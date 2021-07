Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát dịch COVID-19 tại các chợ, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, trung tâm thương mại

Chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống... là những địa điểm tiềm ẩn nhiều rủi ro và nguy cơ lây lan dịch bệnh do tập trung đông người. Do đó, việc tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu vực này luôn được các địa phương trên địa bàn tỉnh chú trọng.

Chợ Cột Đỏ (TP Sầm Sơn) bố trí lực lượng giám sát và nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi vào chợ.

So với các huyện, thị xã, thành phố khác trong tỉnh, TP Thanh Hóa có nhiều nhà hàng, quán ăn, chợ, siêu thị, khu vui chơi giải trí lớn. Với hơn 4.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (không bao gồm bếp ăn tập thể), 32 chợ và 15 siêu thị, trung tâm thương mại. Vì vậy, việc tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại các địa điểm này được thành phố đặt lên hàng đầu.

Chợ Tây Thành (phường Tân Sơn) là một trong những chợ quy mô lớn trên địa bàn TP Thanh Hóa, với 333 hộ hiện đang kinh doanh, buôn bán. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban quản lý (BQL) chợ Tây Thành đã có nhiều giải pháp, nhằm nâng cao ý thức chấp hành quy định phòng, chống dịch của các tiểu thương, người dân và khách khi đến tham quan, mua sắm. Trong đó, tập trung đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về diễn biến tình hình dịch bệnh, các quy định, giải pháp phòng, chống dịch bệnh trong hoạt động kinh doanh, buôn bán đến tiểu thương và người dân thông qua hệ thống loa truyền thanh tại chợ; tăng cường giám sát và nhắc nhở việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch thông qua hệ thống camera. Cùng với đó, BQL chợ tiến hành lập 5 chốt, tại 5 lối ra vào chính của chợ, kiểm soát việc đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn cho các hộ kinh doanh và người dân ra vào chợ, đồng thời kiên quyết “Không đeo khẩu trang không vào chợ”.

Chị Lê Thị Thúy, tiểu thương tại chợ Tây Thành, cho biết: Được BQL chợ phổ biến các quy định và kiểm tra thường xuyên nên các hộ kinh doanh ở đây chấp hành rất tốt việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi vào chợ để phòng, chống dịch bệnh. Trong quá trình bán hàng, chúng tôi cũng thường xuyên đeo khẩu trang, chủ động giữ khoảng cách với khách hàng và nhắc nhở khách hàng đeo khẩu trang đúng cách khi đến mua sắm tại quầy hàng.

Qua trao đổi với ông Lê Viết Đang, Phó Giám đốc Công ty CP Thương mại Tân Thành Phát, phó trưởng BQL chợ Tây Thành, được biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh, lượng người đến chợ giảm hẳn so với trước, song hiện nay mỗi ngày chợ Tây Thành cũng đón từ 700 - 900 lượt khách. Vì vậy, công tác quản lý, kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 được BQL thực hiện một cách chặt chẽ. BQL chợ đã thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 với 7 thành viên và 4 tổ an toàn COVID-19 (12 thành viên). Kể từ thời điểm 27-4 đến ngày 16-7, BQL chợ đã quyết định đình chỉ hoạt động 3 quầy hàng trong vòng 10 ngày, do vi phạm quy định an toàn phòng, chống dịch.

Cùng với chợ Tây Thành, qua khảo sát một số chợ có hoạt động mua bán diễn ra sôi động trên địa bàn TP Thanh Hóa như: chợ Vườn Hoa (phường Lam Sơn), chợ Nam Thành (phường Đông Vệ), chợ Điện Biên (phường Điện Biên), chợ Đình Hương (phường Đông Thọ)... đều nhận thấy rõ công tác quản lý, kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 được BQL thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. BQL các chợ đều đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, như: treo băng rôn, pano tuyên truyền tại các cửa chính ra vào; đặt nước rửa tay sát khuẩn tại khu vực cửa ra vào; phát loa thông báo, nhắc nhở hộ kinh doanh, người dân, du khách đeo khẩu trang, tuân thủ quy định phòng, chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, ghi nhận tại các trung tâm thương mại kết hợp khu vui chơi giải trí, siêu thị, cửa hàng tiện lợi như: Vincom Plaza, Co.opmart, Big C, các cửa hàng Vinmart+... ngay từ cửa ra vào đều bố trí nước rửa tay sát khuẩn, khuyến cáo người dân giữ khoảng cách khi vào mua hàng hóa. Đồng thời, các siêu thị cũng thường xuyên thông báo khuyến cáo trên hệ thống loa truyền thanh, yêu cầu tất cả nhân viên bán hàng đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn, người dân khi đến mua hàng cần đeo khẩu trang trong suốt quá trình tiếp xúc, trao đổi mua bán, giao dịch.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, cùng với các cơ sở thực hiện tốt, hiện nay trên địa bàn TP Thanh Hóa vẫn còn tình trạng một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chưa chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Đặc biệt là tại một số quán ăn sáng, cà phê, quán bia trên các tuyến đường Quang Trung (phường Ngọc Trạo), đường Lê Quý Đôn (phường Ba Đình), một số quán cà phê khu vực phường Điện Biên... Do đó, rất cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của chính quyền, các ngành chức năng. Đặc biệt là ý thức chủ động phòng chống dịch, bảo vệ bản thân và gia đình của mỗi người dân nhằm ngăn chặn làn sóng lây lan của dịch COVID-19.

Cùng với TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn là một trong những trọng điểm du lịch biển của tỉnh. Mặc dù hiện nay lượng khách rất hạn chế, chủ yếu là khách nội tỉnh, tập trung vào những ngày cuối tuần, song công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các nơi tập trung đông người như chợ, quán ăn, nước giải khát được thành phố đặc biệt quan tâm.

Ông Lương Viết Phương, Phó Chủ tịch UBND phường Trường Sơn (TP Sầm Sơn), cho biết: Hiện nay trên địa bàn phường có 125 hàng, quán ăn uống, giải khát, karaoke; chợ Cột Đỏ và 1 chợ cóc. Trong đó, khu chợ Cột Đỏ là một trong những chợ có quy mô lớn, không chỉ phục vụ người dân địa phương mà còn thu hút cả du khách. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, thời gian qua, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch, chính quyền địa phương tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, kiểm soát chặt chẽ tại các khu chợ, hàng quán ăn uống. Đồng thời, phối hợp với BQL chợ Cột Đỏ để trích xuất camera kiểm tra, giám sát, qua đó nhắc nhở, xử phạt các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Qua kiểm tra, giám sát ở các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, chợ trên địa bàn phường, đội kiểm tra đã xử phạt 8 trường hợp vi phạm quy định trong phòng, chống dịch, với tổng số tiền 13 triệu đồng (kể từ ngày 27-4 đến ngày 15-7).

Được biết, hiện nay chợ có 150 hộ kinh doanh đang hoạt động. Để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19, BQL chợ đã yêu cầu tất cả các hộ kinh doanh ký cam kết, đồng thời giám sát chặt chẽ việc thực hiện của các hộ kinh doanh và người dân, du khách qua hệ thống camera. Đồng thời BQL bố trí lực lượng bảo vệ, đặt các biển khuyến cáo 5K và bố trí nước rửa tay sát khuẩn ở 4 cửa ra vào của chợ. Cùng với đó, chợ thường xuyên tuyên truyền về các văn bản, quy định của tỉnh, thành phố, của phường về phòng, chống dịch trên hệ thống loa truyền thanh. Đa số tiểu thương trong chợ đều có ý thức cao về việc phòng dịch.

Việc tuân thủ, chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, nhất là tại các điểm chợ, siêu thị, khu vui chơi giải trí là hết sức quan trọng để cùng chung tay ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Cùng với các thành phố lớn - nơi có nhiều trung tâm thương mại, siêu thị, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh đã và đang tập trung chỉ đạo quyết liệt ngành chức năng, các phường, xã tăng cường giám sát việc thực hiện đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn tại nơi công cộng; tổ chức cho các hộ kinh doanh, BQL các chợ, siêu thị, chủ cửa hàng kinh doanh ký cam kết và thực hiện nghiêm cam kết về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, tăng cường kiểm tra đột xuất các chợ, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, siêu thị, trung tâm thương mại và xử lý nghiêm đối với những trường hợp không chấp hành đúng quy định trong phòng, chống dịch COVID-19.

Bài và ảnh: Hoài Anh