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống; có nghĩa tình đồng đội cao cả và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. Tiêu biểu trong phong trào là các CCB: Phùng Ngọc Sinh (xã Vĩnh Hưng); Nguyễn Hùng Sâm (xã Minh Tân); Trần Quốc Huy (thị trấn Vĩnh Lộc); Phạm Xuân Hào (xã Vĩnh Quang); Lê Quốc Trị (xã Vĩnh Hòa); Nguyễn Văn Chùm, Vũ Văn Thăng, Vũ Văn Đường, Trịnh Văn Long (xã Vĩnh Long)... Mô hình phát triển doanh nghiệp do CCB làm chủ, như: Công ty TNHH Hải Sâm của CCB Nguyễn Hùng Sâm (xã Minh Tân); Công ty TNHH Quang Thành Thắng của CCB Phùng Ngọc Sinh (xã Vĩnh Hưng); Công ty Minh Quang của CCB Phạm Xuân Hào (xã Vĩnh Quang); Công ty TNHH Trường Huy của CCB Trần Quốc Huy (thị trấn Vĩnh Lộc)... Nhiều mô hình phát triển kinh tế trang trại, gia trại, rau an toàn, kinh doanh, dịch vụ tổng hợp, giữ gìn và phát huy ngành nghề truyền thống của CCB đã phát huy hiệu quả và là tấm gương sáng trong lao động, sản xuất, điển hình trong giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.

Bên cạnh đó, hội đã chủ động khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay ưu đãi, kết hợp với huy động nguồn lực, bằng nhiều biện pháp linh hoạt nhằm xây dựng quỹ hội. Các tổ chức cơ sở hội đã tổ chức cho hội viên nhận các công trình làm đường giao thông nông thôn, xây cống thoát nước, vét mương tưới tiêu, làm bồn hoa, chậu hoa... Hoạt động ủy thác và vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội có hiệu quả, không có nợ xấu, nợ quá hạn. Toàn huyện đã, đang khai thác, sử dụng trên 79,25 tỷ đồng (trong đó Ngân hàng Chính sách xã hội 47,5 tỷ đồng, ngân hàng khác 25,75 tỷ đồng, hội viên giúp nhau 6 tỷ đồng), tạo điều kiện cho 928 hộ được vay vốn ưu đãi, phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập. Nhân dịp lễ, tết hàng năm, các cấp hội thăm hỏi, động viên, tặng 825 suất quà cho hội viên CCB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, riêng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tặng 137 suất quà, trị giá 27.400.000 đồng, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước.

Trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” đã có sức lan tỏa mạnh. Trong đó, cán bộ, hội viên đã đóng góp trên 7 tỷ đồng, hàng nghìn ngày công, hiến 220.000m2 đất, góp phần đưa huyện Vĩnh Lộc về đích NTM trước 1 năm so với kế hoạch. Hội cũng tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 23 nhà “Nghĩa tình đồng đội” trị giá 412 triệu đồng; tổ chức thăm, tặng quà cho gia đình CCB, gia đình chính sách; tích cực tham gia ủng hộ quỹ do các cấp, các ngành phát động với giá trị gần 2 tỷ đồng. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm từ 1,38% (năm 2019) xuống còn 0,32% (năm 2024).

Đánh giá về phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, Chủ tịch Hội CCB huyện Vĩnh Lộc Vũ Mạnh Cường cho biết, để phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đạt hiệu quả, các cấp hội đã tập trung công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, vươn lên làm giàu chính đáng. Qua đó, đã khơi dậy tình đồng chí, đồng đội, phát huy ý chí và tiềm năng đa dạng của các thế hệ CCB; đồng thời huy động được nhiều nguồn lực tham gia phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống, nhất là đối với cán bộ, hội viên nghèo.

Bài và ảnh: Tô Hà