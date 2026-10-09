Công đoàn Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa trao thưởng đột xuất cho học sinh đoạt Huy chương Vàng Olympic quốc tế

Chiều 9/10, Công đoàn Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa tổ chức trao thưởng đột xuất cho cháu Mai Văn Khánh, học sinh lớp 12 chuyên Vật lý, Trường THPT Chuyên Lam Sơn, là con của đồng chí Trần Hằng, Biên dịch viên Phòng Thư ký - Biên tập, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập, đoạt Huy chương Vàng Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế năm 2026.

Ban Giám đốc và Công đoàn Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa trao thưởng cho cháu Mai Văn Khánh.

Tại buổi trao thưởng, đại diện Ban Giám đốc, Công đoàn Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa chúc mừng, biểu dương thành tích của cháu Mai Văn Khánh; đồng thời ghi nhận sự nỗ lực, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên trong học tập của cháu.

Thành tích đạt được không chỉ là niềm tự hào của gia đình, nhà trường, mà còn góp phần khẳng định năng lực, trí tuệ của học sinh Thanh Hóa trên đấu trường quốc tế.

Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa Ngô Quang Tự phát biểu chúc mừng cháu Mai Văn Khánh tại buổi gặp mặt.

Chia sẻ tại buổi trao thưởng, cháu Mai Văn Khánh cảm ơn sự quan tâm, động viên kịp thời của Công đoàn Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đối với thành tích học tập của bản thân. Đây là nguồn động viên để cháu tiếp tục nỗ lực, phấn đấu trong học tập, trau dồi kiến thức, nuôi dưỡng niềm đam mê nghiên cứu khoa học, quyết tâm đạt thêm nhiều thành tích trong thời gian tới.

Cháu Mai Văn Khánh chia sẻ cảm xúc tại buổi gặp mặt, trao thưởng.

Hoạt động trao thưởng thể hiện sự quan tâm của tổ chức Công đoàn đối với con em cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị. Qua đó kịp thời động viên, khích lệ các em tiếp tục phát huy thành tích, nuôi dưỡng niềm đam mê học tập, phấn đấu đạt nhiều kết quả cao hơn trong thời gian tới.

Hoài Anh