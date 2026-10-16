Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa kỷ niệm 60 năm ngày thành lập

Chiều 16/10, Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (12/6/1966 - 12/6/2026).

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng tặng hoa chúc mừng công ty.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Lê Thành Long, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Trương Thanh Hoài, Thứ trưởng Bộ Công thương; Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa báo cáo tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển của công ty. Ra đời trong những năm tháng chiến tranh với cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, công ty từng bước đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, mở rộng thị trường, đưa sản phẩm đến hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tiết mục văn nghệ chào mừng.

Giai đoạn 2016-2026, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, công ty vẫn duy trì sản xuất, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động.

Sản lượng, doanh thu và thu nhập của người lao động tăng hơn 3 lần so với giai đoạn trước.

Năm 2026, công ty dự kiến đạt doanh thu 1.800 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước trên 760 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 21 triệu đồng/người/tháng.

Với những đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển, công ty được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Lao động hạng Nhất và Huân chương Độc lập hạng Ba.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng chúc mừng những thành tích công ty đạt được trong 60 năm qua, đồng thời ghi nhận đóng góp của doanh nghiệp đối với ngân sách Nhà nước, giải quyết việc làm và phát triển kinh tế địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trước những thay đổi về chính sách quản lý, thuế tiêu thụ đặc biệt và yêu cầu bảo vệ sức khỏe cộng đồng, công ty cần chủ động tái cơ cấu hoạt động, đổi mới công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, hiệu quả sử dụng vốn và năng lực cạnh tranh; chú trọng mở rộng thị trường xuất khẩu, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị công ty chuẩn bị tốt phương án di dời, hiện đại hóa nhà máy, sử dụng hiệu quả đất đai, tiết kiệm năng lượng và nguồn lực đầu tư; đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh, thuế, bảo vệ môi trường, an toàn lao động và phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Tỉnh Thanh Hóa luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương, tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương phối hợp, hướng dẫn, xem xét giải quyết kịp thời theo quy định.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Công thương Trương Thanh Hoài đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa; Bộ Tài chính tặng Bằng khen cho ông Nguyễn Duy Phan, Chủ tịch công ty.

Hải Đăng