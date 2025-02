Công an tỉnh tiếp nhận thêm các nhiệm vụ theo chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị tiến hành các bước trình tự, thủ tục, chuẩn bị điều kiện tiếp nhận, chuyển giao 5 chức năng, nhiệm vụ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an và UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và đại biểu dự hội nghị.

Chiều 27/2, Công an tỉnh phối hợp với các sở, ngành, đơn vị tổ chức Hội nghị chuyển giao, tiếp nhận một số chức năng, nhiệm vụ về Công an tỉnh theo chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND; Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan và Văn phòng UBND tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và chỉ đạo của Bộ Công an, tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua, Công an tỉnh, các sở, ngành, đơn vị có liên quan đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương hoàn thiện các bước trình tự, thủ tục nhằm sớm chuyển giao, tiếp nhận các nhiệm vụ quản lý nhà nước liên quan đến an ninh trật tự về lực lượng Công an.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và Giám đốc Công an tỉnh Trần Phú Hà cùng các đại biểu chứng kiến lãnh đạo các đơn vị ký biên bản chuyển giao, tiếp nhận.

Tại hội nghị này, Công an tỉnh đã công bố tiếp nhận 5 chức năng, nhiệm vụ từ các sở, ngành, đơn vị từ ngày 1/3/2025, gồm: Tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước và thực hiện bảo đảm an ninh hàng không từ Cảng vụ hàng không miền Bắc; tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng từ Sở Thông tin và Truyền thông; tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Sở Giao thông - Vận tải; tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch Tư pháp từ Sở Tư pháp.

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh và các sở, ngành, đơn vị có liên quan đã ký kết biên bản chuyển giao, tiếp nhận 5 chức năng, nhiệm vụ trên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị để tiến hành các bước trình tự, thủ tục, chuẩn bị điều kiện tiếp nhận, chuyển giao 5 chức năng, nhiệm vụ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an và UBND tỉnh. Đồng thời đã chủ động xây dựng các phương án tiếp nhận, lộ trình thực hiện, kế hoạch triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới một cách khoa học, bài bản.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, ngay sau lễ ký kết này Công an tỉnh cần tiếp tục phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả phương án đã được thống nhất. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền giúp các tổ chức, cá nhân biết để chủ động trong thực hiện các dịch vụ hành chính công, nhất là trong công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Đồng thời bám sát các văn bản quy phạm pháp luật, khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm mới với tinh thần quyết tâm cao độ, đảm bảo không làm gián đoạn, đứt quãng các hoạt động có liên quan đến 5 chức năng, nhiệm vụ mới được giao...

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng của các sở, ngành, đơn vị trong chủ động chuyển giao 5 chức năng, nhiệm vụ về Công an tỉnh.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí cho biết, trước mắt, Công an tỉnh sẽ tiếp nhận nguyên trạng 5 chức năng, nhiệm vụ từ các sở, ngành chuyển giao, đảm bảo hoạt động thông suốt, không ảnh hưởng đến việc phục vụ Nhân dân. Tuy nhiên, bước đầu việc vận hành, đi vào hoạt động sẽ không tránh khỏi những vấn đề khó khăn, vướng mắc.

Do đó, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị tiếp tục phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an trong giai đoạn đầu chuyển giao để việc thực hiện các nhiệm vụ được thuận lợi, phục vụ yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của tổ chức, cá nhân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Nhấn mạnh về ý nghĩa khi được Đảng, Nhà nước giao thêm 5 nhiệm vụ mới cho ngành Công an, Thiếu tướng Trần Phú Hà đề nghị các phòng nghiệp vụ, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh cần nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm, nỗ lực lớn, quyết tâm cao để hoàn thành nhiệm vụ mới được giao...

Đỗ Đức