Công an xã vận chuyển vật liệu giúp hộ nghèo xây dựng nhà ở

Nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn, Công an xã Trung Thượng, huyện Quan Hóa đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân vận chuyển vật liệu xây dựng.

Công an xã Trung Thượng cùng các lực lượng hỗ trợ các hộ gia đình xây dựng nhà ở mới.

Năm 2025, xã Trung Thượng quyết tâm xóa 85 ngôi nhà tạm bợ, dột nát không đảm bảo an toàn cho hộ nghèo, hộ chính sách trên địa bàn, giúp người dân có một mái ấm kiên cố để an cư lập nghiệp. Tuy nhiên, việc xóa nhà tạm bợ cho người dân cũng gặp không ít khó khăn, bởi địa hình của xã chủ yếu là đồi núi, nhiều hộ dân sống trên những ngọn đồi cao khiến việc vận chuyển vật liệu xây dựng gặp không ít trở ngại.

Để kịp tiến độ, cấp ủy, chính quyền xã Trung Thượng đã huy động sức dân và các lực lượng cùng chung tay, góp sức, giúp đỡ các hộ nghèo vận chuyển vật liệu, san lấp mặt bằng... Trong các hoạt động này, Công an xã là một trong những lực lượng xung kích, tích cực phối hợp với các lực lượng khác và người dân.

Trung tá Lục Văn Thành, Trưởng Công an xã Trung Thượng chia sẻ: Với phương châm “Khi dân cần, khi dân khó, có công an” trong thời gian qua, lực lượng Công an xã đã chung tay hỗ trợ người dân san lấp mặt bằng, làm nền nhà, vận chuyển nguyên vật liệu. Hoạt động này vừa góp phần đẩy nhanh tiến độ để người dân sớm có nhà mới, vừa góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng “thế trận an ninh nhân dân” vững chắc.

Ông Hà Văn Chung, Bí thư Đảng ủy xã Trung Thượng cho biết, xã Trung Thượng có 85 hộ gia đình trong diện xóa nhà tạm, dột nát năm 2025. Đến nay, đã khởi công xây dựng và sửa chữa được hơn 50%. Trong quá trình thực hiện, lực lượng Công an xã đóng vai trò khá quan trọng, vừa làm công tác bảo đảm an ninh, trật tự vừa giúp bà con xây dựng nhà ở đúng tiến độ.

Hoạt động trên không chỉ mang lại mái ấm ước mơ cho những gia đình khó khăn, mà còn khắc họa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an luôn tận tâm, hết lòng vì dân, qua đó góp phần giúp người dân, ổn định cuộc sống.

Mai Hà (CTV)