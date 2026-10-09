Công ty Điện lực Thanh Hóa phát động cao điểm “90 ngày đêm - Đột phá - Về đích”

Sáng 9/10, Công ty Điện lực Thanh Hóa phát động đợt cao điểm “90 ngày đêm - Đột phá - Về đích”, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Các đại biểu dự lễ phát động.

9 tháng năm 2026, Công ty Điện lực Thanh Hóa duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, bảo đảm cung cấp điện, đẩy mạnh chuyển đổi số và triển khai các dự án đầu tư xây dựng. Sản lượng điện thương phẩm đạt 7.333,46 triệu kWh, tăng 10,94% so với cùng kỳ, bằng 76,35% kế hoạch năm; doanh thu tiền điện đạt trên 15.400 tỷ đồng, tăng 14,51%; tỷ lệ thu nộp tiền điện đạt 100%. Tổn thất điện năng chu kỳ thương phẩm được kiểm soát ở mức 3,26%.

Công ty đã khởi công 83 dự án, đóng điện 105 dự án và hoàn thành quyết toán 72 dự án. Công tác chuyển đổi số tiếp tục đạt kết quả tích cực, với 100% khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt.

Bước vào quý IV, Công ty đặt mục tiêu sản lượng điện thương phẩm đạt 2.377,48 triệu kWh; tiếp tục giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn. Đồng thời, phấn đấu phát triển thêm 8,01 MW điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, với 198 khách hàng.

Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa Hoàng Hải phát động cao điểm “90 ngày đêm - Đột phá - Về đích”.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, tại lễ phát động, đồng chí Hoàng Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ, chuyển mục tiêu thành nhiệm vụ cụ thể, gắn với người chịu trách nhiệm, thời hạn hoàn thành và kết quả đầu ra. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra tiến độ, chủ động nhận diện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để công việc tồn đọng kéo dài, ảnh hưởng đến kết quả chung.

Cùng với đó, Công ty tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân; tập trung xử lý các tồn tại trong vận hành lưới điện, giảm sự cố, giảm tổn thất điện năng, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án và hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, tài chính. Trong mọi hoạt động, yêu cầu an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy phải được đặt lên hàng đầu, tuyệt đối không đánh đổi an toàn lấy tiến độ.

Với tinh thần “90 ngày đêm - Đột phá - Về đích”, Công ty Điện lực Thanh Hóa quyết tâm phát huy trách nhiệm, tính chủ động và sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng thực hiện kế hoạch năm 2027.

Tiến Dũng